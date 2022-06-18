Прибытие на ст. Няндома.
06:34 – поездом № 10 С-Петербург – Архангельск.
10:21 - поездом Москва – Архангельск.
Встреча туристов с у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.
Трансфер в Каргополь. Время в пути – 1 час.
Прибытие в Каргополь. Вещи в камеру хранения гостиницы (размещение после 14:00).
Пешеходная обзорная экскурсия по самым замечательным и памятным местам города. С любой точки открывается красивый вид, и в любой точке вы окажетесь на "перекрестке" истории. Над широким разливом реки Онеги идет набережная.
Обед в кафе с традиционными северными и местными блюдами.
Посещение «Центра народных ремесел «Берегиня», который располагается в здании, которое является памятником архитектуры начала XIX века.
Путешествуя по мастерским Центра народных ремесел, Вы соприкоснетесь с традиционными северными ремеслами – плетение из бересты, лоскутное шитье, народная тряпичная кукла, ткачество, глиняная игрушка. «Возрожденное ремесло» – так называется экспозиция нашего небольшого музея, где хранится тепло рук и души мастеров в образах и сюжетах игрушек из глины.
Посещение сувенирной лавки.
Свободное время. По желанию, на выбор, самостоятельное посещение:
Частный музей мастеров Шевелевых и каргопольский глиняной игрушки.
Экспозиция музея раскрывает историю жизни династии гончаров, показывает предметы развития промысла и жизни прошлых веков.
Дополнительно можно заказать мастер-класс по лепке каргопольской глиняной игрушке. В музее есть сувенирная лавка.
Выставка «Каргополье с древнейших времён». В экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т.п.
Интерактивный Эко-парк «Медвежий край». На территории соснового бора находится дом, мастерская, хозяйственные постройки и скульптурные композиции.
Дополнительно можно заказать мастер-класс резьбы по дереву. Есть сувенирная лавка.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров
Авто-пешеходная экспедиция «Ошевенская волость». Кроме села Ошевенское, путь будет в деревни Саунино и Погост (50 км). Это второе по значению место в Каргополье, где непременно следует побывать.
Здесь одновременно сосуществуют старинный возрождающийся Александро-Ощевенский монастырь, деревянное зодчество и традиционные для Русского севера ремёсла.
Село Ошевенское – выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера. Жилая застройка в старинной планировке органично сосуществуют с часовнями, церквями, комплексом монастыря.
Но сохранились здесь и артефакты еще языческой культуры – обетные кресты, святая роща, культовые поклонные камни – следовики. И это удивительно!
В селе Саунино – церковь Иоанна Златоуста. Это шатровый храм 1665 года. Внутри храм перекрыт живописным потолком – «расписными небесами».
Шестигранная колокольня XVIII века придает всему ансамблю законченный неповторимый облик. Ансамбли памятников деревянного зодчества ожидают и в деревне с замечательным названием Погост. В древности это слово обозначало не только кладбище, но и некое общее место близких поселений.
Поселения сохранились не все, а вот деревня Погост сохранилась и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России. Потому и едут сюда люди из разных земель - ближних и очень дальних.
Деревенский обед из блюд каргопольской кухни. Хлеб и пироги из русской печи – для кого-то забытый, а кому-то неведомый вкус. Простая и вкусная еда: наваристый суп и рыба "по северному", разносолы да каша ошевенская.
После обеда продолжаем наше знакомство с Каргопольем – едем в село Архангело, где на левом берегу реки Онеги стоят две деревянные церкви – Архангела Михаила (1715 г.) и Сретения Господня (около 1820 г.).
Первая уникальна тем, что завершена кубоватой кровлей, известной только в Поонежье и на прионежском берегу Белого моря.
На кубе стоит традиционное пятиглавие. Апсида перекрыта бочкой. Сретенская церковь имеет шлемовидную кровлю с завершением главкой.
Храм Сретения Господня относится к типу ярусных храмов.
Возвращение в Каргополь. Свободное время.
После 15-00 трансфер в Архангельск.
Время в пути 6 часов, делаются остановки в пути.
Ужин (самостоятельно),
Прибытие в Архангельск после 22-00. Заселение в гостиницу.
Завтрак в отеле.
10.50 – Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» познакомит с историей и современностью города Архангельска, вы узнаете, кто такие поморы и чем они живут сегодня. Увидите Гостиный Двор и Лютеранскую кирху, памятники Петру I и Михаилу Ломоносову, Северный (Арктический) федеральный университет, памятник тюленю и многие другие достопримечательности.
Обед в кафе.
Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск, расположенный на берегу Белого моря. Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.
Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны. Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок.
С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в городском краеведческом музее во время интерактивного занятия «Музейная субмарина» с экспонатом «Сборная модель атомной подводной лодки «Лодка в чемодане».
Переезд на берег Белого моря (остров Ягры). Прогулка по набережной.
"Остров Розовый в море Белом" называли англичане остров Ягры из-за его красоты. Здесь, близ стен Николо-Корельского монастыря в XVI веке начинались торговые и деловые отношения Русского государства с Англией и другими странами Европы.
В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха. Вековые сосны на песчаном морском берегу и черный гранитный камень морякам подводной лодки «Курск» никого не оставят равнодушным.
Возвращение в Архангельск.
Ужин (самостоятельно), свободное время.
Завтрак в отеле.
Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», в котором размещена уникальная коллекция – 120 памятников деревянного зодчества Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, жилые и хозяйственные постройки).
Экскурсия по одному сектору музея, свободное время на территории музея, приобретение сувениров.
Возвращение в Архангельск.
Обед в кафе.
Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули».
Много традиций хранится в Поморье с давних времён. Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».
В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников.
Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.
Ужин (самостоятельно). Свободное время.
Завтрак в отеле.
07.30 – трансфер из города Архангельск. Время в пути 4 часа, делаются остановки в пути.
Прибытие в лесной отель «Голубино».
Обед в ресторане отеля.
Экскурсия в карстовую пещеру (~1,5-2 часа). Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.
Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков. Осмотр подземного рельефа, туннелей, галерей, каменных залов.
Экипировка для спуска в пещеру предоставляется за дополнительную плату (по желанию).
Заселение в номера после 17-00
Ужин (самостоятельно). Свободное время.
Завтрак в отеле.
Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км). Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой!
Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так в связи тем, что его водами пользовались монахи Красногорского монастыря.
Водопад – уникальное творение природы – вода в нем всегда одинаковой температуры 2-4 градуса и не замерзает даже в самый лютый мороз!
Обед в ресторане отеля.
Экскурсия в деревню Красная Горка к Красногорскому Богородицкому мужскому монастырю (недействующий). В названии горы слово «красная», то есть красивая, закрепилось неслучайно.
Перед посетителями Красной Горки разворачивается величественная, захватывающая дух панорама. Интересно, что еще в XVII веке эта местность носила другое название — Черная Гора.
Огромный труд многих поколений людей, расчищавших луга и пашни, возводивших строения из дерева и камня, сделал гору «красной». Осмотр места захоронения князя В.В. Голицына (1,5 часа).
Ужин (самостоятельно). Свободное время.
Завтрак в отеле.
Свободное время, дополнительные экскурсии и прогулки самостоятельно.
Обед в ресторане отеля.
17.00 – Трансфер в Архангельск. Время в пути 4 часа, делаются остановки в пути.
Прибытие в Архангельск после 21-00.
Окончание программы.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
В г. Каргополь: гостиница «Каргополь» (2-местные номера с удобствами, стандарт).
В г. Архангельск (на выбор):
В г. Пинежье: парк-отель «Голубино» (2-местные номера с удобствами, стандарт).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Гостиницы
|При двухместном размещении
|Доплата за одноместное размещение
«Каргополь», стандарт
«Столица Поморья, стандарт
«Голубино», стандарт
55500 руб.
12000 руб.
«Каргополь», стандарт
«Пур-Наволок», стандарт
«Голубино», стандарт
59500 руб.
12500 руб.
Стоимость дополнительной ночи, руб.:
|Размещение
|Пур-Наволок отель 4*
|Столица Поморья 3*
|Одноместное размещение, номер Стандарт
|4 500
|3 400
|Двухместное размещение, номер Стандарт
|6 000
|4 000
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.