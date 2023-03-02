Сможете попробовать себя в роли костореза во время мастер-класса и интересно проведете время на интерактивной выставке «Музейная субмарина».
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы». Мастер-классом по росписи козули
Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельск.
Трансфер в гостиницу (за доп. плату).
Вещи оставляем в багажной комнате гостиницы.
10:00 – 11:00 Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Добро пожаловать в Архангельск».
Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.
Вы побываете на мысе Пур-Наволок – месте-основании Архангельска.
В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.
Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкови, острове Соломбала – колыбели российского флота и многом другом.
Обед в лучших традициях поморской кухни.
Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска).
Пешеходная экскурсия по «Северному Арбату».
Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова-Лучинского – это путешествие во времена, когда у каждого дома было свое имя, а не просто порядковый номер.
Исторический экскурс продолжится мастер-классом по росписи традиционной поморской козули в мастерской музея «Архангельский пряник» (за дополнительную плату).
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Самостоятельное знакомство с городом.
Питание: обед. Завтрак и ужин самостоятельно.
Пинежский район. Парк "Голубино". Водопада "Святой источник". Карстовая пещера
07:00 Завтрак в гостинице.
07:30 Отправление в Пинежский район.
Путешествие по живописной автодороге Архангельск – Пинега – Мезень, идущей вдоль рек, северных деревень и карстовых гор. 188 км, в пути ~3,5-4 часа.
Прибытие в парк «Голубино».
Чаепитие с местной выпечкой.
Экскурсия по экологической тропе через охранную зону Пинежского заповедника до незамерзающего водопада «Святой источник» (1-1,5 часа).
К водопаду вас проведёт дорога, «вымощенная» деревянными мосточками – это экологическая тропа, идущая сквозь таёжный лес.
Сходить с неё нельзя, ведь вы будете находиться в охранной зоне Пинежского заповедника, и вокруг заповедная, нетронутая природа.
Можно спуститься прямо к водопаду, умыться ледяной водой и загадать желание.
Обед в ресторане.
Экскурсия в карстовую пещеру (1,5-2 часа).
В пещеру ведёт широкий, открытый, недлинный, но довольно крутой спуск, преодолев который вы окажетесь под огромным подземным сводом на берегу небольшой речки.
Немного пройдя вглубь пещеры по узкому и низкому ходу, вы попадёте в другой зал с причудливыми ледяными сталактитами и сталагмитами.
* В майские праздники экскурсия в карстовую пещеру может быть заменена на прогулку по Тараканьему Логу.
Свободное время.
Можно воспользоваться прокатом оборудования, погулять по территории парка, сделать памятные фото.
17:00 – 17:30 Отъезд в Архангельск.
Прибытие в Архангельск.
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Музей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-класс
Завтрак в гостинице.
Отправление на родину Ломоносова.
Село Ломоносово находится в 4 км к востоку от Холмогор и в 73 км к юго-востоку от Архангельска.
С давних времен жили здесь поморы, ходили на промыслы в Белое море, в Ледовитый океан.
Здесь в 1711 году родился Михаил Васильевич. Деревня расположена на одном из островов Северной Двины, напротив Холмогор.
* Из Архангельска вы выезжаете на автобусе, далее в летнее время вас ждет переправа на пароме через реку Куркополку в село Ломоносово, в зимнее – переход/переезд по льду. В период межсезонья, при невозможности переправиться в Ломоносово, заменяем день на поездку в Антониево-Сийский монастырь.
Экскурсия на косторезной фабрике с мастер-классом.
Узнать, как создаются изумительные изделия из кости и даже создать украшение собственными руками предлагает фабрика холмогорской резьбы по кости, где под руководством опытного мастера каждый желающий может попробовать себя в роли костореза.
Обед в кафе.
Посещение музея М. В. Ломоносова.
В честь памяти великого русского ученого М. В. Ломоносова на его родине в селе Ломоносово Холмогорского района в 1940 году был открыт историко-мемориальный музей.
Отправление в город Архангельск.
Свободное время.
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Северодвинск. Интерактивная выставка «Музейная субмарина». Белое море
Завтрак в гостинице.
10:00 Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Северодвинску.
Экскурсия по уникальной интерактивной выставке «Музейная субмарина» в Северодвинском краеведческом музее.
Вы сможете увидеть как выглядит подводная лодка, где ее строят, какие звуки слышат подводники. Вас ждет знакомство с особенностями строения, управления и технологией постройки атомных подводных лодок.
Северный обед в кафе города.
Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры).
Прогулка по набережной с экскурсией.
Песчаные пляжи, имеющие протяжённость более 4 км, образуют дюны удивительной красоты.
А «Сосновый бор острова Ягры» – это особо охраняемая природная территория местного значения, созданная с целью сохранения уникального соснового бора и дюнного ландшафта береговой косы Северодвинска.
Отправление в Онегу на рейсовом групповом минивене (ориентировочно 3 часа пути).
Прибытие в Онегу, размещение в гостевом доме.
Баня по желанию за доп. плату.
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Ворзогоры. Знакомство с поморской культурой
Завтрак
Экскурсия в старинное беломорское село Ворзогоры с переправой (проезд на теплоходе в летнее время оплачивается дополнительно 100 руб. с чел туда-обратно).
Село располагается на Поморском берегу Онежской губы Белого моря у мыса Ворзогорский в 25 км к западу от онежского района Поньга.
Во время экскурсии вы познакомитесь с поморской культурой, узнаете, кто такие поморы, их уклад жизни.
Прогуляетесь по берегу Белого моря, подышите морским воздухом.
Обед.
Свободное время для прогулки.
Возвращение в г. Онега.
Баня за доп. плату.
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Свободное время
Завтрак.
Свободное время.
Дополнительно:
В летнее время экскурсия на катере на Кий Остров за доп. плату от 4500 руб. с человека.
Небольшой скоростной катер доставит вас в гостеприимный гостевой дом, расположенный на скале между двумя бухтами, в 20 метрах от Белого моря.
Гулять по Кий-острову можно, играя: представляя, что оказываешься в разных частях России. Огромные, высотой до 25 метров скалы. Широкие песчаные пляжи с пологим входом в море. Целебные сосновые боры, полные грибов, ягод, цветов.
Это всё Кий-остров, на котором также произрастает до 500 видов растений, а прибрежные воды богаты рыбой.
Возвращение в Онегу.
Обед.
Выселение из гостевого дома.
Групповой трансфер в Архангельск на рейсовом минивене.
Прибытие в Архангельск на ж/д вокзал, окончание программы.
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и гостевом доме.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения в Архангельске, руб:
|Гостиница
|Стандартный двухместный номер
|Доплата за 1-местное размещение
|«Двина»
|51 900
|10 000
|«Столица Поморья»
|53 800
|10 500
|«Новотель»
|56 500
|11 500
Варианты проживания
Гостиница «Двина»
Этот отель расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и 5 минутах ходьбы от главной улицы города — Воскресенской. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.
В номерах гостиницы «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Bazar подают блюда европейской кухни и сервируют завтрак «шведский стол». Желающие могут посетить местные рестораны, в 10 минутах ходьбы от отеля «Двина».
Отель «Столица Поморья»
Этот отель расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на реку Северная Двина.
Отель «Новотель»
Отель «Novotel Архангельск» расположен на территории бизнес-центра «ДЕЛЬТА», на берегу реки Северная Двина. К услугам гостей 2 конференц-зала, фитнес-центр, парковка и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств каждого номера отеля «Novotel Архангельск» — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, кондиционер и рабочий стол. В собственной ванной комнате имеются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гостевой дом в Онеге
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание (5 завтраков, 6 обедов)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
- Входные билеты в музеи
- Сопровождение по программе тура
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Ужины и завтрак в первый день
- Проезд на теплоходе в село Ворзогоры – 100 руб. /чел. (в летний период)
- Мастер-класс по росписи традиционной поморской козули
- Экскурсия на катере на Кий-остров – от 4500 руб. /чел.
- Доплата за одноместное размещение
- Трансфер в гостиницу в первый день
- Баня в гостевом доме
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- Архангельск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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