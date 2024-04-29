Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Архангельску

Найдено 4 экскурсии в категории «Зимние» в Архангельске, цены от 3 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архангельск - первое окно России в Европу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
159 отзывов
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
«Ледовые пешеходные переправы (зимой
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870 за всё до 3 чел.
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
В тренде
В Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
«Стоит взять с собой удобную обувь (для прогулки по песку), летом захватить купальник, а зимой — потеплее одеться»
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 5 500 за всё до 7 чел.
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
Погрузитесь в мир атомных подводных лодок и откройте для себя живописные пейзажи острова Ягры. Узнайте, как строятся и ремонтируются суда
Начало: Пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
«Зимой на экскурсии всех восхищает замершее море»
Расписание: 11.06.2022, 02.07.2022 в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 450 за человека
Речная прогулка по Северной Двине
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Речная прогулка по Северной Двине: исторический Архангельск с воды
Откройте Архангельск с новой стороны на речной прогулке. Узнайте истории знаменитых зданий и музеев, пока плывете по Северной Двине
Начало: Ул. Советская, 1, Архангельск
«Архангельск находится на 64 параллели, зимой короткий световой день, поэтому экскурсии лучше планировать в дневное время»
Расписание: по субботам и воскресеньям в летний период
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    29 апреля 2024
    Архангельск - первое окно России в Европу
    Огромная благодарность, Сергею, за знакомство с Архангельском. Экскурсия была пешеходно-автомобильная. Помимо запланированного, Сергей, ответил на все наши вопросы.
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Архангельск - первое окно России в Европу
    Большое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшего процветания в вашей сфере!
    Большое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшегоБольшое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшегоБольшое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшего
  • К
    Кирилл
    24 апреля 2024
    Архангельск - первое окно России в Европу
    отличная экскурсия, рекомендую.
  • Н
    Наталья
    5 января 2024
    Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
    Музей Северодвинска понравился, гид отлично рассказывала,интересно. Переезд на море-ок. Нам было маловато времени на море, получилось, что нам выделили только
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    30 мин. Прям бегом. Хотелось погулять там подольше, даже несмотря на сильный мороз. Сопровождающий гид-в общем неплохо, но хотелось бы побольше услышать от нее, прям совсем скромненько.

  • О
    Ольга
    21 августа 2023
    Красоты Пинежья
    Все понравилось кроме бездорожья. Это ужасно! Из четырех часов в одну сторону, от силы минут 50 мы ехали по асфальту! Тут ничего от укачивания не поможет.
  • А
    Андрей
    3 августа 2023
    Речная прогулка по Северной Двине
    Капитан катера Сергей очень интересно рассказал про Архангельск, мы были первый раз в этом городе, подсказал наиболее интересные места которые необходимо посетить, нам всем очень понравилось.
  • О
    Ольга
    23 июля 2023
    Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
    Экскурсия была очень познавательной и увлекательной. Мы узнали историю становления и развития Северодвинска, посетили Краеведческий музей, где ознакомились с нюансами
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    строительства атомных подводных лодок. В конце этого маленького путешествия мы увидели и даже потрогали Белое море на о. Ягры. Спасибо экскурсоводу Елене Михайловне за глубокие познания своего родного края, которые она терпеливо и доходчиво передаёт участникам экскурсий.

  • А
    Алина
    7 января 2023
    Красоты Пинежья
    Экскурсоводы Егор и Кирилл интересно рассказывали. За это им большое спасибо. Единственное, что было непонятным - организация. Несколько раз подходили к организатору, чтобы уточнить дальнейшие действия. Хотелось бы увидеть больше информации почасово. А так всё супер!
  • Г
    Галина
    2 августа 2022
    Речная прогулка по Северной Двине
    Понравилось. Капитан спросил нас, чтобы мы хотели, и построил маршрут исходя из наших пожеланий.
  • А
    Александр
    15 ноября 2021
    Музей «Малые Корелы» - жемчужина Севера
    "Мы с женой приезжали в Архангельск. Перед этим досканально поработал в интернете и остановился на турфирме""Туристический центр Виктории Булатовой"" и
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    нисколько не пожалел потом об этом. Вместе с женой хочу сказать большое спасибо персоналу турфирмы за отлично организованную экскурсию в Малые Корелы. Особую благодарность хотим сказать нашему экскурсоводу Елене Михайловне. От неё мы много узнали об истории Русского Севера, его обычаях."

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Зимние»

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  2. Северная Двина
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  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
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