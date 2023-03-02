Архангельск. Охота за северным сиянием

Архангельск

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Отправляйтесь в захватывающее путешествие на «охоту» за северным сиянием в Архангельск! В этом туре вас ждут обзорные экскурсии по Архангельску и Северодвинску, посещение музеев, прогулка по набережной Белого моря и, конечно же, наблюдение за северным сиянием вдали от городского света, погрузитесь в уникальную атмосферу Крайнего Севера!
Архангельск. Охота за северным сиянием
Архангельск. Охота за северным сиянием
Архангельск. Охота за северным сиянием
Архангельск. Охота за северным сиянием
Архангельск. Охота за северным сиянием
Архангельск. Охота за северным сиянием
Архангельск. Охота за северным сиянием
Архангельск. Охота за северным сиянием
Архангельск. Охота за северным сиянием
Архангельск. Охота за северным сиянием
Архангельск. Охота за северным сиянием
Архангельск. Охота за северным сиянием
Архангельск. Охота за северным сиянием
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Что вас ожидает:

Волшебство северного сияния
Волшебство северного сияния
Магическое танго света и ночи. Это захватывающее явление, которое многие мечтают увидеть своими глазами
Путешествие Малые Корелы
Путешествие Малые Корелы
Деревянная архитектура, севера, окруженная величественными лесами
Зимние краски Белого моря
Зимние краски Белого моря
Мы сможем насладиться красотой зимнего Белого моря – волшебной симфонией чистоты и спокойствия
Вкусы поморской кухни
Вкусы поморской кухни
Это настоящий праздник вкусов и морских даров. Это история и традиции, наследие мореплавателей
Снежный Архангельск
Снежный Архангельск
Город на берегу могучей Северной Двины, окруженный белоснежными северными лесами – настоящее зимнее великолепие

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Архангельску и музей под открытым небом «Малые Корелы»

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска. Трансфер в гостиницу (за доп. плату). Вещи оставляем в багажной комнате гостиницы.

11:00 Обзорная автомобильно-пешеходная «Добро пожаловать в Архангельск».

Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.

Вы побываете на мысе Пур-Наволок – месте-основании Архангельска.

В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.

Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкови, острове Соломбала – колыбели российского флота и многом другом.

Два часа экскурсии – и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.

13:00 Традиционный северный обед в кафе города.

13:30 Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска).

Природа севера неповторима, здесь мы наблюдаем ее во всем разнообразии.

Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль.

И на этом фоне деревянная архитектура севера, простота натуральных материалов и строгость форм.

После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет.

18:30 Возвращение в Архангельск.

Ужин самостоятельно.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по Архангельску и музей под открытым небом «Малые Корелы»Обзорная экскурсия по Архангельску и музей под открытым небом «Малые Корелы»Обзорная экскурсия по Архангельску и музей под открытым небом «Малые Корелы»Обзорная экскурсия по Архангельску и музей под открытым небом «Малые Корелы»
2 день

Северодвинск, берег Белого моря, охота за северным сиянием

Завтрак в гостинице.

10:00 Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Северодвинску.

Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.

Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны.

Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок.

С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в городском краеведческом музее во время интерактивного занятия «Музейная субмарина» с экспонатом «Сборная модель атомной подводной лодки «Лодка в чемодане».

11:00 Экскурсия по уникальной интерактивной выставке «Музейная субмарина» в Северодвинском краеведческом музее.

Вы сможете увидеть как выглядит подводная лодка, где ее строят, какие звуки слышат подводники.

Вас ждет знакомство с особенностями строения, управления и технологией постройки атомных подводных лодок

12:30 Поморский обед в кафе города.

Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры). Прогулка по набережной.

16:00 Возвращение в Архангельск.

Ужин самостоятельно.

Свободное время.

20:00 Выезд из отеля на автомобиле с фотографом и оборудованием в места для наблюдения за северным сиянием (5-6 часов).

В наш сервис входит обязательное сопровождение туристов, а также горячий чай и вкусная поморская выпечка в дорогу.

И не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении.

Чтобы увидеть северное сияние во всей красе и сделать незабываемые фотоснимки, мы отправимся за город.

Надо отъехать на некоторое расстояние от города, чтобы не было видно городского света.

Северодвинск, берег Белого моря, охота за северным сияниемСеверодвинск, берег Белого моря, охота за северным сияниемСеверодвинск, берег Белого моря, охота за северным сияниемСеверодвинск, берег Белого моря, охота за северным сиянием
3 день

Свободный день или экскурсии за доп. плату

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Музеи Архангельска для самостоятельного посещения:

  • Историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные Дворы» (набережная Северной Двины, 85/86). Режим работы: с 10:00 до 19:00 (кассы работают до 18:00), выходной день - понедельник.
  • Музей изобразительных искусств (площадь Ленина, 2). Режим работы: с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:00), выходной день – вторник.
  • Усадебный дом Е. К. Плотниковой (ул. Поморская,1). Режим работы: с 10:00 до 17:00, (касса работает до 16:15), выходной день – вторник.
  • Музей С. Г. Писахова (ул. Поморская, 10). Режим работы: с 10:00 до 17:00, (касса работает до 16:15), выходной день – вторник.

По желанию бронирование тура «Красоты Пинежья» за доп. плату (4 500 руб. /чел).

07:30 Выезд из Архангельска.

Путешествие по живописной автодороге Архангельск-Пинега-Мезень, идущей вдоль рек, северных деревень и карстовых гор. 188 км, в пути ~3,5–4 часа.

Прибытие в Парк «Голубино».

Чаепитие с местной выпечкой.

Экскурсия по экологической тропе через охранную зону Пинежского заповедника до незамерзающего водопада «Святой источник» (–1,5 часа).

Экскурсия в деревню Красная Горка.

Знакомство с историей Красногорского Богородицкого монастыря 1604 года (недействующий).

Осмотр памятной плиты князя В. В. Голицына (1–1,5 часа).

Обед в ресторане.

Экскурсия в карстовую пещеру (1,5–2 часа).

17:00–17:30 Отъезд в Архангельск.

22:00 Прибытие в Архангельск.

Свободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. плату
4 день

Музей художественного освоения Арктики. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

12:00 Посещение музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова.

Это таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, старинными картами и арктическими этюдами.

Вас ждет ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера, которое создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций.

13:30 Окончание программы.

Трансфер в Архангельск на ж/д вокзал или аэропорт (за доп. плату)

Музей художественного освоения Арктики. ОтъездМузей художественного освоения Арктики. ОтъездМузей художественного освоения Арктики. ОтъездМузей художественного освоения Арктики. Отъезд

Проживание

В туре предусмотрено размещение в стандартном номере (2-местный с удобствами) в гостинице на выбор. О возможности подселения уточняйте у менеджера.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница «Двина 3*»:
В стандартных 2-х местных номерах – 37 000 руб.
Доплата за 1-местное размещение – 3 500 руб.

Отель «Столица Поморья 3*»:
В стандартных 2-х местных номерах – 38 000 руб.
Доплата за 1-местное размещение – 4 000 руб.

Гостиница «Новотель 4*»:
В стандартных 2-х местных номерах – 42 000 руб.
Доплата за 1-местное размещение – 5 500 руб.

стандартное время заселения в гостиницу – 14:00, выезда – до 12:00.

Варианты проживания

Двина 3

3 ночи

Этот отель расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и 5 минутах ходьбы от главной улицы города — Воскресенской. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.

В номерах гостиницы «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник.

Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Bazar подают блюда европейской кухни и сервируют завтрак «шведский стол».

Желающие могут посетить местные рестораны, в 10 минутах ходьбы от отеля «Двина».

Прогулка до памятника «Обелиск Севера» занимает не более 5 минут, а в 2 км находится самое древнее строение Архангельска, Гостиный двор.

Расстояние до центрального железнодорожного вокзала Архангельска составляет 6 км. До аэропорта Талаги — 22 км.

Двина 3Двина 3Двина 3Двина 3Двина 3Двина 3Двина 3

Столица Поморья 3

3 ночи

Этот небольшой и очень уютный отель расположен в самом центре города, на мысе Пур-Наволок, с которого началась история Архангельска. Комфортные номера, кафе-бар с изысканной кухней, обустроенный конференц-зал и, конечно же, доброжелательный и чуткий к Вашим пожеланиям персонал.

Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха.

В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.

На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни.

В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.

Для деловых встреч имеется конференц-зал, оснащенный самым современным оборудованием.

Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.

Столица Поморья 3Столица Поморья 3Столица Поморья 3Столица Поморья 3Столица Поморья 3

Новотель 4

3 ночи

Международный отель Novotel Архангельск расположился в исторической части города прямо на берегу реки.

К услугам гостей 2 конференц-зала, фитнес-центр, парковка и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств каждого номера отеля «Novotel Архангельск» — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, кондиционер и рабочий стол.

В собственной ванной комнате имеются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Завтрак «шведский стол», континентальный и американский завтрак сервируют каждое утро. Ресторан «РЕКА» специализируется на европейской кухне. Бар «СВЕТСКИЙ» работает круглосуточно.

Расстояние до аэропорта Талаги составляет 12 км.

Новотель 4Новотель 4Новотель 4Новотель 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание (3 завтрака, 2 обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Встреча/проводы в первый и последний дни тура
  • Питание, не указанное в программе
  • Услуги с указанием «за доп. плату»
Место начала и завершения?
Архангельск, Аэропорт Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное пребывание на открытом воздухе.

Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу.

Для посещения пещер рекомендуется теплая, удобная, непромокаемая одежда и обувь.

Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?

Организаторы тура рассчитывают появление Северного сияния и прогноз погоды на специальных ресурсах, чтобы обеспечить успешную «охоту», тем не менее, мы не можем дать 100% гарантию, как и на любой охоте, но сделаем всё возможное, для того, чтобы получить нужный результат и туристы остались с положительными впечатлениями от поездки.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли выбрать другие удобные даты для тура?

Заезды могут проводиться каждый понедельник и пятницу от 2-х человек. В остальные даты под индивидуальный запрос от 2-х человек.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
2 мар 2023
Большое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествую с Большой Страной. Особое спасибо менеджеру Юлии Тюриной за терпение и помощь в организации тура с учетом личных пожеланий, а также экскурсоводам Марине, Ксении и Николаю за знакомство с Архангельском и природой Севера. Город очень дружелюбный, с прекрасными музеями, вкусной кухней. Посетите в любое время, не пожалеете.
Большое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествую
А
27 фев 2023
Архангельск отличное место, добрые, красивые люди, восхитительная природа. Программа насыщенная, экскурсоводы увлеченные и отзывчивые. Все очень понравилось. Спасибо.
О
27 фев 2023
Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.
Море позитивных, положительных впечатлений!
Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.

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