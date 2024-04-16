Двухдневные экскурсионные туры Анапы

Найдено 3 тура в категории «2-дневные туры» в Анапе, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай, Феодосия
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
6 отзывов
Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай, Феодосия
15 июня в 05:00
22 июня в 05:00
от 7 000 за человека
Поход к водопаду «Крыло Ангела»
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Поход к водопаду «Крыло Ангела»
Начало: Мы Вас заберем с Вашего адреса
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 000 за человека
Тур по винодельням Тамани: вино, сыр, солнце и посиделки с виноделами
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Тур по винодельням Тамани: вино, сыр, солнце и посиделки с виноделами
Начало: Железнодорожный вокзал, Анапа
Расписание: Сб в 7.00- вс в20. 00
Завтра в 20:00
15 июня в 07:00
22 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    16 апреля 2024
    Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай, Феодосия
    Хорошее путешествия, прекрасный водитель 👍 и гид!!
  • Е
    Екатерина
    10 октября 2023
    Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай, Феодосия
    Севастополь, Балаклава, озеро Мангуп, Ялта - отель с видом на море. Все замечательно. Гид-экскурсовод Михаил очень эрудированный и с юмором. Спасибо. Буду рекомендовать
  • О
    Ольга
    22 сентября 2023
    Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)
    Отличный гид, прекрасные виды, профессиональный водитель) всё на высшем уровне! Спасибо за отличный отдых!!!
  • Е
    Елена
    24 августа 2023
    Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)
    экскурсия очень насыщенная, маршруты интересные. Гид Николай очень интересно рассказывал про Адыгею, про черкесов и историю Кавказа
  • Я
    Яна
    24 августа 2023
    Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)
    Экскурсия хорошая, очень красивые и не забываемые виды гор, сыну понравился рафтинг🔥👍 Николай замечательный экскурсовод, рассказывает очень интересно👏
  • Т
    Татьяна
    17 июля 2023
    Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
    Экскурсия 15.07-17.07.2023. Огромное спасибо организатору и экскурсоводу Екатерине за чудесную экскурсию. Мы успели побывать во всех основных местах Крыма. Но.. Случился
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    форсмажор. Полиция разворачивает нас на мосту обратно, в Керчь. Огромное спасибо нашим водителям Сергею и Алексею-привезли на АЗС, где была еда,туалет и возможность зарядки телеф. Нас сопроводили в Анапу из Керчи на первом поезде (оплатив билеты) и доставили до отелей на автобусах от вокзала.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай, Феодосия
  2. Поход к водопаду «Крыло Ангела»
  3. Тур по винодельням Тамани: вино, сыр, солнце и посиделки с виноделами
Сколько стоит тур в Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 7 000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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