Прогулка по старинным улицам Архангельска

Пройти по местному Арбату, полюбоваться Северной Двиной и увидеть необычные памятники
Приглашаем погулять по «Чумбаровке» — пешеходной улице со старинными домами и необычными скульптурами.

Она поможет вам узнать о сказочнике Степане Писахове и творчестве Бориса Шергина, местных традициях и оберегах. А ещё мы посетим сквер с огромными деревянными муравьями.

И полюбуемся Северной Двиной с Красной пристани — места, откуда моряки отправлялись в смертельно опасные экспедиции в Арктику.
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Деревянные муравьи, разводной мост и не только

Мы пройдём по древней улице Поморская и спустимся к нашей красавице-реке. Полюбуемся панорамой Северной Двины с двух пристаней: Буяновой и Красной. Увидим самый северный разводной мост в мире и громадных деревянных муравьев. А также Никольскую церковь с ярким фасадом и деревянный памятник «романтику Арктики» Георгию Седову.

Прогулка по «Чумбаровке»

В Архангельске есть свой Арбат — пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского. Здесь расположены дома конца 19 — начала 20 веков. Вы рассмотрите их эркеры, мезонины и резные наличники. А ещё оцените скульптуры, посвящённые героям сказок, поморским жёнам и взъерошенному Козьме Пруткову. В завершение мы пройдём по скверу Победы и поговорим о роли Архангельска в годы Великой Отечественной войны.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле гостиницы «Двина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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