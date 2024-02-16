Путешествие на родину Ломоносова

Групповой тур в Архангельске
5
3 отзыва
Приглашаем в путешествие на родину великого ученого, «универсального» человека Михаила Васильевича Ломоносова — в край белых ночей и широких рек, магических рассветов и закатов, ледовых дорог и бесконечных просторов.

Погружение в многовековые традиции, историю поморов и арктических экспедиций, знакомство с деревянным зодчеством и богатейшим культурным наследием.

Вас ждут ледяные торосы Белого моря, песчаные пляжи, настоящий поморский характер и яркие впечатления! Стоимость тура без проживания — 19 500 руб. Стоимость тура с проживанием — от 22 500 руб.
Путешествие на родину Ломоносова
Путешествие на родину Ломоносова
Путешествие на родину Ломоносова
Ближайшие даты:
10
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мая
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июн
28
июн
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Что вас ожидает:

Северные города
Северные города
Познакомитесь с Северодвинском и Архангельском — городами на берегах Северной Двины и Белого моря
Родина Ломоносова
Родина Ломоносова
Увидите места, где родился и вырос Михаил Васильевич Ломоносов, узнаете много интересных фактов из жизни этого великого человека
Уникальный музей
Уникальный музей
Побываете в крупнейшем в России музее деревянного зодчества под открытым небом — "Малые Корелы"

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Архангельск и Северодвинск

Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Обзорная автобусная экскурсия «Северный город Архангельск».

Не все знают, что Михаил Васильевич Ломоносов родился в деревне Мишанинской Архангелогородской губернии.

Экскурсия — это рассказ не только о многовековой истории первого морского торгового порта России — Архангельске, о его основных достопримечательностях, событиях и известных людях, но и о местах, которые связаны с именем нашего знаменитого земляка.

Обед в кафе.

Экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».

Северодвинск — второй по величине город Архангельской области, промышленный и портовый гигант, центр атомного судостроения.

Экскурсия по городу познакомит с историей города Северодвинска и подводного флота России.

В краеведческом музее вас ждет специальная интерактивная программа-рассказ, посвященная устройству атомной подводной лодки.

Собирая «лодку-конструктор», можно узнать о технических решениях, о том, как строятся атомные подводные лодки, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Переезд на берег Белого моря на остров Ягры.

Прогулка по живописному морскому побережью, которое летом радует гостей песчаными дюнами, а зимой поражает ледяным безмолвием. Южный берег Арктики – это вековые сосны, удивительные закаты и ледяные торосы Белого моря.

Возвращение в Архангельск после 19:00.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

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2 день

Холмогоры - родина Ломоносова

Завтрак в отеле.

07:30Автобусная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова». Гостей ждет незабываемая поездка на родину Михаила Васильевич Ломоносова.

Село Ломоносово расположено на Курострове недалеко от села Холмогоры. Это земля с богатейшей историей и культурой — территория древних крепостей, монастырей и храмов, первой торговой судоверфи и искусной кружевной резьбы по кости.

Летом попасть на остров можно по паромной переправе, а зимой по ледовой дороге (зимнику).

В музее имени Ломоносова, здание которого расположено на месте, где предположительно находился дом Ломоносовых, гости познакомятся с историей и открытиями великого ученого, а также узнают о быте того времени.

На мастер-классе резьбы по кости и создадут сувенир на память, а после прогуляются по селу до белокаменного храма Дмитрия Солунского.

Обед в кафе в середине программы.

Возвращение в Архангельск после 16:00.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

В период межсезонья (ноябрь-декабрь и апрель-май) возможна замена экскурсии на «Наследие земли Холмогорской»: посещение Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря и села Холмогоры.

Холмогоры - родина ЛомоносоваХолмогоры - родина ЛомоносоваХолмогоры - родина ЛомоносоваХолмогоры - родина ЛомоносоваХолмогоры - родина Ломоносова
3 день

Музей «Малые Корелы»

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения отеля.

09:00 Экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера» в музей «Малые Корелы».

«Малые Корелы» — крупнейший в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом.

На огромной территории среди леса расположились часовни, мельницы, амбары, собранные в музее со всей Архангельской области.

Здесь время будто замерло. Музей — это окно в далекое прошлое: в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.

«Малые Корелы» бережно хранят традиции и дают путешественникам возможность прикоснуться к богатейшему культурному наследию региона.

Экскурсия по одному из секторов музея. Свободное время для самостоятельного осмотра музея в сопровождении гида.

Обед в кафе.

Окончание экскурсионной программы после 15:00

За доп. плату экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника — «козули».

Название традиционного пряника «козуля» произошло от поморского слова, обозначающего «завиток», «змейка». «Архангельская козуля» — плоская, из пряничного теста, с сахарной белой и цветной глазурью.

Когда-то пряничники в Архангельске начинали печь козули за два месяца до Рождества в формах, сделанных из железа, а в декабре их расписывали нарядными сахарами. Козули дарили детям и использовали как украшение, а рецепты передавали из поколения в поколение.

Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал за дополнительную плату.

Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»

Проживание

Стоимость тура без проживания — 19 500 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница Двухместное размещениеДоплата за одноместное размещение
«Столица Поморья», стандарт22 5004 500
«Пур-Наволок Отель», стандарт24 500 4 500

Возможно бронирование других отелей в Архангельске и других категорий номеров.

Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточняйте при бронировании.

Скидка на детей до 14 лет — 300 руб.

Варианты проживания

Отель «Столица Поморья»

2 ночи

Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.

Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.

В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.

Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.

Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.

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Отель «Пур-Наволок»

2 ночи

Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.

В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.

Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.

За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут – до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут – до здания мэрии города.

Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги – 14 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, согласно выбранной категории
  • Питание по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату":экскурсия "Таинство северного пряника" с мастер-классом по росписи северного пряника - 800 руб. /чел
  • Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника - 800 руб. /чел
  • Медицинская страховка
  • Трансфер от и до ж/д вокзала и аэропорта
Место начала и завершения?
Россия, Архангельск
Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая стоимость индивидуального трансфера?

Стоимость индивидуального трансфера на легковом автомобиле до 3 человек:

  • трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» – отель – 600 руб. /машина;
  • трансфер ж/д станция «Исакогорка» – отель – 1500 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Талаги» – отель с 07:00 до 22:00 – 750 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Талаги» – отель с 22:00 до 07:00 – 1500 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Васьково» – отель с 07:00 до 22:00 – 2500 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Васьково» – отель с 22:00 до 07:00 – 3000 руб. /машина.

Стоимость трансфера на минивэне для групп до 6 человек уточнять при бронировании.

Какое будет питание?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
16 фев 2024
Великолепная программа. Очень хорошо все организовано.
Особо хочу поблагодарить нашего гида, Марину, которая очень интересно нам рассказывала в быте и культуре поморов, об истории этого замечательного места.
Очарована красотой природы этого региона, очень приятные местные жители.
М
7 авг 2023
Интересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. Отличные условия для проживания в отеле Пур-Наволок. Очень довольна туром.
Интересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. ОтличныеИнтересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. ОтличныеИнтересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. ОтличныеИнтересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. ОтличныеИнтересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. Отличные
Т
2 июля 2022
Очень интересный, насыщенный тур. За три дня мы побывали и в Северодвинске, и на родине Ломоносова, и в Малых Корелах. Гостиницы в туре подобраны хорошие, с питанием тоже полный порядок: завтраки в гостинице и обеды на маршруте. Увлекательные мастер-классы понравились всем. А уж белые ночи в Архангельске - это невероятная красота!

Тур входит в следующие категории Архангельска

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