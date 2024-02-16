Погружение в многовековые традиции, историю поморов и арктических экспедиций, знакомство с деревянным зодчеством и богатейшим культурным наследием.
Вас ждут ледяные торосы Белого моря, песчаные пляжи, настоящий поморский характер и яркие впечатления! Стоимость тура без проживания — 19 500 руб. Стоимость тура с проживанием — от 22 500 руб.
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Встреча, Архангельск и Северодвинск
Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу.
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Обзорная автобусная экскурсия «Северный город Архангельск».
Не все знают, что Михаил Васильевич Ломоносов родился в деревне Мишанинской Архангелогородской губернии.
Экскурсия — это рассказ не только о многовековой истории первого морского торгового порта России — Архангельске, о его основных достопримечательностях, событиях и известных людях, но и о местах, которые связаны с именем нашего знаменитого земляка.
Обед в кафе.
Экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».
Северодвинск — второй по величине город Архангельской области, промышленный и портовый гигант, центр атомного судостроения.
Экскурсия по городу познакомит с историей города Северодвинска и подводного флота России.
В краеведческом музее вас ждет специальная интерактивная программа-рассказ, посвященная устройству атомной подводной лодки.
Собирая «лодку-конструктор», можно узнать о технических решениях, о том, как строятся атомные подводные лодки, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Переезд на берег Белого моря на остров Ягры.
Прогулка по живописному морскому побережью, которое летом радует гостей песчаными дюнами, а зимой поражает ледяным безмолвием. Южный берег Арктики – это вековые сосны, удивительные закаты и ледяные торосы Белого моря.
Возвращение в Архангельск после 19:00.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
Холмогоры - родина Ломоносова
Завтрак в отеле.
07:30Автобусная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова». Гостей ждет незабываемая поездка на родину Михаила Васильевич Ломоносова.
Село Ломоносово расположено на Курострове недалеко от села Холмогоры. Это земля с богатейшей историей и культурой — территория древних крепостей, монастырей и храмов, первой торговой судоверфи и искусной кружевной резьбы по кости.
Летом попасть на остров можно по паромной переправе, а зимой по ледовой дороге (зимнику).
В музее имени Ломоносова, здание которого расположено на месте, где предположительно находился дом Ломоносовых, гости познакомятся с историей и открытиями великого ученого, а также узнают о быте того времени.
На мастер-классе резьбы по кости и создадут сувенир на память, а после прогуляются по селу до белокаменного храма Дмитрия Солунского.
Обед в кафе в середине программы.
Возвращение в Архангельск после 16:00.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
В период межсезонья (ноябрь-декабрь и апрель-май) возможна замена экскурсии на «Наследие земли Холмогорской»: посещение Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря и села Холмогоры.
Музей «Малые Корелы»
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения отеля.
09:00 Экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера» в музей «Малые Корелы».
«Малые Корелы» — крупнейший в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом.
На огромной территории среди леса расположились часовни, мельницы, амбары, собранные в музее со всей Архангельской области.
Здесь время будто замерло. Музей — это окно в далекое прошлое: в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.
«Малые Корелы» бережно хранят традиции и дают путешественникам возможность прикоснуться к богатейшему культурному наследию региона.
Экскурсия по одному из секторов музея. Свободное время для самостоятельного осмотра музея в сопровождении гида.
Обед в кафе.
Окончание экскурсионной программы после 15:00
За доп. плату экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника — «козули».
Название традиционного пряника «козуля» произошло от поморского слова, обозначающего «завиток», «змейка». «Архангельская козуля» — плоская, из пряничного теста, с сахарной белой и цветной глазурью.
Когда-то пряничники в Архангельске начинали печь козули за два месяца до Рождества в формах, сделанных из железа, а в декабре их расписывали нарядными сахарами. Козули дарили детям и использовали как украшение, а рецепты передавали из поколения в поколение.
Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал за дополнительную плату.
Проживание
Стоимость тура без проживания — 19 500 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|«Столица Поморья», стандарт
|22 500
|4 500
|«Пур-Наволок Отель», стандарт
|24 500
|4 500
Возможно бронирование других отелей в Архангельске и других категорий номеров.
Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточняйте при бронировании.
Скидка на детей до 14 лет — 300 руб.
Варианты проживания
Отель «Столица Поморья»
Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.
В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.
Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.
Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.
Отель «Пур-Наволок»
Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.
В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.
Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.
За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут – до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут – до здания мэрии города.
Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги – 14 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, согласно выбранной категории
- Питание по программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату":экскурсия "Таинство северного пряника" с мастер-классом по росписи северного пряника - 800 руб. /чел
- Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника - 800 руб. /чел
- Медицинская страховка
- Трансфер от и до ж/д вокзала и аэропорта
Место начала и завершения?
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая стоимость индивидуального трансфера?
Стоимость индивидуального трансфера на легковом автомобиле до 3 человек:
- трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» – отель – 600 руб. /машина;
- трансфер ж/д станция «Исакогорка» – отель – 1500 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Талаги» – отель с 07:00 до 22:00 – 750 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Талаги» – отель с 22:00 до 07:00 – 1500 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Васьково» – отель с 07:00 до 22:00 – 2500 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Васьково» – отель с 22:00 до 07:00 – 3000 руб. /машина.
Стоимость трансфера на минивэне для групп до 6 человек уточнять при бронировании.
Какое будет питание?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Особо хочу поблагодарить нашего гида, Марину, которая очень интересно нам рассказывала в быте и культуре поморов, об истории этого замечательного места.
Очарована красотой природы этого региона, очень приятные местные жители.