С Светлана Отличная поездка. Второй раз ездим с Сергеем, так что рекомендовать его могу со знанием дела. Он отлично организует маршрут, показывая максимально интересно, но без напряга. Идёт навстречу пожеланиям, предоставляя возможность перекусить/ искупаться/ отдохнуть. Отличный маршрут и великолепный гид! Спасибо!!!

И Ирина читать дальше уровне и оставили массу впечатлений. Но, пожалуй, экскурсии в Архангельске, проведенные гидом Сергеем (к Белому морю на остров Ягры и Большое путешествие в Холмогоры и Ломоносово) были самыми лучшими! Высокий профессионализм, обширные знания, интеллигентность общения - приятно нас поразили. Информация была очень конкретной, без излишней демонстрации своего превосходства в знании исторических фактов. Чуткость и внимательность в общении с экскурсантами, индивидуальный подход - помогают восприятию большого потока сведений без особого напряжения.

Мы благодарны Сергею за интересные экскурсии, проведенные на Высоком уровне и будем рекомендовать своим друзьям при поездке в Архангельск обращаться к нему.

Ирина и Галина Мы имеем большой опыт туристических поездок и были на экскурсиях от разных фирм. Услугами фирмы Tripster пользуемся уже много раз в различных городах страны. Все эти экскурсии проводились на высоком

В Виктор Очень интересная экскурсия на родину Ломоносова. Остались под впечатлением!

А Анна Сергей хороший водитель, очень комфортно ехать, отличная экскурсия в музее Ломоносова(ведёт экскурсовод музея), и отличнейшая экскурсия в Холмогорах (вёл отец Олег).

Рассказ самого Сергея, оценила бы на 4*.

И ещё из описания мы с ребёнком ждали посещения "языческого святилища", но возможно, неправильно поняли описание экскурсииэкскурсии).

В целом экскурсией удовлетворены, получили много новой и интересной информацим о крае, Холмогорах, Брауншвейгском семействе…

Спасибо! Sergey Ответ организатора: читать дальше священниками церквей, экскурсоводами музея (всегда огромная благодарность экскурсоводам Евгении и Елене)), заходим туда, куда обычно не попасть. Возможно, вы плохо читали описание и ждали обычной групповой автобусной экскурсии, в итоге ваши ожидания не оправдались. Сожалею, что также не увенчались успехом мои попытки показать и рассказать о «святилище», так как ваши представления отличаются от научных и общепринятых. Рекомендую также одеваться теплее, так как по улице мы не могли долго ходить, а ездили от одного теплого помещения к другому, а тем более не могли дойти до «святилища» по снегу Добрый вечер, Анна. На этой экскурсии мы стараемся максимально тесно общаться с местными жителями Холмогор и Ломоносово (косторезами, прихожанами и

М Марина Просто все великолепно… от самого начала и до последнего момента

А Анастасия Благодаря этой поездке побывали в столь значимых с исторической точки зрения и прекрасных местах! Сергей прекрасный гид, знающий историю края по разным темам. Отдельное спасибо хочется сказать Сергею за понимание, гибкий подход к форс-мажорам у туристов и помощь в организации дополнительных пунктов программы по индивидуальному заказу))

Alex Сергей, спасибо за удивительное путешествие и очень ёмкий и познавательный рассказ! окунуться в миры прошлого, побывать в значимых в истории родины местах, услышать детали про всё то, что знал поверхностно (или вообще не знал)… эти эмоции не оценимы!

спасибо!!

Анастасия Экскурсия прошла комфортно и интересно. Маршрут построен удобно, Сергея знают на всех точках, что делает экскурсию еще более комфортной. Также Сергей аккуратный водитель.