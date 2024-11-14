Удивительная северная глубинка - Холмогоры

Туда, где родился Ломоносов, где сохранились старинные храмы и где природа соседствует с культурой
Побывать в одном из древнейших поселений на Севере, узнать его историю и культуру, заглянуть на малую родину Ломоносова — то, что нам предстоит.

Мы прогуляемся по единственной набережной в Холмогорах, осмотрим Спасо-Преображенский собор и Воскресенскую церковь в Матигорах, побываем в музее Ломоносова на Курострове, куда доберёмся на пароме летом или по ледовой переправе зимой.
Удивительная северная глубинка - Холмогоры
Удивительная северная глубинка - Холмогоры
Удивительная северная глубинка - Холмогоры
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Вкратце о Холмогорах

Холмогоры до конца 17 века были торговым и административным центром Двинских земель. Здесь был центр епархии, развивались иконопись и резьба по кости, строились каменные храмы. Холмогорский район дал Поморью и России немало достойных людей — М. В. Ломоносова, Ф. И. Шубина, М. Е. Головина. В окрестностях Холмогор сохранились старинные церкви — Воскресенская в Матигорах, церковь Дмитрия Солунского на Курострове, «лучшим чтецом» библиотеки при которой был юный Ломоносов.

Вы узнаете:

  • чем занимался в Холмогорах сподвижник Петра I архиепископ Афанасий
  • за что сюда сослали Брауншвейгское семейство
  • какая порода коров была выведена в центре Подвинья
  • где был образован и как функционировал один из первых концентрационных лагерей советского государства
  • и многое другое

Организационные детали

  • Экскурсия в музей Ломоносова проводится почти круглый год, за исключением весенней и осенней распутицы. Подробности уточняйте в переписке с гидом
  • Время в пути до Холмогор — около 1,5 часов
  • Дополнительно оплачивается переезд на пароме на остров и обратно (летом, только наличные) и входные билеты в музей и экскурсионное обслуживание в музее — 200 ₽ за чел. (только наличные)
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota RAV4. По запросу предоставлю детское кресло

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Архангельска

Похожие экскурсии из Архангельска

В Холмогоры - на родину Ломоносова
На машине
53 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 12 900 за всё до 3 чел.
Самоварное чаепитие на Белом море
На машине
17 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Самоварное чаепитие на Белом море: погружение в душу Русского Севера
Почувствуйте себя частью Русского Севера, наслаждаясь чаем из самовара на берегу Белого моря среди живописных дюн
Начало: В центральной части города по вашему выбору
Сегодня в 14:30
16 ноя в 16:30
7 334 за всё до 4 чел.
Древнее урочище Куртяево
На машине
10 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Древнее урочище Куртяево, Архангельск
Погрузитесь в атмосферу древнего Куртяево, где история и природа переплетаются в уникальном танце времён
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Архангельске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Архангельске
ХорошоТам