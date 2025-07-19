Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
Ежедневно гулять по горам, любоваться озёрами и жить в долине среди вершин
Начало: На ж/д вокзале Хибин в 15:30, в аэропорту в 14:30
10 авг в 08:00
31 авг в 14:30
69 500 ₽ за человека
Русская Лапландия. 7 дней в Мурманской области
Начало: Г. Мурманск
12 авг в 10:00
8 сен в 10:00
105 125 ₽ за человека
Трасса М-18. Экспедиция на край света: от Петрозаводска до Мурманска
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
1 авг в 10:00
12 авг в 10:00
175 250 ₽ за человека
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
7 дек в 10:00
10 фев в 10:00
от 72 800 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья19 июля 2025Организация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. Проживание комфортное, поддержка всегда на связи, непредвиденные трудности оперативно решаются. Гидам отдельный низкий поклон!
- ГГалина16 июля 2025Организаторы тура постарались, чтобы всё было хорошо и за это большое спасибо.
- ССобенина22 июня 2025Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?
- УУльяна22 марта 2023Путешествие очень понравилось! По порядку: Гид - большой молодец: встретил, донёс рюкзак до машины. В гостинице всех познакомил друг с другом,
Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Пешеходные»
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