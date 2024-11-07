Приглашаем погулять по «Чумбаровке» — пешеходной улице со старинными домами и необычными скульптурами. Она поможет вам узнать о сказочнике Степане Писахове и творчестве Бориса Шергина, местных традициях и оберегах. А ещё мы посетим сквер с огромными деревянными муравьями. И полюбуемся Северной Двиной с Красной пристани — места, откуда моряки отправлялись в смертельно опасные экспедиции в Арктику.

Описание экскурсии

Деревянные муравьи, разводной мост и не только

Мы пройдём по древней улице Поморская и спустимся к нашей красавице-реке. Полюбуемся панорамой Северной Двины с двух пристаней: Буяновой и Красной. Увидим самый северный разводной мост в мире и громадных деревянных муравьев. А также Никольскую церковь с ярким фасадом и деревянный памятник «романтику Арктики» Георгию Седову.

Прогулка по «Чумбаровке»

В Архангельске есть свой Арбат — пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского. Здесь расположены дома конца 19 — начала 20 веков. Вы рассмотрите их эркеры, мезонины и резные наличники. А ещё оцените скульптуры, посвящённые героям сказок, поморским жёнам и взъерошенному Козьме Пруткову. В завершение мы пройдём по скверу Победы и поговорим о роли Архангельска в годы Великой Отечественной войны.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.