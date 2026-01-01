Познавательный круиз в Антарктиду на судне Hondius
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
6 янв в 10:00
от €8400 за человека
13%
Вся Антарктика в одном путешествии. Экспедиционный круиз
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
9 ноя в 10:00
7 янв в 10:00
от $19 795
$22 760 за человека
14%
Аудиенция у королевских пингвинов. Экспедиционный круиз в Антарктику
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
23 окт в 10:00
от $16 195
$18 940 за человека
