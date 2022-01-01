На родину Ломоносова: Холмогоры и Матигоры

Во время экскурсии вы посетите Воскресенскую церковь в древнем селе Матигоры

Индивидуально
для 3 чел.
Во время экскурсии вы посетите Воскресенскую церковь в древнем селе Матигоры.

Далее путь лежит в районный центр — Холмогоры.

Церковный комплекс села включает Спасо-Преображенский собор XVII века, каменную колокольню, Архиерейские палаты.
На родину Ломоносова: Холмогоры и Матигоры
На родину Ломоносова: Холмогоры и Матигоры
На родину Ломоносова: Холмогоры и Матигоры
На родину Ломоносова: Холмогоры и Матигоры
На родину Ломоносова: Холмогоры и Матигоры
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Что вас ожидает:

    Земля древних крепостей, монастырей и храмов
    Во время экскурсии вы посетите Воскресенскую церковь в древнем селе Матигоры. Далее путь лежит в районный центр — Холмогоры. Церковный комплекс села включает Спасо-Преображенский собор XVII века, каменную колокольню, Архиерейские палаты, где архиепископ Афанасий принимал Петра I. Село это известно еще с 1350-х гг под названием Колмогоры. В XV—XVI вв. Колмогоры были административным, торговым, культурным, религиозным и ремесленным центром Беломорского Севера, а также крупным портом.
    Через Колмогоры Россия вела в то время внешнюю торговлю. Долгое время Колмогоры были единственным «окном в Европу». Первая русская фабрика появилась тоже в Колмогорах, в 1555 году канатную мануфактуру здесь построил английский купец Ричард Грей. По соседству с мануфактурой сформировался первый в России квартал, в котором селились иностранцы, — немецкая слобода. Поселение известно также как важный центр летописания в Поморье. В 1613 году вокруг Колмогор выстроили деревянную крепость. А в 1692 году в обиход вошло современное название села. Ведущую роль в регионе Холмогоры потеряли после основания Архангельска, постепенно утратив былое значение.

    Листаем страницы истории Руси

    В 1744 году Холмогоры были избраны местом окончательной ссылки семьи свергнутого российского императора Иоанна VI Антоновича. Сюда были доставлены его отец Антон Ульрих Брауншвейгский, мать Анна Леопольдовна, а также их дочери Екатерина и Елизавета. Уже в холмогорской ссылке родились двое других детей — Петр и Алексей. Антон-Ульрих скончался в Холмогорах в 1774 году, где был тайно похоронен, так что точное место его захоронения неизвестно. Архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий стал первым главой поморской епископии, центром которой Колмогоры стали в 1682 году. По его инициативе в Колмогорах возвели двухэтажные Архиерейские палаты (1688—1689) и огромный Спасо-Преображенский собор (1683—1691) с пятью главами и шатровой колокольней.
    Здания эти, дошедшие до наших дней, — главная достопримечательность села. Собор считается самым древним из всех уцелевших каменных сооружений в нижнем течении Северной Двины. В церквях Двенадцати апостолов и Сошествия духа недавно проведены восстановительные работы, а вот Собор находится в плачевном состоянии, к нему не рекомендуется даже подходить вплотную, так как существует высокая вероятность обрушения.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 47 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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