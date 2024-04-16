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форсмажор. Полиция разворачивает нас на мосту обратно, в Керчь. Огромное спасибо нашим водителям Сергею и Алексею-привезли на АЗС, где была еда,туалет и возможность зарядки телеф. Нас сопроводили в Анапу из Керчи на первом поезде (оплатив билеты) и доставили до отелей на автобусах от вокзала.