Прибытие в Архангельск.
Самостоятельное заселение в гостиницу по брони туркомпании.
За дополнительную плату встреча на ж/д вокзале или в аэропорту и трансфер в гостиницу.
10:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Северный город Архангельск».
В семье городов российских Архангельск занимает достойное место.
Город рожден морем, и жизнь его на протяжении четырех веков связана с морем.
Первые морские ворота страны, родина отечественного судостроения.
Экскурсия знакомит с четырехвековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.
Гостиные дворы, Соловецкое и Сурское подворье, Лютеранская кирха св. Екатерины, памятники Ломоносову и Петру Первому, старинные дома – все это не оставит Вас равнодушными.
Обед в кафе.
Экскурсия в Музей деревянного зодчества «Малые Карелы».
Этот уникальный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.
Крупнейшая в мире к кция разбита на сектора, копируя расположение построек в северных сёлах разных районов Архангельской области.
Рубленые избы, дома–шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках», – весь мир поморского зодчества собран здесь.
Поражает воображение уникальная коллекция деревянных мельниц.
Участие в игровых программах и посещение гостевой (чайной) избы (доп. плата).
Возвращение в Архангельск после 17:00.
(вкл. питание: завтрак, обед).
Завтрак в гостинице.
08:00 Загородная автобусная экскурсия «Ледяные дворцы пещер».
Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.
Во время поездки Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.
Залы, галереи и ручьи, застывшие потоки воды, фигурные сосульки, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, и бриллиантовый блеск ледяных кристаллов карстовых пещер запомнятся вам навсегда.
Обед в дорожном кафе.
Возвращение в Архангельск после 17:00.
(вкл. питание: завтрак, обед).
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, вещи в камеру хранения.
Экскурсионная программа «Быль и небыль Поморского края» – увлекательное путешествие в мир северных сказок, во время которого вы познакомитесь с укладом жизни, бытом и народным творчеством жителей Русского Севера.
Вас ждет чаепитие с рассказом о северных народных промыслах.
Обед в кафе.
Окончание программы после 15:00.
Самостоятельный отъезд из Архангельска.
(вкл. питание: завтрак, обед).
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|номера стандарт
|доплата за одноместное размещение
|Отель «Столица Поморья»
|15 700
|4 000
|Отель «Пур-Наволок Отель»
|16 500
|5 500
|Отель «Двина»
|16 500
|4 500
Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Тур состоится при группе от 4-х человек.
Традиционные сувениры Архангельской области:
Гастрономические сувениры из Архангельской области: