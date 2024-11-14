Побывать в одном из древнейших поселений на Севере, узнать его историю и культуру, заглянуть на малую родину Ломоносова — то, что нам предстоит.
Мы прогуляемся по единственной набережной в Холмогорах, осмотрим Спасо-Преображенский собор и Воскресенскую церковь в Матигорах, побываем в музее Ломоносова на Курострове, куда доберёмся на пароме летом или по ледовой переправе зимой.
Мы прогуляемся по единственной набережной в Холмогорах, осмотрим Спасо-Преображенский собор и Воскресенскую церковь в Матигорах, побываем в музее Ломоносова на Курострове, куда доберёмся на пароме летом или по ледовой переправе зимой.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Вкратце о Холмогорах
Холмогоры до конца 17 века были торговым и административным центром Двинских земель. Здесь был центр епархии, развивались иконопись и резьба по кости, строились каменные храмы. Холмогорский район дал Поморью и России немало достойных людей — М. В. Ломоносова, Ф. И. Шубина, М. Е. Головина. В окрестностях Холмогор сохранились старинные церкви — Воскресенская в Матигорах, церковь Дмитрия Солунского на Курострове, «лучшим чтецом» библиотеки при которой был юный Ломоносов.
Вы узнаете:
- чем занимался в Холмогорах сподвижник Петра I архиепископ Афанасий
- за что сюда сослали Брауншвейгское семейство
- какая порода коров была выведена в центре Подвинья
- где был образован и как функционировал один из первых концентрационных лагерей советского государства
- и многое другое
Организационные детали
- Экскурсия в музей Ломоносова проводится почти круглый год, за исключением весенней и осенней распутицы. Подробности уточняйте в переписке с гидом
- Время в пути до Холмогор — около 1,5 часов
- Дополнительно оплачивается переезд на пароме на остров и обратно (летом, только наличные) и входные билеты в музей и экскурсионное обслуживание в музее — 200 ₽ за чел. (только наличные)
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota RAV4. По запросу предоставлю детское кресло
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Архангельске
Провела экскурсии для 358 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Татьяна, и я с удовольствием расскажу вам о Русском Севере и о столице Поморья — городе Архангельске. Я выросла в Архангельске, изучала его историю иЗадать вопрос
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