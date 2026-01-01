Познавательное путешествие в Антарктиду. Круиз
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
8 янв в 10:00
от €8400 за человека
Познавательный круиз в Антарктиду на судне Hondius
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
7 янв в 10:00
от €8400 за человека
Познавательное путешествие в Антарктиду. Круиз на судне Hondius
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
16 ноя в 10:00
от €8700 за человека
Познавательное путешествие в Антарктиду на судне Hondius
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
10 мар в 10:00
от €7700 за человека
Антарктическая классика на экспедиционном судне ледового класса «Minerva»
Начало: Г. Буэнос-Айрес
28 дек в 10:00
от $15 150 за человека
