Мы приглашаем вас на речную прогулку от яхт-клуба «Норд»! Во время плавания капитан проведет экскурсию.
Кроме красивой панорамы вы… так и не узнаете, что же делал Робинзон Крузо в Архангельске, потому
Кроме красивой панорамы вы… так и не узнаете, что же делал Робинзон Крузо в Архангельске, потому
Описание экскурсии«Город на Двине» Приглашаем увидеть наш прекрасный северный город Архангельск с воды на комфортном катере: речная прогулка от яхт-клуба «Норд» вверх по течению до железнодорожного моста. Во время плавания капитан проведёт экскурсию «Город на Двине»: она предоставит прекрасную возможность увидеть город Архангельск по-новому. Вы насладитесь красивой панорамой города и узнаете его историю. Робинзон Крузо в Гостином дворе Перед вами предстанет старинное здание нашего города — Гостиный двор. Только представьте, как здесь Петр I наблюдал за торговлей голландских, английских, норвежских и датских торговых купцов. У этого комплекса богатая история, и сейчас он принадлежит краеведческому музею. А ещё у нас гостил знаменитый литературный персонаж — Робинзон Крузо, придуманный Даниэлем Дефо. Заезжал он, правда, всего на несколько дней, и, чем занимался путешественник, писатель не сообщил, но отсюда на гамбургском корабле он отбыл домой. Также в историческом центре города нас ожидает Северный морской музей. Внутри него расположились модели морских судов — от рыбацких лодок до современных крейсеров, карты и компасы разных веков. И здесь можно получить представление о культуре поморов. Далее мы увидим Успенскую церковь, которая была заново отстроена в 2000-е годы. Её главная святыня — чудотворная икона Успения Богоматери, была чудом спасена перед разрушением прежнего здания и сохранена в одном из храмов Соломбалы. И это только малая часть того, что вам предстоит увидеть и узнать. Добро пожаловать на борт, впереди ещё много интересного! Важная информация:
- Оплата экскурсии: предоплата на сайте, оставшаяся сумма за неделю до экскурсии — принимающему туроператору.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Архангельск находится на 64-ой параллели, зимой короткий световой день, поэтому экскурсии лучше планировать в дневное время.
Ежедневно в любое время до конца сентября при благоприятной погоде. Прогноз уточняем у капитана катера накануне прогулки.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гостиный двор Архангельска
- Северный морской музей
- Успенская церковь в Архангельске и ещё много интересного
Что включено
- Аренда катера
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Питание, одежда
Место начала и завершения?
Ул. Советская, 1, Архангельск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время до конца сентября при благоприятной погоде. Прогноз уточняем у капитана катера накануне прогулки.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Оплата экскурсии: предоплата на сайте, оставшаяся сумма за неделю до экскурсии - принимающему туроператору
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Архангельск находится на 64-ой параллели, зимой короткий световой день, поэтому экскурсии лучше планировать в дневное время
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Капитан катера Сергей очень интересно рассказал про Архангельск, мы были первый раз в этом городе, подсказал наиболее интересные места которые необходимо посетить, нам всем очень понравилось.
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А
Отличная речная прогулка. Архангельск с реки смотрится совершенно по-другому. Однозначно рекомендую
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Г
Понравилось. Капитан спросил нас, чтобы мы хотели, и построил маршрут исходя из наших пожеланий.
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В
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