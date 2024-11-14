Татьяна — ваш гид в Архангельске

Провела экскурсии для 358 туристов

читать дальше культуру и полагаю, что они не оставят равнодушным ни одного человека. Я увлекаюсь поездками по Архангельской области, ведь Русский Север — это удивительный по своей красоте край! Поэтому мне хочется поделиться своими знаниями и эмоциями, чтобы впечатления от поездки на Русский Север навсегда остались в вашем сердце.

Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Татьяна, и я с удовольствием расскажу вам о Русском Севере и о столице Поморья — городе Архангельске. Я выросла в Архангельске, изучала его историю и