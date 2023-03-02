4 стихии Поморья

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В этом туре в Архангельскую область вы встретитесь со всеми четырьмя природными стихиями.

Прогуляетесь по живописному пешему маршруту на территории Пинежского Заповедника, отправитесь в увлекательное водное путешествие на остров Андрианов, согреетесь у костра и попробуете вкусный походный обед. А еще будете много гулять и дышать свежим воздухом!
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
Ближайшие даты:
11
июн
15
июн
24
июн
1
июл
7
июл
15
июл
21
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

История Поморья
История Поморья
Отправитесь на загородную экскурсию в музей деревянного зодчества «Малые Корелы»
Парк «Голубино»
Парк «Голубино»
Посетите живописный уголок северной тайги
Знакомство с Архангельском
Знакомство с Архангельском
Прогуляетесь по городу и узнаете его историю

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей Космоса

Трансфер от ж/д вокзала или аэропорта г. Архангельска до гостиницы (за дополнительную плату).

Размещение вещей в багажной комнате отеля, встреча в холле с экскурсоводом.

11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» познакомит с историей города Архангельска, его основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра.

13:00 Северный обед в ресторане Почтовая контора.

14:00 Отправление на речную космическую экскурсию на остров Адрианов на катере или на другом водном транспорте.

Экскурсия по селу Вознесение.

Именно здесь расположен один из самых старинных храмов Архангельской области – храм Вознесения Господня, который и дал название селу.

Посещение музея Космоса.

В селе в свое время находилась одна из четырёх мировых комплексных магнитно-ионосферных обсерваторий, где учёные исследовали связь магнитных колебаний планеты Земля и космических излучений, северное сияние.

18:00 Отправление на катере в Архангельск.

Трансфер в гостиницу, размещение.

Свободное время, ужин самостоятельно.

Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей КосмосаПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей КосмосаПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей КосмосаПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей КосмосаПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей Космоса
2 день

Парк «Голубино». Пинега

Ранний завтрак в гостинице.

08:00 Выезд из Архангельска от ж/д вокзала.

В пути ~3,5-4 часа, делается одна остановка.

11:30 Прибытие в парк «Голубино».

Чаепитие с местной выпечкой.

12:00 Отправление в пос. Пинега (17 км.).

Поездка к реке Сотка (15 км.).

Посещение живописного уголка северной тайги.

Вместе мы полюбуемся самой красивой карстовой рекой нашей области Соткой (Пинежский район), узнаем и увидим много нового о природе северного края.

Прогулка по скалам.

Обед, приготовленный на костре.

17:00 – 18:00 Отъезд в Архангельск.

Прибытие в Архангельск ориентировочно в 21:30.

Ужин самостоятельно.

Парк «Голубино». ПинегаПарк «Голубино». ПинегаПарк «Голубино». Пинега
3 день

Музей «Малые Корелы»

Завтрак в гостинице, освобождение номеров, вещи можно оставить в багажной комнате в гостинице.

9:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы».

Экскурсия пройдет по одному сектору музея Каргопольско-Онежскому.

Далее будет свободное время для прогулок, приобретения сувениров и фотосессия.

Возвращение в Архангельск и посещение магазина водорослевого комбината.

Окончание экскурсионной программы в 14:00.

Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал (за дополнительную плату).

Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура без проживания: 18 900 руб. /чел.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаСтандартный двухместный номер Доплата за 1-местное размещение
«Двина»22 900 5 000
«Новотель»25 900 6 500

Варианты проживания

Гостиница «Двина»

2 ночи

Этот отель расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и 5 минутах ходьбы от главной улицы города — Воскресенской. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.

В номерах гостиницы «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Bazar подают блюда европейской кухни и сервируют завтрак «шведский стол». Желающие могут посетить местные рестораны, в 10 минутах ходьбы от отеля «Двина».

Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»

Отель «Новотель»

2 ночи

Отель «Novotel Архангельск» расположен на территории бизнес-центра «ДЕЛЬТА», на берегу реки Северная Двина. К услугам гостей 2 конференц-зала, фитнес-центр, парковка и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств каждого номера отеля «Novotel Архангельск» — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, кондиционер и рабочий стол. В собственной ванной комнате имеются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Новотель»Отель «Новотель»Отель «Новотель»Отель «Новотель»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Питание по программе тура
  • Входные билеты
  • Экипировка на катере
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Завтраки и проживание (при выборе тарифа без проживания)
  • Ужины
  • Доплата за одноместное размещение
  • Трансфер из/в аэропорт или на ж/д вокзал
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Архангельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
2 мар 2023
Большое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествую с Большой Страной. Особое спасибо менеджеру Юлии Тюриной за терпение и помощь в организации тура с учетом личных пожеланий, а также экскурсоводам Марине, Ксении и Николаю за знакомство с Архангельском и природой Севера. Город очень дружелюбный, с прекрасными музеями, вкусной кухней. Посетите в любое время, не пожалеете.
Большое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествую
О
27 фев 2023
Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.
Море позитивных, положительных впечатлений!
Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.
А
27 фев 2023
Архангельск отличное место, добрые, красивые люди, восхитительная природа. Программа насыщенная, экскурсоводы увлеченные и отзывчивые. Все очень понравилось. Спасибо.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска

Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Популярные места

Похожие туры из Архангельска

Гастрономический тур «Вкус Поморья»
4 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
Архангельск
14 апр
28 апр
12 мая
2 июня
от 48 600 за человека
Новогодний гранд-тур в Поморье
6 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Новогодний гранд-тур в Поморье
За 6 дней тура мы посмотрим самые интересные места Русского Севера. Отправимся на родину великого ученого М. В
г. Архангельск
3 янв
от 49 500 за человека
Предания старины поморской. Архитектурный тур
8 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Русский Север сохранил для потомков удивительные шедевры деревянной архитектуры
г. Архангельск
23 фев
9 мар
67 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Архангельске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Архангельске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ