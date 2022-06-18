Узоры северной зимы. Архангельск

Узоры, создаваемые северной зимой, причудливы и многообразны, как причудлива, многообразна

5
3 отзыва
Узоры, создаваемые северной зимой, причудливы и многообразны, как причудлива, многообразна и неповторима вся северная земля. Мы приглашаем вас провести три незабываемых зимних дня в Архангельске – столице поморского края.

Вас ждут настоящая зима, заснеженные улицы и дома, старинная деревянная архитектура уникального музея под открытым небом, ледяные дворцы пещер и неповторимое узорочье народных сказок.
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Узоры северной зимы. Архангельск
Ближайшие даты:
21
янв
04
фев
18
фев
04
мар
18
мар

Что вас ожидает 🤩

Архангельск
Архангельск
Прогуляемся по улочкам северного города, рожденного морем
"Малые Корелы"
"Малые Корелы"
Побываем в уникальном музее деревянного зодчества под открытым небом
Пинежские пещеры
Пинежские пещеры
Посетим подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России
"Быль и небыль Поморского края"
"Быль и небыль Поморского края"
Совершим путешествие в мир сказок, во время которого познакомимся с укладом жизни, бытом и народным творчеством жителей Русского Севера

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия «Северный город Архангельск», музей деревянного зодчества «Малые Карелы»

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельное заселение в гостиницу по брони туркомпании.

За дополнительную плату встреча на ж/д вокзале или в аэропорту и трансфер в гостиницу.

10:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Северный город Архангельск».

В семье городов российских Архангельск занимает достойное место.

Город рожден морем, и жизнь его на протяжении четырех веков связана с морем.

Первые морские ворота страны, родина отечественного судостроения.

Экскурсия знакомит с четырехвековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Гостиные дворы, Соловецкое и Сурское подворье, Лютеранская кирха св. Екатерины, памятники Ломоносову и Петру Первому, старинные дома –  все это не оставит Вас равнодушными.

Обед в кафе.

Экскурсия в Музей деревянного зодчества «Малые Карелы».

Этот уникальный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.

Крупнейшая в мире к кция разбита на сектора, копируя расположение построек в северных сёлах разных районов Архангельской области.

Рубленые избы, дома–шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках», – весь мир поморского зодчества собран здесь.

Поражает воображение уникальная коллекция деревянных мельниц.

Участие в игровых программах и посещение гостевой (чайной) избы (доп. плата).

Возвращение в Архангельск после 17:00.

(вкл. питание: завтрак, обед).

Экскурсия «Северный город Архангельск», музей деревянного зодчества «Малые Карелы»Экскурсия «Северный город Архангельск», музей деревянного зодчества «Малые Карелы»Экскурсия «Северный город Архангельск», музей деревянного зодчества «Малые Карелы»
2 день
Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»

Завтрак в гостинице.

08:00 Загородная автобусная экскурсия «Ледяные дворцы пещер».

Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.

Во время поездки Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.

Залы, галереи и ручьи, застывшие потоки воды, фигурные сосульки, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, и бриллиантовый блеск ледяных кристаллов карстовых пещер запомнятся вам навсегда.

Обед в дорожном кафе.

Возвращение в Архангельск после 17:00. 

(вкл. питание: завтрак, обед).

Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»
3 день
Экскурсия «Быль и небыль Поморского края»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, вещи в камеру хранения.

Экскурсионная программа «Быль и небыль Поморского края» – увлекательное путешествие в мир северных сказок, во время которого вы познакомитесь с укладом жизни, бытом и народным творчеством жителей Русского Севера.

Вас ждет чаепитие с рассказом о северных народных промыслах.

Обед в кафе.

Окончание программы после 15:00.

Самостоятельный отъезд из Архангельска.

(вкл. питание: завтрак, обед).

Экскурсия «Быль и небыль Поморского края»Экскурсия «Быль и небыль Поморского края»Экскурсия «Быль и небыль Поморского края»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

 номера стандартдоплата за одноместное размещение
Отель «Столица Поморья»15 7004 000
Отель «Пур-Наволок Отель»16 5005 500
Отель «Двина»16 5004 500

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • Питание, указанное в программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер из аэропорта в день приезда и в аэропорт в последний день тура
  • Музей деревянного зодчества «Малые Карелы»: участие в игровых программах посещение гостевой (чайной) избы.
  • Участие в игровых программах
  • Посещение гостевой (чайной) избы
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое минимальное количество участников?

Тур состоится при группе от 4-х человек.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 июня 2022
Спасибо организаторам
Ю
16 июня 2022
Все отлично!
А
15 июня 2022
Очень интересный и познавательный тур. Узнал много интересного про этот чудесный город.
Хочу поблагодарить гидов Наталья и Наталья. Очень интересные рассказы про достопримечательности города.
Уезжать не хотелось.
Многое ещё не успел посмотреть.
Планирую приехать ещё. Хотелось бы побольше узнать этот город.
Спасибо большое организаторам тура.
Советую посетить тур.

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