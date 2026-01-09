Отправляемся в путешествие на родину Михаила Ломоносова! В поездке по правому и левому берегам Северной Двины мы увидим старинные деревни и храмы, а также потрясающие панорамы поймы реки.
На Курострове посетим музей великого учёного, в Холмогорах обсудим драматичную историю Брауншвейгов.
На Курострове посетим музей великого учёного, в Холмогорах обсудим драматичную историю Брауншвейгов.
Описание экскурсии
Поморы издавна ставили храмы на лучших панорамных точках вдоль Северной Двины. Вы увидите самые яркие локации. Летом вы сможете выбрать, по какому берегу реки мы будем путешествовать.
На правому берегу нас ждёт:
- Старинное село Лявля и храмы: деревянная шатровая Никольская церковь 16 века и каменная Успенская церковь 19 века
- Деревня Карандашевская. Сейчас здесь построена скромная церковь Тихвинской иконы Божьей матери, а когда-то существовал монастырь — летняя резиденция архангельского архиерея
- Часовенка в деревне Вождерма и пейзаж, способный составить конкуренцию левитановскому «Над вечным покоем». Если погода позволит, то устроим здесь маленький пикник
- Бобровский рейд и церковь блаженной Матроны Московской. Напротив — древняя Кехта и её храмы
- Село Чухчерьма и аутентичные храмы: церковь Василия Блаженного и колокольня 18 века. Когда-то здесь же стоял девятиглавый храм Илии Пророка
На левом берегу:
- Древнее село Кехта и потрясающий панорамный вид на пойму реки
- Куростров — родина Михаила Ломоносова, где расположен музей учёного и храм Дмитрия Солунского
- Холмогоры и Спасо-Преображенский собор (недействующий)
- Матигоры и действующий храм Воскресения Христова 17 века
Гид расскажет:
- Как территория вдоль Северной Двины заселялась свободолюбивыми новгородцами и отшельниками
- Что привело к присоединению этих земель к Москве
- Трагичную историю крепости Орлецы, которая долгая время считалась мифом, но оказалась реальностью
- В чём уникальность старинных деревянных храмов русского Севера
- Как в этих местах возникли колхозы, леспромхозы и лесосплав
Организационные детали
- Билеты в Музей Ломоносова и на мастер-класс Косторезной фабрики оплачиваются дополнительно (150-350 ₽). Желательно наличными
- Поездка проходит на автомобиле Renault Sandero (3 места). Можно провести на комфортабельном минивэне (7 мест) с доплатой 5000 ₽ независимо от числа пассажиров
- Обратите внимание: предстоят достаточно длительные перегоны
- Если грузоподъёмность переправы менее 2 тонн, то круговой маршрут по обоим берегам невозможен. Тогда следуем по левому берегу
- Обед заказываем в кафе«Тарелка» в с. Холмогоры — 540 ₽
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваша команда гидов в Архангельске
Провели экскурсии для 524 туристов
Я родилась и живу в Архангельске, коренная поморка по убеждениям и по дедушкам-бабушкам. Окончила Российский государственный гуманитарный университет, прошла переподготовку как гид-экскурсовод. Очень люблю Архангельск и окрестности, готова поделиться своими знаниями и любовью. Экскурсии провожу со своими коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Нам очень повезло встретить Арину на страницах Tripster, когда задумались над путешествием в Архангельск. Мы сразу поняли- это "наш" человек, мы не ошиблись. Два совместных экскурсионных дня были великолепно проведены.
Р
Отличная экскурсия!
М
Мы в восторге, экскурсия нам очень понравилась. Конечно нужно быть готовым, что экскурсия долгая, но она того стоит. Великолепные места. Арина отличный экскурсовод. Мы рады, что наше знакомство с Архангельской
Прекрасный маршрут для путешествия одним днем - тем более, такая уникальная возможность побывать в местах, где рождалась история современной России. Отдельное спасибо гиду Владимиру, комфортное сопровождение, вдумчивый интересный рассказчик и собеседник.
С
Прекрасная экскурсия, Арина и Владимир учли наши пожелания по программе, а материал экскурсии оказался очень интнюересным.
Побывали на родине Михаила Ломоносова, в деревне, где он родился, в Холмогорах также делали остановки.
Посетили музей знаменитого учёного, отца российской науки.
Увидели старинные деревни и храмы, а также потрясающие панорамы поймы
Посетили музей знаменитого учёного, отца российской науки.
Увидели старинные деревни и храмы, а также потрясающие панорамы поймы
Н
Очень милая экскурсия для тех кто хочет увидеть природу и народные помыслы Севера.
1. Очень-очень-очень красивые виды. Пейзажи, нетронутые человеком, прекрасны.
2. Косторезная фабрика. Не пожалейте 250 рублей, получите сувенир и поймёте всю сложность выставленных в местном музее работ.
3. Холмогорский музей. Экскурсоводы - просто фанатики своего дела. И крайне интересная экспозиция изделий из кости.
Арина вдумчивый экскурсовод, а Владимир внимательный и галантный водитель.
1. Очень-очень-очень красивые виды. Пейзажи, нетронутые человеком, прекрасны.
2. Косторезная фабрика. Не пожалейте 250 рублей, получите сувенир и поймёте всю сложность выставленных в местном музее работ.
3. Холмогорский музей. Экскурсоводы - просто фанатики своего дела. И крайне интересная экспозиция изделий из кости.
Арина вдумчивый экскурсовод, а Владимир внимательный и галантный водитель.
Н
Экскурсия очень понравилась. Очень насыщенная и продуманная программа. На этой экскурсии было много интересного: и паромная переправа на Куростров,и шикарный музей Ломоносова, и мастер-класс резки по кости и шикарные пейзажи и виды на Северную Двину Евгения превосходный рассказчик. Очень много узнали о нашей истории и жизни Ломоносова. Спасибо большое. Очень довольны.
Н
Экскурсию проводила Арина - очень грамотный, интересный человек. Благодаря ей посетили мастер-класс по косторезному искусству, вначале думали, что это больше для детей. Очень понравилось! Арина организовала для нас чай, показала жизнь обычных людей на острове. Мы узнали много нового и интересного для себя. Огромное ей спасибо! Экскурсию, конечно, рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Севером.
Интересная и хорошо организованная экскурсия на родину Ломоносова. Нам организовали машину на 5 человек (мы с трудом нашли такую возможность), по дороге гид завезла нас в супермаркет и посоветовала купить
Е
Все прошло замечательно. Спасибо и гиду, и водителю. Арина отличный гид: очень интересно рассказывает о родном крае, может ответить практически на любой вопрос!!! Рекомендую)))
А
Отличное путешествие, было очень интересно и познавательно(хотя и подкачала погода). Обратно вернулись другим маршрутом (повезло, он был открыт), заехали на несколько видовых площадок.
Увы, сама костерезная фабрика не особо интересна. Музей ломоносова неплох.
Увы, сама костерезная фабрика не особо интересна. Музей ломоносова неплох.
Очень давно хотела побывать на родине Ломоносова, а тут еще и множество старинных храмов по дороге, красивейшие пейзажи, а если ехать зимой(как я) то еще и переправа по льду!!! Обед в ресторане Елки тоже порадовал (можно заказать комплексный обед или сделать заказ по меню) Арина - отличный рассказчик, я открыла для себя много интересных фактов
Входит в следующие категории Архангельска
Похожие экскурсии на «Семь холмов Холмогорья»
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельские были и небылицы
Увидеть в городе главное, услышать исторические факты, легенды и сказы о Севере
Начало: В центре города
Сегодня в 13:00
10 мая в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Погрузитесь в атмосферу северных городов, сравните их историю и современность, наслаждаясь видами Белого моря
11 мая в 09:00
13 мая в 09:30
10 670 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
Загляните в удивительный мир Русского Севера и познакомьтесь с историей великого ученого Михайло Ломоносова, его родиной и традициями
Начало: В центре города
14 мая в 09:00
15 мая в 09:00
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Два дня на Русском Севере
Проникнуться духом таежной природы, исследовать Пинежскую пещеру и пройти по экотропе к водопаду
Начало: На автовокзале Архангельска
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
13 000 ₽ за человека
от 18 000 ₽ за экскурсию