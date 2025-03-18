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Туры и туры на снегоходах в Апатиты

Найдено 4 тура в категории «На снегоходах» в Апатиты, цены от 72 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Хибины - Белое море
На снегоходах
6 дней
3 отзыва
Хибины - Белое море
Начало: Мурманская область, Апатиты
«Путешествие будет посвящено обследованию перевалов, снегоходным восхождениям на вершины, гонкам по горным долинам и знакомству с самобытной жизнью коренных народов Севера»
7 фев в 10:00
186 000 ₽ за человека
Саамские каникулы. Снегоходно-этнический тур
На снегоходах
3 дня
3 отзыва
Саамские каникулы. Снегоходно-этнический тур
Начало: Г. Кировск
«Прекрасный первый экспедиционный опыт для тех, кто уже знает что такое снегоход, но еще ни разу не отправлялся на нем в настоящее северное путешествие»
16 янв в 10:00
23 янв в 10:00
105 000 ₽ за человека
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Пешая
На снегоходах
5 дней
3 отзыва
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
«Вас ждет экскурсия по Мурманску, путешествие к северным морям, поездка в гости к хаски и северным оленям, катание на снегоходах, прогулка на снегоступах и поиск северного сияния»
7 дек в 10:00
10 фев в 10:00
от 72 800 ₽ за человека
Снегоходная экспедиция от Белого моря до Баренцева
На снегоходах
5 дней
3 отзыва
Снегоходная экспедиция от Белого моря до Баренцева
Начало: Мурманская область, Кировск
«Маршрут дня — около 40 км на снегоходах»
13 фев в 10:00
175 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Николай
    18 марта 2025
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Тур очень понравился. За неполные 5 дней увидели все основные знаковые места Мурманска и увидели сияние.
  • Т
    Татьяна
    16 марта 2025
    Снегоходная экспедиция от Белого моря до Баренцева
    Замечательный тур. В поездке повезло с погодой было солнечно, поэтому виды были невероятными. Сопровождал инструктор, вначале показал как управлять снегоходом,
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    в процессе перед сложными точками останавливались и так же давались рекомендации, как все преодолеть. Ни у кого в группе в процессе не возникло проблем.

    Замечательный тур. В поездке повезло с погодой было солнечно, поэтому виды были невероятными. Сопровождал инструктор, вначалеЗамечательный тур. В поездке повезло с погодой было солнечно, поэтому виды были невероятными. Сопровождал инструктор, вначалеЗамечательный тур. В поездке повезло с погодой было солнечно, поэтому виды были невероятными. Сопровождал инструктор, вначале
  • А
    Анастасия
    2 марта 2025
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Отличный тур, все очень понравилось! Программа была активной и насыщенной, гид отработал на 100 из 10. Единственное, что пошло не по плану - посещение Териберки, дорога была завалена, поэтому мы просто в этот день поднимались на сопку.
  • Е
    Екатерина
    12 февраля 2025
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Большое спасибо организаторам за интересную и насыщенную программу! Мне как любителю активного отдыха очень понравилось, что программа была очень плотной по
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    времени, свободного времени было немного и скучать не приходилось!) В поездке посетила красивые места, узнала много нового из истории нашего северного края. Впервые покаталась на снегоходах, походила в снегоступах, увидела горы и северное сияние, а также впервые ощутила на себе северные ветры)))) Ощущения незабываемые))) В зиму 2024-2025 г в Москве почти нет снега, поэтому вдвойне радостно было увидеть его на Кольском полуострове, поваляться в снегу как в детстве)) Немного не повезло с Териберку, в которую наша группа не попала из-за заметенной дороги, но, во-первых, были предложены на выбор свободный день или восхождение на гору, а, во-вторых, это отличный повод вернуться на полуостров в другое время года, беспрепятственно посетить Териберку и увидеть китов) В остальном все круто, спасибо!

    Большое спасибо организаторам за интересную и насыщенную программу!
  • Б
    Большаков
    29 февраля 2024
    Снегоходная экспедиция от Белого моря до Баренцева
    Все было супер
  • Н
    Надежда
    23 июня 2018
    Снегоходная экспедиция от Белого моря до Баренцева
    Снегоходный тур «Магия полярной ночи» В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую
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    и давно вынашиваемую в сердце. Я совершила поездку в Мурманскую область, на Кольский полуостров. Я побывала в Хибинах, совершив 3-дневный тур «Магия полярной ночи» в Мурманскую область в Апатиты и Кировск – столицу Русской Лапландии. Потрясающе! Сам тур был в горы, в Хибины, на снегоходах. В группе были еще 4 японца. Замечательный инструктор, захватывающий маршрут, чудесные впечатления. И, конечно, весь смысл для меня был в том, что я была сама за рулем снегохода. Прохождение маршрута было по нескольким перевалам: Северный Рисчорр, Партомчоррский перевал, перевал Рамзая, вершина горы Тахтарвумчорр, озеро Академическое. Маршрут по озеру Малый Вудьявр, Кукисвумчоррский перевал, Куэльпорр, загадочный Петрелиус. На маршруте были сложности, для преодоления которых нужны и воля, и целеустремленность, и мужество. По окончании я получила диплом о прохождении снегоходного маршрута «Кольская экспедиция» за полярным кругом протяженностью в 130 км по Хибинам. Нам повезло, потому что мы своими глазами наблюдали северное сияние. То самое неповторимое, красочное, завораживающее СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ в Хибинах!!! Это действительно БОЖЕСТВЕННО! Полярная ночь завораживает, заснеженные склоны окрашены в нежные акварельные тона, а затем, через несколько часов, лунный свет отражается от снежных, строгих гор….. Вспоминались стихотворные строчки В. И. Гафта о том, как «горы выдыхают облака». Удивительные по первозданной красоте долины и захватывающие дух виды. Небо, усыпанное звездами. Растущая луна. В сердце снежных гор. Мороз -30 (при езде на снегоходе еще больше!). Снег скрипит, как музыка. Деревья все снежные блестят. Зимняя сказка. Энергетически мощное место. Сердечное, огромное спасибо инструктору нашего удивительного, полярного, снегоходного путешествия Александру Гулынину за высочайший профессионализм, ответственность, безупречную организацию, пунктуальность. Это обеспечило безопасность маршрута! Благодарю также Александра за его искреннюю чуткость, потрясающе отзывчивое, человечное отношение и доброту. Эти его качества остались сияющей, радостной вспышкой в сердце и подарили множество чудесных эмоций и уникальных впечатлений. Он великолепно провел тур: и ярко, и интересно, и безопасно, и внимательно. В душе остались самые ТЕПЛЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ и ДОБРЫЕ воспоминания. И в этом его большая заслуга! Очень хотелось бы совершить еще один снегоходный тур по Хибинам вместе с этим опытным и позитивно настроенным инструктором! С признательностью, Надежда Зубакова

Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «На снегоходах»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Хибины - Белое море
  2. Саамские каникулы. Снегоходно-этнический тур
  3. Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
  4. Снегоходная экспедиция от Белого моря до Баренцева
Сколько стоит тур в Апатиты в июле 2025
Сейчас в Апатиты в категории "На снегоходах" можно забронировать 4 тура от 72 800 до 186 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Апатиты на 2025 год на снегоходах, 12 ⭐ отзывов, цены от 72800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь