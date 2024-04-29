1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
«Ледовые пешеходные переправы (зимой)»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
В тренде
В Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
«Стоит взять с собой удобную обувь (для прогулки по песку), летом захватить купальник, а зимой — потеплее одеться»
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 5 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
Погрузитесь в мир атомных подводных лодок и откройте для себя живописные пейзажи острова Ягры. Узнайте, как строятся и ремонтируются суда
Начало: Пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
«Зимой на экскурсии всех восхищает замершее море»
Расписание: 11.06.2022, 02.07.2022 в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 450₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Речная прогулка по Северной Двине: исторический Архангельск с воды
Откройте Архангельск с новой стороны на речной прогулке. Узнайте истории знаменитых зданий и музеев, пока плывете по Северной Двине
Начало: Ул. Советская, 1, Архангельск
«Архангельск находится на 64 параллели, зимой короткий световой день, поэтому экскурсии лучше планировать в дневное время»
Расписание: по субботам и воскресеньям в летний период
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила29 апреля 2024Огромная благодарность, Сергею, за знакомство с Архангельском. Экскурсия была пешеходно-автомобильная. Помимо запланированного, Сергей, ответил на все наши вопросы.
- ЕЕлена27 апреля 2024Большое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшего процветания в вашей сфере!
- ККирилл24 апреля 2024отличная экскурсия, рекомендую.
- ННаталья5 января 2024Музей Северодвинска понравился, гид отлично рассказывала,интересно. Переезд на море-ок. Нам было маловато времени на море, получилось, что нам выделили только
- ООльга21 августа 2023Красоты ПинежьяВсе понравилось кроме бездорожья. Это ужасно! Из четырех часов в одну сторону, от силы минут 50 мы ехали по асфальту! Тут ничего от укачивания не поможет.
- ААндрей3 августа 2023Капитан катера Сергей очень интересно рассказал про Архангельск, мы были первый раз в этом городе, подсказал наиболее интересные места которые необходимо посетить, нам всем очень понравилось.
- ООльга23 июля 2023Экскурсия была очень познавательной и увлекательной. Мы узнали историю становления и развития Северодвинска, посетили Краеведческий музей, где ознакомились с нюансами
- ААлина7 января 2023Красоты ПинежьяЭкскурсоводы Егор и Кирилл интересно рассказывали. За это им большое спасибо. Единственное, что было непонятным - организация. Несколько раз подходили к организатору, чтобы уточнить дальнейшие действия. Хотелось бы увидеть больше информации почасово. А так всё супер!
- ГГалина2 августа 2022Понравилось. Капитан спросил нас, чтобы мы хотели, и построил маршрут исходя из наших пожеланий.
- ААлександр15 ноября 2021Музей «Малые Корелы» - жемчужина Севера"Мы с женой приезжали в Архангельск. Перед этим досканально поработал в интернете и остановился на турфирме""Туристический центр Виктории Булатовой"" и
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