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Земля древних крепостей, монастырей и храмов

Во время экскурсии вы посетите Воскресенскую церковь в древнем селе Матигоры. Далее путь лежит в районный центр — Холмогоры. Церковный комплекс села включает Спасо-Преображенский собор XVII века, каменную колокольню, Архиерейские палаты, где архиепископ Афанасий принимал Петра I. Село это известно еще с 1350-х гг под названием Колмогоры. В XV—XVI вв. Колмогоры были административным, торговым, культурным, религиозным и ремесленным центром Беломорского Севера, а также крупным портом.

Через Колмогоры Россия вела в то время внешнюю торговлю. Долгое время Колмогоры были единственным «окном в Европу». Первая русская фабрика появилась тоже в Колмогорах, в 1555 году канатную мануфактуру здесь построил английский купец Ричард Грей. По соседству с мануфактурой сформировался первый в России квартал, в котором селились иностранцы, — немецкая слобода. Поселение известно также как важный центр летописания в Поморье. В 1613 году вокруг Колмогор выстроили деревянную крепость. А в 1692 году в обиход вошло современное название села. Ведущую роль в регионе Холмогоры потеряли после основания Архангельска, постепенно утратив былое значение.

Листаем страницы истории Руси

В 1744 году Холмогоры были избраны местом окончательной ссылки семьи свергнутого российского императора Иоанна VI Антоновича. Сюда были доставлены его отец Антон Ульрих Брауншвейгский, мать Анна Леопольдовна, а также их дочери Екатерина и Елизавета. Уже в холмогорской ссылке родились двое других детей — Петр и Алексей. Антон-Ульрих скончался в Холмогорах в 1774 году, где был тайно похоронен, так что точное место его захоронения неизвестно. Архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий стал первым главой поморской епископии, центром которой Колмогоры стали в 1682 году. По его инициативе в Колмогорах возвели двухэтажные Архиерейские палаты (1688—1689) и огромный Спасо-Преображенский собор (1683—1691) с пятью главами и шатровой колокольней.

Здания эти, дошедшие до наших дней, — главная достопримечательность села. Собор считается самым древним из всех уцелевших каменных сооружений в нижнем течении Северной Двины. В церквях Двенадцати апостолов и Сошествия духа недавно проведены восстановительные работы, а вот Собор находится в плачевном состоянии, к нему не рекомендуется даже подходить вплотную, так как существует высокая вероятность обрушения.

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