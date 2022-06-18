Приглашаем вас в уникальное путешествие по Русскому Северу, чтобы воочию увидеть всю красоту Поморского края! Вы посетите 3 жемчужины Архангельской области!

Побываем в краю с нетронутой первозданной природой, заповедными лесами и уникальными северными пещерами

Прогуляемся по старинному городу на берегу Северной Двины

Программа тура по дням

1 день Встреча, экскурсия по Каргополю

Прибытие на ст. Няндома. 06:34 – поездом № 10 С-Петербург – Архангельск. 10:21 - поездом Москва – Архангельск. Встреча туристов с у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Трансфер в Каргополь. Время в пути – 1 час. Прибытие в Каргополь. Вещи в камеру хранения гостиницы (размещение после 14:00). Пешеходная обзорная экскурсия по самым замечательным и памятным местам города. С любой точки открывается красивый вид, и в любой точке вы окажетесь на "перекрестке" истории. Над широким разливом реки Онеги идет набережная. Обед в кафе с традиционными северными и местными блюдами. Посещение «Центра народных ремесел «Берегиня», который располагается в здании, которое является памятником архитектуры начала XIX века. Путешествуя по мастерским Центра народных ремесел, Вы соприкоснетесь с традиционными северными ремеслами – плетение из бересты, лоскутное шитье, народная тряпичная кукла, ткачество, глиняная игрушка. «Возрожденное ремесло» – так называется экспозиция нашего небольшого музея, где хранится тепло рук и души мастеров в образах и сюжетах игрушек из глины. Посещение сувенирной лавки. Свободное время. По желанию, на выбор, самостоятельное посещение: Частный музей мастеров Шевелевых и каргопольский глиняной игрушки. Экспозиция музея раскрывает историю жизни династии гончаров, показывает предметы развития промысла и жизни прошлых веков. Дополнительно можно заказать мастер-класс по лепке каргопольской глиняной игрушке. В музее есть сувенирная лавка. Выставка «Каргополье с древнейших времён». В экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т.п. Интерактивный Эко-парк «Медвежий край». На территории соснового бора находится дом, мастерская, хозяйственные постройки и скульптурные композиции. Дополнительно можно заказать мастер-класс резьбы по дереву. Есть сувенирная лавка. Ужин (самостоятельно).

2 день Экскурсии по селам, путь в Архангельск

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров Авто-пешеходная экспедиция «Ошевенская волость». Кроме села Ошевенское, путь будет в деревни Саунино и Погост (50 км). Это второе по значению место в Каргополье, где непременно следует побывать. Здесь одновременно сосуществуют старинный возрождающийся Александро-Ощевенский монастырь, деревянное зодчество и традиционные для Русского севера ремёсла. Село Ошевенское – выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера. Жилая застройка в старинной планировке органично сосуществуют с часовнями, церквями, комплексом монастыря. Но сохранились здесь и артефакты еще языческой культуры – обетные кресты, святая роща, культовые поклонные камни – следовики. И это удивительно! В селе Саунино – церковь Иоанна Златоуста. Это шатровый храм 1665 года. Внутри храм перекрыт живописным потолком – «расписными небесами». Шестигранная колокольня XVIII века придает всему ансамблю законченный неповторимый облик. Ансамбли памятников деревянного зодчества ожидают и в деревне с замечательным названием Погост. В древности это слово обозначало не только кладбище, но и некое общее место близких поселений. Поселения сохранились не все, а вот деревня Погост сохранилась и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России. Потому и едут сюда люди из разных земель - ближних и очень дальних. Деревенский обед из блюд каргопольской кухни. Хлеб и пироги из русской печи – для кого-то забытый, а кому-то неведомый вкус. Простая и вкусная еда: наваристый суп и рыба "по северному", разносолы да каша ошевенская. После обеда продолжаем наше знакомство с Каргопольем – едем в село Архангело, где на левом берегу реки Онеги стоят две деревянные церкви – Архангела Михаила (1715 г.) и Сретения Господня (около 1820 г.). Первая уникальна тем, что завершена кубоватой кровлей, известной только в Поонежье и на прионежском берегу Белого моря. На кубе стоит традиционное пятиглавие. Апсида перекрыта бочкой. Сретенская церковь имеет шлемовидную кровлю с завершением главкой. Храм Сретения Господня относится к типу ярусных храмов. Возвращение в Каргополь. Свободное время. После 15-00 трансфер в Архангельск. Время в пути 6 часов, делаются остановки в пути. Ужин (самостоятельно), Прибытие в Архангельск после 22-00. Заселение в гостиницу.

3 день Архангельск, остров Ягры

Завтрак в отеле. 10.50 – Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» познакомит с историей и современностью города Архангельска, вы узнаете, кто такие поморы и чем они живут сегодня. Увидите Гостиный Двор и Лютеранскую кирху, памятники Петру I и Михаилу Ломоносову, Северный (Арктический) федеральный университет, памятник тюленю и многие другие достопримечательности. Обед в кафе. Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск, расположенный на берегу Белого моря. Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации. Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны. Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок. С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в городском краеведческом музее во время интерактивного занятия «Музейная субмарина» с экспонатом «Сборная модель атомной подводной лодки «Лодка в чемодане». Переезд на берег Белого моря (остров Ягры). Прогулка по набережной. "Остров Розовый в море Белом" называли англичане остров Ягры из-за его красоты. Здесь, близ стен Николо-Корельского монастыря в XVI веке начинались торговые и деловые отношения Русского государства с Англией и другими странами Европы. В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха. Вековые сосны на песчаном морском берегу и черный гранитный камень морякам подводной лодки «Курск» никого не оставят равнодушным. Возвращение в Архангельск. Ужин (самостоятельно), свободное время.

4 день Малые Корелы, мастер-класс

Завтрак в отеле. Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», в котором размещена уникальная коллекция – 120 памятников деревянного зодчества Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, жилые и хозяйственные постройки). Экскурсия по одному сектору музея, свободное время на территории музея, приобретение сувениров. Возвращение в Архангельск. Обед в кафе. Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули». Много традиций хранится в Поморье с давних времён. Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль». В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников. Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства. Ужин (самостоятельно). Свободное время.

5 день Пинежские пещеры

Завтрак в отеле. 07.30 – трансфер из города Архангельск. Время в пути 4 часа, делаются остановки в пути. Прибытие в лесной отель «Голубино». Обед в ресторане отеля. Экскурсия в карстовую пещеру (~1,5-2 часа). Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России. Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков. Осмотр подземного рельефа, туннелей, галерей, каменных залов. Экипировка для спуска в пещеру предоставляется за дополнительную плату (по желанию). Заселение в номера после 17-00 Ужин (самостоятельно). Свободное время.

6 день Водопад «Святой источник», Красногорский Богородицкий мужской монастырь

Завтрак в отеле. Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км). Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой! Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так в связи тем, что его водами пользовались монахи Красногорского монастыря. Водопад – уникальное творение природы – вода в нем всегда одинаковой температуры 2-4 градуса и не замерзает даже в самый лютый мороз! Обед в ресторане отеля. Экскурсия в деревню Красная Горка к Красногорскому Богородицкому мужскому монастырю (недействующий). В названии горы слово «красная», то есть красивая, закрепилось неслучайно. Перед посетителями Красной Горки разворачивается величественная, захватывающая дух панорама. Интересно, что еще в XVII веке эта местность носила другое название — Черная Гора. Огромный труд многих поколений людей, расчищавших луга и пашни, возводивших строения из дерева и камня, сделал гору «красной». Осмотр места захоронения князя В.В. Голицына (1,5 часа). Ужин (самостоятельно). Свободное время.

7 день Возвращение в Архангельск