Прибытие.

Самостоятельное заселение в гостиницу.

Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала за дополнительную плату по предварительному заказу.

10:45 Встреча в холле отеля с туристами.

Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» познакомит с историей города Архангельска, его основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра.

Знакомство с городом начинается на мысе Пур-Наволок, где был основан Архангельск.

Гостиные Дворы – памятник архитектуры XVII века, старейшее здание Архангельска – величественной башней и мощными стенами воскрешает в памяти время, когда здесь был торговый фасад и северный форпост Русского государства.

Город стоит в устье Северной Двины, а потому самым привлекательным местом считается набережная, где сосредоточено множество интересных туристических объектов.

Здесь находятся туристические хиты Архангельска – памятник Петру I и тюленю-спасителю.

Интересна и Успенская церковь, построенная в начале нынешнего столетия – архитектура, убранство история этого храма вызывает живейший интерес у туристов.

Набережная хороша и в летние белые ночи, и зимой, когда цепочка фонарей пересекает Северную Двину, увлекая за собой по ледяной дороге пешеходов.

С набережной Северной Двины открывается панорама островной части Архангельска, среди которой выделяется остров Соломбала – колыбель российского флота и база снаряжения многих полярных экспедиций.

Архангельск носит звание «Город воинской славы», поэтому не случайно на набережной расположены несколько памятников, которые свидетельствуют о ратной доблести северян.

Обед в кафе.

Свободное время для посещения музеев, сувенирных магазинов, прогулки по набережной Северной Двины.

(вкл. питание: обед).