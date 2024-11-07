Мы пройдём по древней улице Поморская и спустимся к нашей красавице-реке. Полюбуемся панорамой Северной Двины с двух пристаней: Буяновой и Красной. Увидим самый северный разводной мост в мире и громадных деревянных муравьев. А также Никольскую церковь с ярким фасадом и деревянный памятник «романтику Арктики» Георгию Седову.
Прогулка по «Чумбаровке»
В Архангельске есть свой Арбат — пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского. Здесь расположены дома конца 19 — начала 20 веков. Вы рассмотрите их эркеры, мезонины и резные наличники. А ещё оцените скульптуры, посвящённые героям сказок, поморским жёнам и взъерошенному Козьме Пруткову. В завершение мы пройдём по скверу Победы и поговорим о роли Архангельска в годы Великой Отечественной войны.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Архангельске
Провели экскурсии для 369 туристов
Здравствуйте! Мы команда гидов в Архангельске. Обожаем свой город и увлекаемся его историей. Стараемся не просто показать знаковые места, но и познакомить путешественников с интересными судьбами наших земляков, местными традициями и обычаями.