Ожерелье Северного края

Приглашаем вас в уникальное путешествие по Русскому Северу, чтобы воочию увидеть всю красоту Поморского края! Вы

5
3 отзыва
Приглашаем вас в уникальное путешествие по Русскому Северу, чтобы воочию увидеть всю красоту Поморского края! Вы посетите 3 жемчужины Архангельской области!
Ожерелье Северного края
Ожерелье Северного края
Ожерелье Северного края
Ожерелье Северного края
Ожерелье Северного края
Ожерелье Северного края
Ожерелье Северного края
Ожерелье Северного края
Ожерелье Северного края
Ожерелье Северного края
Ближайшие даты:
14
июл
11
авг

Что вас ожидает 🤩

Каргополь
Каргополь
Посетим древнейший город Архангельской области, сокровищницу памятников каменной архитектуры XVI-XVIII вв
Архангельск
Архангельск
Прогуляемся по старинному городу на берегу Северной Двины
Пинежье
Пинежье
Побываем в краю с нетронутой первозданной природой, заповедными лесами и уникальными северными пещерами

Программа тура по дням

1 день
Встреча, экскурсия по Каргополю

Прибытие на ст. Няндома.

06:34 – поездом № 10 С-Петербург – Архангельск.

10:21 - поездом Москва – Архангельск.

Встреча туристов с у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.

Трансфер в Каргополь. Время в пути 1 час.

Прибытие в Каргополь. Вещи в камеру хранения гостиницы (размещение после 14:00).

Пешеходная обзорная экскурсия по самым замечательным и памятным местам города. С любой точки открывается красивый вид, и в любой точке вы окажетесь на "перекрестке" истории. Над широким разливом реки Онеги идет набережная. 

Обед в кафе с традиционными северными и местными блюдами.

Посещение «Центра народных ремесел «Берегиня», который располагается в здании, которое является памятником архитектуры начала XIX века. 

Путешествуя по мастерским Центра народных ремесел, Вы соприкоснетесь с традиционными северными ремеслами – плетение из бересты, лоскутное шитье, народная тряпичная кукла, ткачество, глиняная игрушка. «Возрожденное ремесло» – так называется экспозиция нашего небольшого музея, где хранится тепло рук и души мастеров в образах и сюжетах игрушек из глины. 

Посещение сувенирной лавки.

Свободное время. По желанию, на выбор, самостоятельное посещение:

Частный музей мастеров Шевелевых и каргопольский глиняной игрушки.  

Экспозиция музея раскрывает историю жизни династии гончаров, показывает предметы развития промысла и жизни прошлых веков. 

Дополнительно можно заказать мастер-класс по лепке каргопольской глиняной игрушке. В музее есть сувенирная лавка.

Выставка «Каргополье с древнейших времён». В экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т.п.

Интерактивный Эко-парк «Медвежий край». На территории соснового бора находится дом, мастерская, хозяйственные постройки и скульптурные композиции. 

Дополнительно можно заказать мастер-класс резьбы по дереву. Есть сувенирная лавка.

Ужин (самостоятельно).

2 день
Экскурсии по селам, путь в Архангельск

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров

Авто-пешеходная экспедиция «Ошевенская волость». Кроме села Ошевенское, путь будет в деревни Саунино и Погост (50 км). Это второе по значению место в Каргополье, где непременно следует побывать. 

Здесь одновременно сосуществуют старинный возрождающийся Александро-Ощевенский монастырь, деревянное зодчество и традиционные для Русского севера ремёсла. 

Село Ошевенское – выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера. Жилая застройка в старинной планировке органично сосуществуют с часовнями, церквями, комплексом монастыря. 

Но сохранились здесь и артефакты еще языческой культуры – обетные кресты, святая роща, культовые поклонные камни – следовики. И это удивительно!

В селе Саунино – церковь Иоанна Златоуста. Это шатровый храм 1665 года. Внутри храм перекрыт живописным потолком – «расписными небесами». 

Шестигранная колокольня XVIII века придает всему ансамблю законченный неповторимый облик. Ансамбли памятников деревянного зодчества ожидают и в деревне с замечательным названием Погост. В древности это слово обозначало не только кладбище, но и некое общее место близких поселений. 

Поселения сохранились не все, а вот деревня Погост сохранилась и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России. Потому и едут сюда люди из разных земель - ближних и очень дальних.

Деревенский обед из блюд каргопольской кухни. Хлеб и пироги из русской печи – для кого-то забытый, а кому-то неведомый вкус. Простая и вкусная еда: наваристый суп и рыба "по северному", разносолы да каша ошевенская. 

После обеда продолжаем наше знакомство с Каргопольем – едем в село Архангело, где на левом берегу реки Онеги стоят две деревянные церкви – Архангела Михаила (1715 г.) и Сретения Господня (около 1820 г.). 

Первая уникальна тем, что завершена кубоватой кровлей, известной только в Поонежье и на прионежском берегу Белого моря. 

На кубе стоит традиционное пятиглавие. Апсида перекрыта бочкой. Сретенская церковь имеет шлемовидную кровлю с завершением главкой. 

Храм Сретения Господня относится к типу ярусных храмов. 

Возвращение в Каргополь. Свободное время.

После 15-00 трансфер в Архангельск. 

Время в пути 6 часов, делаются остановки в пути.

Ужин (самостоятельно),

Прибытие в Архангельск после 22-00. Заселение в гостиницу.

3 день
Архангельск, остров Ягры

Завтрак в отеле.

10.50 – Встреча с экскурсоводом в холле отеля.

Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» познакомит с историей и современностью города Архангельска, вы узнаете, кто такие поморы и чем они живут сегодня. Увидите Гостиный Двор и Лютеранскую кирху, памятники Петру I и Михаилу Ломоносову, Северный (Арктический) федеральный университет, памятник тюленю и многие другие достопримечательности.

Обед в кафе.

Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск, расположенный на берегу Белого моря. Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации. 

Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны. Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок. 

С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в городском краеведческом музее во время интерактивного занятия «Музейная субмарина» с экспонатом «Сборная модель атомной подводной лодки «Лодка в чемодане».

Переезд на берег Белого моря (остров Ягры). Прогулка по набережной. 

"Остров Розовый в море Белом" называли англичане остров Ягры из-за его красоты. Здесь, близ стен Николо-Корельского монастыря в XVI веке начинались торговые и деловые отношения Русского государства с Англией и другими странами Европы. 

В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха. Вековые сосны на песчаном морском берегу и черный гранитный камень морякам подводной лодки «Курск» никого не оставят равнодушным.

Возвращение в Архангельск. 

Ужин (самостоятельно), свободное время.

4 день
Малые Корелы, мастер-класс

Завтрак в отеле.

Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», в котором размещена уникальная коллекция – 120 памятников деревянного зодчества Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, жилые и хозяйственные постройки). 

Экскурсия по одному сектору музея, свободное время на территории музея, приобретение сувениров.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули». 

Много традиций хранится в Поморье с давних времён. Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль». 

В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников. 

Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.

Ужин (самостоятельно). Свободное время.

5 день
Пинежские пещеры

Завтрак в отеле.

07.30 – трансфер из города Архангельск. Время в пути 4 часа, делаются остановки в пути.

Прибытие в лесной отель «Голубино». 

Обед в ресторане отеля.

Экскурсия в карстовую пещеру (~1,5-2 часа). Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России. 

Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков. Осмотр подземного рельефа, туннелей, галерей, каменных залов.

Экипировка для спуска в пещеру предоставляется за дополнительную плату (по желанию).

Заселение в номера после 17-00

Ужин (самостоятельно). Свободное время.

6 день
Водопад «Святой источник», Красногорский Богородицкий мужской монастырь

Завтрак в отеле.

Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км). Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой! 

Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так в связи тем, что его водами пользовались монахи Красногорского монастыря. 

Водопад – уникальное творение природы – вода в нем всегда одинаковой температуры 2-4 градуса и не замерзает даже в самый лютый мороз!

Обед в ресторане отеля.

Экскурсия в деревню Красная Горка к Красногорскому Богородицкому мужскому монастырю (недействующий). В названии горы слово «красная», то есть красивая, закрепилось неслучайно. 

Перед посетителями Красной Горки разворачивается величественная, захватывающая дух панорама. Интересно, что еще в XVII веке эта местность носила другое название — Черная Гора. 

Огромный труд многих поколений людей, расчищавших луга и пашни, возводивших строения из дерева и камня, сделал гору «красной». Осмотр места захоронения князя В.В. Голицына  (1,5 часа).

Ужин (самостоятельно). Свободное время.

7 день
Возвращение в Архангельск

Завтрак в отеле.

Свободное время, дополнительные экскурсии и прогулки самостоятельно.

Обед в ресторане отеля.

17.00 – Трансфер в Архангельск. Время в пути 4 часа, делаются остановки в пути.

Прибытие в Архангельск после 21-00.

Окончание программы. 

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

В г. Каргополь: гостиница «Каргополь» (2-местные номера с удобствами, стандарт).

В г. Архангельск (на выбор):

  • гостиница «Столица Поморья 3*» (2-местные номера с удобствами, стандарт);
  • гостиница «Пур-Наволок отель 4*» (2-местные номера с удобствами, стандарт).

В г. Пинежье: парк-отель «Голубино» (2-местные номера с удобствами, стандарт).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

ГостиницыПри двухместном размещенииДоплата за одноместное размещение

«Каргополь», стандарт

«Столица Поморья, стандарт

 «Голубино», стандарт

 

55500 руб.

 

12000 руб.

«Каргополь», стандарт

«Пур-Наволок», стандарт

 «Голубино», стандарт

 

59500 руб.

 

12500 руб.

Стоимость дополнительной ночи, руб.:

РазмещениеПур-Наволок отель 4* Столица Поморья 3*
Одноместное размещение, номер Стандарт4 5003 400
Двухместное размещение, номер Стандарт6 0004 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной категориипитание по программе туратранспортное обслуживание по программе тураэкскурсионное обслуживание по программе туравходные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до ст. Няндома и обратно из г. Архангельскпитание
  • Экскурсии и услуги
  • Указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»расходы личного характера (сувениры, пользование мини-баром и т. д.)медицинская страховка
Место начала и завершения?
Россия, Архангельская область, Няндома
Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 июня 2022
Спасибо организаторам
Ю
16 июня 2022
Все отлично!
А
15 июня 2022
Очень интересный и познавательный тур. Узнал много интересного про этот чудесный город.
Хочу поблагодарить гидов Наталья и Наталья. Очень интересные рассказы про достопримечательности города.
Уезжать не хотелось.
Многое ещё не успел посмотреть.
Планирую приехать ещё. Хотелось бы побольше узнать этот город.
Спасибо большое организаторам тура.
Советую посетить тур.

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