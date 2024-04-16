1 чел.
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Авторский тур
2 дня
15 июня в 05:00
22 июня в 05:00
от 7 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Поход к водопаду «Крыло Ангела»
Начало: Мы Вас заберем с Вашего адреса
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур по винодельням Тамани: вино, сыр, солнце и посиделки с виноделами
Начало: Железнодорожный вокзал, Анапа
Расписание: Сб в 7.00- вс в20. 00
Завтра в 20:00
15 июня в 07:00
22 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на туры
- ООльга16 апреля 2024Хорошее путешествия, прекрасный водитель 👍 и гид!!
- ЕЕкатерина10 октября 2023Севастополь, Балаклава, озеро Мангуп, Ялта - отель с видом на море. Все замечательно. Гид-экскурсовод Михаил очень эрудированный и с юмором. Спасибо. Буду рекомендовать
- ООльга22 сентября 2023Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)Отличный гид, прекрасные виды, профессиональный водитель) всё на высшем уровне! Спасибо за отличный отдых!!!
- ЕЕлена24 августа 2023Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)экскурсия очень насыщенная, маршруты интересные. Гид Николай очень интересно рассказывал про Адыгею, про черкесов и историю Кавказа
- ЯЯна24 августа 2023Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)Экскурсия хорошая, очень красивые и не забываемые виды гор, сыну понравился рафтинг🔥👍 Николай замечательный экскурсовод, рассказывает очень интересно👏
- ТТатьяна17 июля 2023Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностямЭкскурсия 15.07-17.07.2023. Огромное спасибо организатору и экскурсоводу Екатерине за чудесную экскурсию. Мы успели побывать во всех основных местах Крыма. Но.. Случился
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «2-дневные туры»
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