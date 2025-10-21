Антарктическая классика на экспедиционном судне ледового класса «Minerva»
Начало: Г. Буэнос-Айрес
29 дек в 10:00
от $13 175 за человека
Познавательное путешествие в Антарктиду на судне Hondius
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
10 мар в 10:00
от €8160 за человека
Познавательное путешествие в Антарктиду. Круиз на судне Hondius
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
17 ноя в 10:00
от €8700 за человека
Познавательный круиз в Антарктиду на судне Hondius
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
8 янв в 10:00
от €8400 за человека
Познавательное путешествие в Антарктиду. Круиз
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
9 янв в 10:00
от €8400 за человека
