Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельск - первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4667 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборСказочный Архангельск - для детей и взрослых
Откройте для себя чарующий Архангельск через увлекательные истории и легенды. Подходит для любознательных путешественников всех возрастов
Начало: Проспекте Чумбарова-Лучинского
21 янв в 10:30
22 янв в 10:00
3000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск на авто
Познакомьтесь с историей Архангельска, посетив его знаковые места. Вас ждут старинные храмы, набережная и памятник Петру I. Увлекательное путешествие по городу
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
