Прибытие в Архангельск.

Самостоятельное заселение в гостиницу по брони туркомпании.

За дополнительную плату встреча на ж/д вокзале или в аэропорту и трансфер в гостиницу.

10:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Северный город Архангельск».

В семье городов российских Архангельск занимает достойное место.

Город рожден морем, и жизнь его на протяжении четырех веков связана с морем.

Первые морские ворота страны, родина отечественного судостроения.

Экскурсия знакомит с четырехвековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Гостиные дворы, Соловецкое и Сурское подворье, Лютеранская кирха св. Екатерины, памятники Ломоносову и Петру Первому, старинные дома – все это не оставит Вас равнодушными.

Обед в кафе.

Экскурсия в Музей деревянного зодчества «Малые Карелы».

Этот уникальный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.

Крупнейшая в мире к кция разбита на сектора, копируя расположение построек в северных сёлах разных районов Архангельской области.

Рубленые избы, дома–шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках», – весь мир поморского зодчества собран здесь.

Поражает воображение уникальная коллекция деревянных мельниц.

Участие в игровых программах и посещение гостевой (чайной) избы (доп. плата).

Возвращение в Архангельск после 17:00.

(вкл. питание: завтрак, обед).