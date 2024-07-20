Большое путешествие в Холмогоры и Ломоносово

Холмогоры ассоциируются с малой родиной Ломоносова, но родился он не здесь! Это один из множества секретов, которые вы узнаете.
Путешествие по Двинской земле откроет вам, как переплелись язычество, старообрядчество, православие и наука.
Вы посетите музей Ломоносова, первую астрономическую обсерваторию России, Преображенский собор и другие храмы. Попробуете свои силы в холмогорской резьбе по кости и узнаете много интересного о Холмогорах
Путешествие по Двинской земле откроет вам, как переплелись язычество, старообрядчество, православие и наука.
Вы посетите музей Ломоносова, первую астрономическую обсерваторию России, Преображенский собор и другие храмы. Попробуете свои силы в холмогорской резьбе по кости и узнаете много интересного о Холмогорах
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Мы будем разгадывать тайны Подвинья, начиная с загадочных финно-угорских названий: Холмогоры, Чухчерьма, Падкурья, Ракула.
- Полюбуемся невероятной природой Холмогорских земель: просторными лугами, плёсами, могучим древним ельником. Летом протоки Двины плавно окутывают острова, а зимой превращаются в ледовые дороги-зимники.
- Заедем на обзорные площадки и к необычным природным объектам.
- Побываем в музее Ломоносова, где поговорим о его деятельности.
- Посмотрим на первую астрономическую обсерваторию России.
- Увидим Преображенский собор в Холмогорах, Дмитриевскую церковь в Ломоносово и Воскресенский храм в Матигорах.
- Вы попробуете свои силы в холмогорской резьбе по кости и изучите некоторые хитрости косторезов.
А ещё узнаете:
- Где находились древние языческие святилища и кому там поклонялись.
- Зачем в 19 веке холмогорских коров отправляли в Польшу, Аргентину и Бразилию.
- С какой целью в 20 веке Холмогоры поливали солью с самолётов.
- Как возили дрова с Курострова на Новую Землю и для чего это делали.
- Как в Холмогорах жили ссыльное Брауншвейгское семейство и бывший император Иоанн VI.
- В чём уникальность Холмогоров для общероссийской и мировой истории.
Организационные детали
- Мы путешествуем на комфортабельном полноприводном кроссовере, так как некоторые точки находятся вне нормальных дорог. Возможна поездка на микроавтобусе, но тогда я не смогу вам показать всё задуманное.
- Переезд на Куростров в Ломоносово зимой происходит по ледовой переправе (это абсолютно безопасно). Летом мы совершаем увлекательное путешествие на пароме.
- Рекомендую иметь наличные деньги на сувениры (изделия из кости мамонта, оленя и др.), поскольку на острове не всегда устойчивая интернет-связь.
Дополнительные расходы
- Переезд на пароме на остров и обратно с автомобилем — 1000 руб. с группы.
- Входные билеты в музей и экскурсионное обслуживание в музее — 200 руб. /чел.
- Мастер-класс холмогорской резьбы по кости — 250-300 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города по вашему выбору
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Sergey — ваш гид в Архангельске
Провёл экскурсии для 3917 туристов
Добрый день! Я из Архангельска, долгое время жил на Соловках. По профессии — историк (участвовал в археологических и этнографических экспедициях, работаю с архивами, пишу статьи и книги), имею диплом оЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
20 июл 2024
Отличная поездка. Второй раз ездим с Сергеем, так что рекомендовать его могу со знанием дела. Он отлично организует маршрут, показывая максимально интересно, но без напряга. Идёт навстречу пожеланиям, предоставляя возможность перекусить/ искупаться/ отдохнуть. Отличный маршрут и великолепный гид! Спасибо!!!
И
Ирина
10 июн 2024
Мы имеем большой опыт туристических поездок и были на экскурсиях от разных фирм. Услугами фирмы Tripster пользуемся уже много раз в различных городах страны. Все эти экскурсии проводились на высоком
В
Виктор
10 апр 2024
Очень интересная экскурсия на родину Ломоносова. Остались под впечатлением!
А
Анна
24 мар 2024
Сергей хороший водитель, очень комфортно ехать, отличная экскурсия в музее Ломоносова(ведёт экскурсовод музея), и отличнейшая экскурсия в Холмогорах (вёл отец Олег).
Рассказ самого Сергея, оценила бы на 4*.
И ещё из описания мы с ребёнком ждали посещения "языческого святилища", но возможно, неправильно поняли описание экскурсииэкскурсии).
В целом экскурсией удовлетворены, получили много новой и интересной информацим о крае, Холмогорах, Брауншвейгском семействе…
Спасибо!
Рассказ самого Сергея, оценила бы на 4*.
И ещё из описания мы с ребёнком ждали посещения "языческого святилища", но возможно, неправильно поняли описание экскурсииэкскурсии).
В целом экскурсией удовлетворены, получили много новой и интересной информацим о крае, Холмогорах, Брауншвейгском семействе…
Спасибо!
Sergey
Ответ организатора:
Добрый вечер, Анна. На этой экскурсии мы стараемся максимально тесно общаться с местными жителями Холмогор и Ломоносово (косторезами, прихожанами и
М
Марина
16 мар 2024
Просто все великолепно… от самого начала и до последнего момента
А
Анастасия
7 мар 2024
Благодаря этой поездке побывали в столь значимых с исторической точки зрения и прекрасных местах! Сергей прекрасный гид, знающий историю края по разным темам. Отдельное спасибо хочется сказать Сергею за понимание, гибкий подход к форс-мажорам у туристов и помощь в организации дополнительных пунктов программы по индивидуальному заказу))
Alex
2 мар 2024
Сергей, спасибо за удивительное путешествие и очень ёмкий и познавательный рассказ! окунуться в миры прошлого, побывать в значимых в истории родины местах, услышать детали про всё то, что знал поверхностно (или вообще не знал)… эти эмоции не оценимы!
спасибо!!
спасибо!!
Анастасия
13 фев 2024
Экскурсия прошла комфортно и интересно. Маршрут построен удобно, Сергея знают на всех точках, что делает экскурсию еще более комфортной. Также Сергей аккуратный водитель.
Татьяна
30 янв 2024
Спасибо Сергею за прекрасную поездку! Всё отлично организовано, комфортно, динамично, интересно и познавательно!
Входит в следующие категории Архангельска
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