Хибины - Белое море
Начало: Мурманская область, Апатиты
«Путешествие будет посвящено обследованию перевалов, снегоходным восхождениям на вершины, гонкам по горным долинам и знакомству с самобытной жизнью коренных народов Севера»
7 фев в 10:00
186 000 ₽ за человека
Саамские каникулы. Снегоходно-этнический тур
Начало: Г. Кировск
«Прекрасный первый экспедиционный опыт для тех, кто уже знает что такое снегоход, но еще ни разу не отправлялся на нем в настоящее северное путешествие»
16 янв в 10:00
23 янв в 10:00
105 000 ₽ за человека
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
«Вас ждет экскурсия по Мурманску, путешествие к северным морям, поездка в гости к хаски и северным оленям, катание на снегоходах, прогулка на снегоступах и поиск северного сияния»
7 дек в 10:00
10 фев в 10:00
от 72 800 ₽ за человека
Снегоходная экспедиция от Белого моря до Баренцева
Начало: Мурманская область, Кировск
«Маршрут дня — около 40 км на снегоходах»
13 фев в 10:00
175 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННиколай18 марта 2025Тур очень понравился. За неполные 5 дней увидели все основные знаковые места Мурманска и увидели сияние.
- ТТатьяна16 марта 2025Замечательный тур. В поездке повезло с погодой было солнечно, поэтому виды были невероятными. Сопровождал инструктор, вначале показал как управлять снегоходом,
- ААнастасия2 марта 2025Отличный тур, все очень понравилось! Программа была активной и насыщенной, гид отработал на 100 из 10. Единственное, что пошло не по плану - посещение Териберки, дорога была завалена, поэтому мы просто в этот день поднимались на сопку.
- ЕЕкатерина12 февраля 2025Большое спасибо организаторам за интересную и насыщенную программу! Мне как любителю активного отдыха очень понравилось, что программа была очень плотной по
- ББольшаков29 февраля 2024Все было супер
- ННадежда23 июня 2018Снегоходный тур «Магия полярной ночи» В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую
Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «На снегоходах»
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