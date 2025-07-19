Мои заказы

Пешие туры-прогулки в Апатиты с экскурсоводом

Найдено 4 тура в категории «Пешеходные» в Апатиты, цены от 69 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
Пешая
7 дней
1 отзыв
Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
Ежедневно гулять по горам, любоваться озёрами и жить в долине среди вершин
Начало: На ж/д вокзале Хибин в 15:30, в аэропорту в 14:30
10 авг в 08:00
31 авг в 14:30
69 500 ₽ за человека
Русская Лапландия. 7 дней в Мурманской области
Пешая
7 дней
3 отзыва
Русская Лапландия. 7 дней в Мурманской области
Начало: Г. Мурманск
12 авг в 10:00
8 сен в 10:00
105 125 ₽ за человека
Трасса М-18. Экспедиция на край света: от Петрозаводска до Мурманска
Пешая
Джиппинг
На автобусе
9 дней
3 отзыва
Трасса М-18. Экспедиция на край света: от Петрозаводска до Мурманска
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
1 авг в 10:00
12 авг в 10:00
175 250 ₽ за человека
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Пешая
На снегоходах
5 дней
3 отзыва
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
7 дек в 10:00
10 фев в 10:00
от 72 800 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    19 июля 2025
    Трасса М-18. Экспедиция на край света: от Петрозаводска до Мурманска
    Организация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. Проживание комфортное, поддержка всегда на связи, непредвиденные трудности оперативно решаются. Гидам отдельный низкий поклон!
    Организация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. Проживание
  • Г
    Галина
    16 июля 2025
    Трасса М-18. Экспедиция на край света: от Петрозаводска до Мурманска
    Организаторы тура постарались, чтобы всё было хорошо и за это большое спасибо.
  • С
    Собенина
    22 июня 2025
    Трасса М-18. Экспедиция на край света: от Петрозаводска до Мурманска
    Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?
    Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?
  • У
    Ульяна
    22 марта 2023
    Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
    Путешествие очень понравилось! По порядку: Гид - большой молодец: встретил, донёс рюкзак до машины. В гостинице всех познакомил друг с другом,
    читать дальше

    играл в настолки по вечерам. Очень ответственно подходил к каждому дню тура. У него всегда были и еда, и вода, и лекарства. Ещё он носил с собой лодку на озёра, поэтому у нас была отличная возможность поплавать. Также у него был дрон, который снимал нас на видео с воздуха. Гостиница: простенькая, но все удобства были. Отдельное спасибо поварам, кормили вкусно, полезно и сытно. Маршрут: потрясающий! Были непростые подъемы, но осилить вполне реально. Какой-то специальной подготовки не потребовалось. Организация: всё чётко, проинформировали куда и во сколько приезжать, в день приезда привезли в гостиницу, в день отъезда привезли на вокзал, без опозданий

    Путешествие очень понравилось! По порядку:

Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Пешеходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Апатиты
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
  2. Русская Лапландия. 7 дней в Мурманской области
  3. Трасса М-18. Экспедиция на край света: от Петрозаводска до Мурманска
  4. Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Сколько стоит тур в Апатиты в июле 2025
Сейчас в Апатиты в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 тура от 69 500 до 175 250. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Апатиты на 2025 год по теме «Пешеходные», 10 ⭐ отзывов, цены от 69500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь