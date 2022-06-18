Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение.

10-45 – Встреча с гидом в отеле.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Интервенция в Архангельске».

2 августа 1918 года жизнь в городе на Двине разделилась на «до» и «после». Именно в этот день в Архангельске был совершён переворот, и Русский Север на долгие месяцы стал белым и иностранным в противовес войскам красноармейцев.

Во время автобусно-пешеходной прогулки по городу мы перенесёмся на столетие назад и побываем на Соборной пристани – месте высадки войск интервентов.

Пройдёмся вдоль стен Английского госпиталя №53, Штаба американских войск, Общежития Правительства Северной области и Казарм Восстания.

Увидим танк Mark V, вопреки распространённому мнению, так и не участвовавший в боевых действия на Севере, памятник Павлину Виноградову – человеку, громко проявившему себя в боях на речном фронте, а также Лютеранскую церковь – Кирху, – где собирались многие представители стран Антанты.

Посетим православный Успенский храм, где посмотрим иконописный сюжет, посвящённый Явлению Богородицы в Архангельске в 1919 году, а завершим экскурсию на Британском военном мемориале.

Экскурсия в Ратный музей-диораму.

В этом уникальном частном музее мы в прямом смысле слова сможем потрогать историю, знакомясь с артефактами периода интервенции на Русском Севере, найденными на местах боевых действий.

С помощью карт изучим географию сражений, посредством дневников поймём мысли и настроения участников событий, а просмотр коротких видеороликов внесёт ясность в специфику полевой работы военного археолога.

Обед в кают-компании Ратного музея по традиционным военным рецептам того времени.

Свободное время. Ужин самостоятельно.