Л Людмила Архангельск - первое окно России в Европу Огромная благодарность, Сергею, за знакомство с Архангельском. Экскурсия была пешеходно-автомобильная. Помимо запланированного, Сергей, ответил на все наши вопросы.

Е Елена Архангельск - первое окно России в Европу Большое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшего процветания в вашей сфере!

К Кирилл Архангельск - первое окно России в Европу отличная экскурсия, рекомендую.

Н Наталья Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск читать дальше 30 мин. Прям бегом. Хотелось погулять там подольше, даже несмотря на сильный мороз. Сопровождающий гид-в общем неплохо, но хотелось бы побольше услышать от нее, прям совсем скромненько. Музей Северодвинска понравился, гид отлично рассказывала,интересно. Переезд на море-ок. Нам было маловато времени на море, получилось, что нам выделили только

О Ольга Красоты Пинежья Все понравилось кроме бездорожья. Это ужасно! Из четырех часов в одну сторону, от силы минут 50 мы ехали по асфальту! Тут ничего от укачивания не поможет.

А Андрей Речная прогулка по Северной Двине Капитан катера Сергей очень интересно рассказал про Архангельск, мы были первый раз в этом городе, подсказал наиболее интересные места которые необходимо посетить, нам всем очень понравилось.

О Ольга Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск читать дальше строительства атомных подводных лодок. В конце этого маленького путешествия мы увидели и даже потрогали Белое море на о. Ягры. Спасибо экскурсоводу Елене Михайловне за глубокие познания своего родного края, которые она терпеливо и доходчиво передаёт участникам экскурсий. Экскурсия была очень познавательной и увлекательной. Мы узнали историю становления и развития Северодвинска, посетили Краеведческий музей, где ознакомились с нюансами

А Алина Красоты Пинежья Экскурсоводы Егор и Кирилл интересно рассказывали. За это им большое спасибо. Единственное, что было непонятным - организация. Несколько раз подходили к организатору, чтобы уточнить дальнейшие действия. Хотелось бы увидеть больше информации почасово. А так всё супер!

Г Галина Речная прогулка по Северной Двине Понравилось. Капитан спросил нас, чтобы мы хотели, и построил маршрут исходя из наших пожеланий.