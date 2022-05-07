Архангельск - ворота Арктики

Город Архангельск, рожденный морем, уже более 4 веков стоит на берегу Северной Двины. Став при Петре I колыбелью

5
3 отзыва
Город Архангельск, рожденный морем, уже более 4 веков стоит на берегу Северной Двины. Став при Петре I колыбелью кораблестроения, город-порт сооружал суда для всего русского флота.

Сегодня город Северодвинск в Архангельской области является центром строительства и ремонта атомных подводных лодок. Именно с берегов Белого моря начиналось освоение Арктических просторов. В наши дни Архангельск заслуженно называют «воротами Арктики».
Архангельск - ворота Арктики
Архангельск - ворота Арктики
Архангельск - ворота Арктики
Архангельск - ворота Арктики
Архангельск - ворота Арктики
Архангельск - ворота Арктики
Архангельск - ворота Арктики
Архангельск - ворота Арктики
Архангельск - ворота Арктики
Архангельск - ворота Арктики
Архангельск - ворота Арктики
Архангельск - ворота Арктики
Архангельск - ворота Арктики
Архангельск - ворота Арктики
Архангельск - ворота Арктики
Архангельск - ворота Арктики
Архангельск - ворота Арктики
Архангельск - ворота Арктики
Архангельск - ворота Арктики
Ближайшие даты:
22
июл
19
авг
16
сен

Что вас ожидает 🤩

Архангельск
Архангельск
Прогуляемся по улочкам северного города, рожденного морем
Северодвинск
Северодвинск
Побываем в городе на берегу Белого моря, где сможем узнать об атомных подводных лодках
"Малые Корелы"
"Малые Корелы"
Побываем в уникальном музее деревянного зодчества под открытым небом

Программа тура по дням

1 день
Прибытие, обзорная экскурсия по Архангельску

Прибытие.

Самостоятельное заселение в гостиницу.

Трансфер из  аэропорта и ж/д вокзала за дополнительную плату по предварительному заказу.

10:45 Встреча в холле отеля с туристами.

Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» познакомит с историей города Архангельска, его основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра.

Знакомство с городом начинается на мысе Пур-Наволок, где был основан Архангельск.

Гостиные Дворы – памятник архитектуры XVII века, старейшее здание Архангельска – величественной башней и мощными стенами воскрешает в памяти время, когда здесь был торговый фасад и северный форпост Русского государства.

Город стоит в устье Северной Двины, а потому самым привлекательным местом считается набережная, где сосредоточено множество интересных туристических объектов.

Здесь находятся туристические хиты Архангельска – памятник Петру I и тюленю-спасителю.

Интересна и Успенская церковь, построенная в начале нынешнего столетия – архитектура, убранство история этого храма вызывает живейший интерес у туристов.

Набережная хороша и в летние белые ночи, и зимой, когда цепочка фонарей пересекает Северную Двину, увлекая за собой по ледяной дороге пешеходов.

С набережной Северной Двины открывается панорама островной части Архангельска, среди которой выделяется остров Соломбала – колыбель  российского флота и база снаряжения многих полярных экспедиций.

Архангельск носит звание «Город воинской славы», поэтому не случайно на набережной расположены несколько памятников, которые свидетельствуют о ратной доблести северян.

Обед в кафе.

Свободное время для посещения музеев, сувенирных магазинов, прогулки по набережной Северной Двины.

(вкл. питание: обед).

Прибытие, обзорная экскурсия по АрхангельскуПрибытие, обзорная экскурсия по АрхангельскуПрибытие, обзорная экскурсия по АрхангельскуПрибытие, обзорная экскурсия по Архангельску
2 день
Город Северодвинск, берег Белого моря

Завтрак в гостинице.

Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск (45 км), расположенный на берегу Белого моря.

Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.

Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны.

Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок.

С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в северодвинском краеведческом музее, где сами смогут «собрать атомную подводную лодку» во время интерактивной программы «Музейная субмарина».

Выезд на берег Белого моря (1 км, остров Ягры).

«Остров розовый в море Белом» называли англичане остров Ягры из-за его красоты.

Здесь, близ стен Николо-Карельского монастыря в XVI веке начинались торговые и деловые отношения Русского государства с Англией и другими странами Европы.

В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха.

Вековые сосны на песчаном морском берегу и черный гранитный камень морякам подводной лодки «Курск» никого не оставят равнодушным.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

Свободное время для посещения музеев, сувенирных магазинов, прогулки по набережной Северной Двины.

(вкл. питание: завтрак, обед).

Город Северодвинск, берег Белого моряГород Северодвинск, берег Белого моряГород Северодвинск, берег Белого моряГород Северодвинск, берег Белого моря
3 день
Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров (вещи можно оставить в камере хранения гостиницы).

Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска), в котором размещена уникальная коллекция – 120 памятников деревянного зодчества Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, жилые и хозяйственные постройки).

Экскурсия по одному сектору музея, свободное время.

Возвращение в г. Архангельск.

Обед в кафе.

Свободное время для посещения музеев, сувенирных магазинов, прогулки по набережной Северной Двины.

Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал за дополнительную плату.

(вкл. питание: завтрак, обед).

Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

ГостиницаСтоимость на 1 чел.Доплата за 1-но местное размещение
Отель "Столица Поморья", стандарт12 5004 000
Отель "Пур-Наволок Отель", стандарт13 8004 000

Возможно бронирование других отелей в Архангельске и других категорий номеров.

Стоимость дополнительной ночи, руб.:

РазмещениеПур-Наволок отель 4* Столица Поморья 3*
Одноместное размещение, номер Стандарт4 5003 400
Двухместное размещение, номер Стандарт6 0004 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранном отеле в стандартном 2-хместном номере
  • Питание, указанное в программе тура
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Сопровождение гидом по программе тура
  • Входные билеты по программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер из аэропорта / ж/д вокзала в день приезда и в аэропорт / ж/д вокзал в последний день тура
  • Стоимость индивидуального трансфера: легковой автомобиль до 3-х человек ж/д вокзал – отель – 600 руб. легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт – отель с 7:00 до 22:00 – 750 руб. легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт – отель с 22:00 до 07:00 – 1 500 руб.
  • Легковой автомобиль до 3-х человек ж/д вокзал – отель – 600 руб.
  • Легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт – отель с 7:00 до 22:00 – 750 руб.
  • Легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт – отель с 22:00 до 07:00 – 1 500 руб.
  • Экскурсии и посещение музеев, не включенных в программу тура
  • Доплата за одноместное размещение
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Есть ли дополнительные экскурсии?

За дополнительную плату возможно посещение:

  • музейно-выставочный комплекс Архангельский Гостиный Двор;
  • музей изобразительных искусств;
  • музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова;
  • музей-усадьба Плотниковой;
  • Северный морской музей;
  • частный музей «Архангельский пряник»;
  • Архангельский литературный музей;
  • музей народных промыслов и ремесел Поморья.

Цены узнавайте при бронировании.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Возможен ли трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала?

Стоимость индивидуального трансфера:

  • легковой автомобиль до 3-х человек ж/д вокзал – отель – 600 руб.;
  • легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт – отель с 7:00 до 22:00 – 750 руб.;
  • легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт – отель с 22:00 до 07:00 – 1 500 руб.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
7 мая 2022
Нам очень понравился тур в Архангельск.
Ш
2 мар 2022
Понравилось все: город, экскурсии, отличный гид Наталья, великолепная гостиница "Столица Поморья". Чуть-чуть не повезло с погодой: не было солнца, поэтому снимки получились мрачными. Но снимки - это не главное, главное - масса прекрасных впечатлений.
А
18 июня 2022
Спасибо организаторам

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