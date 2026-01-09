О Ольга Много нового интересного в форме дружеской беседы. Поездка в Холмогоры- это история любимого края, это связь между историей и современностью, это очарование природы.

Нельзя не отметить великолепный транспорт, организационные моменты(от короткого светового дня взят максимум). Музей, мастер-класс, зимняя ледовая переправа все очень запоминающиеся моменты. Арина, спасибо огромное за тепло в морозном Архангельском крае. Нам очень повезло встретить Арину на страницах Tripster, когда задумались над путешествием в Архангельск. Мы сразу поняли- это "наш" человек, мы не ошиблись. Два совместных экскурсионных дня были великолепно проведены.

Р Роман Отличная экскурсия!

М Мария областью началось с экскурсии в Ломоносов, в индивидуальном формате, со знающим и любящим свой родной край экскурсоводом, внимательным и аккуратным водителем Владимиром. Прекрасная природа. Любящие свое дело мастер косторезной фабрики (очень интересный мастер-класс), экскурсовод в музее Ломоносова (с какой любовью она рассказывала и о своем острове, о Ломоносове, о косторезах). Мы в восторге, экскурсия нам очень понравилась. Конечно нужно быть готовым, что экскурсия долгая, но она того стоит. Великолепные места. Арина отличный экскурсовод. Мы рады, что наше знакомство с Архангельской

Дмитрий Прекрасный маршрут для путешествия одним днем - тем более, такая уникальная возможность побывать в местах, где рождалась история современной России. Отдельное спасибо гиду Владимиру, комфортное сопровождение, вдумчивый интересный рассказчик и собеседник.

С Ситкин Прекрасная экскурсия, Арина и Владимир учли наши пожелания по программе, а материал экскурсии оказался очень интнюересным.

Александра

Посетили музей знаменитого учёного, отца российской науки.

Увидели старинные деревни и храмы, а также потрясающие панорамы поймы реки Северная Двина.

Очень понравился мастер-класс резьбы по кости, участвовала вся наша семья, вырезали красивые орнаменты на память о поездке.

День был солнечный, 29 градусов, поэтому до прихода парома, искупались на Курострове в реке Курополка.

Экскурсия вместо 7 часов по плану длилась 10 часов, за что мы очень благодарны гиду, так как хотелось больше провести время на природе в Архангельской области. Побывали на родине Михаила Ломоносова, в деревне, где он родился, в Холмогорах также делали остановки.

Н Надежда Очень милая экскурсия для тех кто хочет увидеть природу и народные помыслы Севера.

1. Очень-очень-очень красивые виды. Пейзажи, нетронутые человеком, прекрасны.

2. Косторезная фабрика. Не пожалейте 250 рублей, получите сувенир и поймёте всю сложность выставленных в местном музее работ.

3. Холмогорский музей. Экскурсоводы - просто фанатики своего дела. И крайне интересная экспозиция изделий из кости.

Арина вдумчивый экскурсовод, а Владимир внимательный и галантный водитель.

Н Наталья Экскурсия очень понравилась. Очень насыщенная и продуманная программа. На этой экскурсии было много интересного: и паромная переправа на Куростров,и шикарный музей Ломоносова, и мастер-класс резки по кости и шикарные пейзажи и виды на Северную Двину Евгения превосходный рассказчик. Очень много узнали о нашей истории и жизни Ломоносова. Спасибо большое. Очень довольны.

Н Наталья Экскурсию проводила Арина - очень грамотный, интересный человек. Благодаря ей посетили мастер-класс по косторезному искусству, вначале думали, что это больше для детей. Очень понравилось! Арина организовала для нас чай, показала жизнь обычных людей на острове. Мы узнали много нового и интересного для себя. Огромное ей спасибо! Экскурсию, конечно, рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Севером.

Анна Интересная и хорошо организованная экскурсия на родину Ломоносова. Нам организовали машину на 5 человек (мы с трудом нашли такую возможность), по дороге гид завезла нас в супермаркет и посоветовала купить местные пироги в качестве перекуса (очень вкусные!), по дороге рассказала много интересного о крае, завезла в локации, куда не доезжают официальные экскурсии. Несмотря на большой наплыв тургрупп смогла договориться на экскурсию в музее и мастер класс на косторезной фабрике. Отличный язык и глубокие знания гида сделали поездку очень познавательной, а дружелюбие и живое общение превратили экскурсию в замечательный отдых в хорошей компании. Мы прекрасно провели время и благодарны гиду и водителю.

Е Елена Все прошло замечательно. Спасибо и гиду, и водителю. Арина отличный гид: очень интересно рассказывает о родном крае, может ответить практически на любой вопрос!!! Рекомендую)))

А Алексей Отличное путешествие, было очень интересно и познавательно(хотя и подкачала погода). Обратно вернулись другим маршрутом (повезло, он был открыт), заехали на несколько видовых площадок.



Увы, сама костерезная фабрика не особо интересна. Музей ломоносова неплох.