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Авторский тур
3 дня
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
Увидеть 7 курортов, отдохнуть на берегу крупнейшего озера страны и посетить уникальные объекты
Начало: Анапа/Витязево/Новороссийск, с 18:00
21 июня в 18:00
29 июня в 18:00
7 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня 2 часа
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
Начало: Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
21 июня в 18:00
28 июня в 18:00
7 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня 2 часа
Расписание: Пятница 20:00
21 июня в 19:00
28 июня в 19:00
7 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлёна20 февраля 2024Ездила на 2-х дневную экскурсию в Абхазию. Экскурсия очень понравилась,куча эмоций и море впечатлений. Ночевали у очень гостеприимных хозяев,которые угощали
- ББрехер1 ноября 2023Хорошо продуманная экскурсия. Грамотный ГИД. Очень интересно рассказывал. Хочется ещё раз побывать, но теперь в другое время года. Водители профессионалы, было комфортно!
- ЮЮрий9 октября 2023Крепости хотелось посмотреть
- РРута29 августа 2023Отличное путешествие, насыщенное информацией, видами Абхазии, ни одной минуты не было потрачено впустую, Прекрасные гиды. Спасибо за тур на выходные.
- ССергей7 августа 2023Понравилось всё! Супер впечатление!
- ФФлюра23 июля 2023Поездка понравилась. Спасибо большое нашему водителю Алексею Николаевичу, экскурсоводам Павлу Павловичу и Алхазу увидели Новый Афон, пещеры, монастырь, посетили Гагру, Пицунду, Лыхны, Сухум, искупались в Пицунде и Гудауте, пили вкусный кофе, ели вкусную солянку и многое другое.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Новый Афон»
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Сколько стоит тур в Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Новый Афон" можно забронировать 3 тура от 7 500 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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