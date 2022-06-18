Интервенты на Севере: туда и обратно

Эксклюзивный тур-экспедиция для настоящих ценителей истории

5
3 отзыва
Эксклюзивный тур-экспедиция для настоящих ценителей истории и приключений! Иностранная военная интервенция на Севере России полна загадок и пронзительных человеческих судеб.

Она многолика: интервенция была, но о ней стараются лишний раз не упоминать; среди свидетельств – множество документов, но большая их часть пылится на архивных полках; озвучены разные версии интерпретации событий, но в процессе поиска фактов и истины непреложно возникают новые вопросы. Тема неоднозначная, но крайне интересная.
Интервенты на Севере: туда и обратно
Интервенты на Севере: туда и обратно
Интервенты на Севере: туда и обратно
Интервенты на Севере: туда и обратно
Интервенты на Севере: туда и обратно
Интервенты на Севере: туда и обратно
Интервенты на Севере: туда и обратно
Интервенты на Севере: туда и обратно
Интервенты на Севере: туда и обратно
Интервенты на Севере: туда и обратно
Ближайшие даты:
11
июн

Что вас ожидает 🤩

Город на Двине
Город на Двине
Познакомимся с Архангельском – городом Русского Севера
Островом Смерти
Островом Смерти
Прогуляемся по острову Мудьюг и узнаем его историю
Юрьевский рубеж
Юрьевский рубеж
Окажемся на месте противостояния красно-бело-иностранных сил

Программа тура по дням

1 день
Встреча, экскурсии по Архангельску

Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение. 

10-45 – Встреча с гидом в отеле.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Интервенция в Архангельске».

2 августа 1918 года жизнь в городе на Двине разделилась на «до» и «после». Именно в этот день в Архангельске был совершён переворот, и Русский Север на долгие месяцы стал белым и иностранным в противовес войскам красноармейцев. 

Во время автобусно-пешеходной прогулки по городу мы перенесёмся на столетие назад и побываем на Соборной пристани – месте высадки войск интервентов. 

Пройдёмся вдоль стен Английского госпиталя №53, Штаба американских войск, Общежития Правительства Северной области и Казарм Восстания.

Увидим танк Mark V, вопреки распространённому мнению, так и не участвовавший в боевых действия на Севере, памятник Павлину Виноградову – человеку, громко проявившему себя в боях на речном фронте, а также Лютеранскую церковь – Кирху, – где собирались многие представители стран Антанты. 

Посетим православный Успенский храм, где посмотрим иконописный сюжет, посвящённый Явлению Богородицы в Архангельске в 1919 году, а завершим экскурсию на Британском военном мемориале.

Экскурсия в Ратный музей-диораму.

В этом уникальном частном музее мы в прямом смысле слова сможем потрогать историю, знакомясь с артефактами периода интервенции на Русском Севере, найденными на местах боевых действий. 

С помощью карт изучим географию сражений, посредством дневников поймём мысли и настроения участников событий, а просмотр коротких видеороликов внесёт ясность в специфику полевой работы военного археолога.

Обед в кают-компании Ратного музея по традиционным военным рецептам того времени.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

2 день
Остров Мудьюг

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом. Трансфер на причал. 

Поездка на катере на остров Мудьюг.

Остров Мудьюг, в литературе часто именуемый «островом смерти», на короткий период своей истории стал местом содержания неугодных новому правительству людей. 

Путешествуя по острову, мы изучим историю лоцманской, маячной и гидрометеорологической служб. 

Во время экскурсии мы посмотрим сохранившиеся постройки лагеря, узнаем судьбы заключённых и посетим экспозицию бывшего Музея каторжан.

Обед в полевых условиях (ланч-бокс).

Свободное время на берегу Белого моря.

Возвращение в Архангельск.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

Время отправления катера из города зависит от погоды, а также приливов/отливов.

Время пути на катере в одну сторону: примерно 1,5 часа.

Переход от места стоянки катера до лагеря и обратно: примерно 2 км в одну сторону.

Рекомендуем взять с собой: питьевую воду, перекус, личные медикаменты.

3 день
Юрьевский рубеж, отъезд

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Трансфер на ж/д вокзал.

Поездка на поезде на Юрьевский рубеж.

Юрьевский рубеж – это место на карте, 445 верста железнодорожного фронта, равновесная точка противостояния красно-бело-иностранных сил. 

Именно здесь с октября 1918 и до конца августа 1919 года фронт остановился на 9 месяцев, наполненных стремительными налётами, тактическими отступлениями, сдерживающими боями и ураганным артиллерийским, пулемётным и ружейным огнём. 

Здесь бойцы 15-го Юрьевского и 4-го Нарвского полков «бились отважно и стойко с врагами за Отчизну свою». Юрьевский рубеж – поле воинской славы России, через которое так и не перешли войска иноземного вторжения.

Отправление поезда Архангельск – Обозерская – Пукса. В пути – краткое знакомство с основными рубежами обороны на железнодорожном фронте, начиная от станции Исакогорка.

Стоянка на станции Обозерская длительностью 40 минут. 

Знакомство с комплексом исторических зданий Северной железной дороги и историей станции в годы интервенции, сопоставление современных локаций и видовых фото 1918-1919 годов.

Пеший переход от станции Кухтоозерский на экспедиционную базу Юрьевского рубежа.

Размещение на базе и инструктаж по технике безопасности. 

Экскурсия по главному обводу обороны Юрьевского рубежа, во время которой мы изучим распределение сил на местности, пройдём по траншейным линиям укреплений столетней давности. 

Посетим единственную в мире фронтовую часовню, поймём хитрости и премудрости труда военного археолога, который с пытливостью детектива и любопытством исследователя открывает новые и забытые страницы истории нашей страны.

Обед в полевых условиях (ланч-бокс).

Пеший переход на станцию Кухтоозерский.

Переход от станции Кухтоозерский до лесной базы и обратно: около 2 км в одну сторону. Рекомендуем взять с собой: питьевую воду, перекус, личные медикаменты.

Отправление поездом Пукса – Обозерская – Архангельск.

Прибытие в Архангельск после 21-00.

Трансфер в аэропорт (за доп. плату).

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Пур-Наволок 4* г. Архангельск, в номере категории Стандарт.

Стоимость дополнительной ночи, руб.:

РазмещениеПур-Наволок отель 4* Столица Поморья 3*
Одноместное размещение, номер Стандарт4 5003 400
Двухместное размещение, номер Стандарт6 0004 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице Пур-Наволок 4* 2 ночипитание по программе (2 завтрака, 3 полевых обеда)транспортное обслуживание по программе сопровождение гидом
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельска и обратномедицинская страховкапитание
  • Не указанное в программе туратрансферы из аэропорта и в аэропортдополнительные экскурсии и услугирасходы личного характера (питьевая вода, сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
Россия, Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь с собой:

  • удобную обувь и комфортную одежду для длительных прогулок по лесу и по берегу моря (песчаный пляж);
  • средства защиты от насекомых (гнус, клещи), от солнечных лучей и от дождя.
Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств.

Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

По запросу возможно продление тура и пребывание на Юрьевском рубеже в течение нескольких дней (в доме – спальные места, печное отопление, электричество от аккумуляторов, есть полевая кухня и баня).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 июня 2022
Спасибо организаторам
Ю
16 июня 2022
Все отлично!
А
15 июня 2022
Очень интересный и познавательный тур. Узнал много интересного про этот чудесный город.
Хочу поблагодарить гидов Наталья и Наталья. Очень интересные рассказы про достопримечательности города.
Уезжать не хотелось.
Многое ещё не успел посмотреть.
Планирую приехать ещё. Хотелось бы побольше узнать этот город.
Спасибо большое организаторам тура.
Советую посетить тур.

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