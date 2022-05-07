Прибытие.
Самостоятельное заселение в гостиницу.
Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала за дополнительную плату по предварительному заказу.
10:45 Встреча в холле отеля с туристами.
Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» познакомит с историей города Архангельска, его основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра.
Знакомство с городом начинается на мысе Пур-Наволок, где был основан Архангельск.
Гостиные Дворы – памятник архитектуры XVII века, старейшее здание Архангельска – величественной башней и мощными стенами воскрешает в памяти время, когда здесь был торговый фасад и северный форпост Русского государства.
Город стоит в устье Северной Двины, а потому самым привлекательным местом считается набережная, где сосредоточено множество интересных туристических объектов.
Здесь находятся туристические хиты Архангельска – памятник Петру I и тюленю-спасителю.
Интересна и Успенская церковь, построенная в начале нынешнего столетия – архитектура, убранство история этого храма вызывает живейший интерес у туристов.
Набережная хороша и в летние белые ночи, и зимой, когда цепочка фонарей пересекает Северную Двину, увлекая за собой по ледяной дороге пешеходов.
С набережной Северной Двины открывается панорама островной части Архангельска, среди которой выделяется остров Соломбала – колыбель российского флота и база снаряжения многих полярных экспедиций.
Архангельск носит звание «Город воинской славы», поэтому не случайно на набережной расположены несколько памятников, которые свидетельствуют о ратной доблести северян.
Обед в кафе.
Свободное время для посещения музеев, сувенирных магазинов, прогулки по набережной Северной Двины.
(вкл. питание: обед).
Завтрак в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск (45 км), расположенный на берегу Белого моря.
Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.
Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны.
Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок.
С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в северодвинском краеведческом музее, где сами смогут «собрать атомную подводную лодку» во время интерактивной программы «Музейная субмарина».
Выезд на берег Белого моря (1 км, остров Ягры).
«Остров розовый в море Белом» называли англичане остров Ягры из-за его красоты.
Здесь, близ стен Николо-Карельского монастыря в XVI веке начинались торговые и деловые отношения Русского государства с Англией и другими странами Европы.
В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха.
Вековые сосны на песчаном морском берегу и черный гранитный камень морякам подводной лодки «Курск» никого не оставят равнодушным.
Возвращение в Архангельск.
Обед в кафе.
Свободное время для посещения музеев, сувенирных магазинов, прогулки по набережной Северной Двины.
(вкл. питание: завтрак, обед).
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров (вещи можно оставить в камере хранения гостиницы).
Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска), в котором размещена уникальная коллекция – 120 памятников деревянного зодчества Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, жилые и хозяйственные постройки).
Экскурсия по одному сектору музея, свободное время.
Возвращение в г. Архангельск.
Обед в кафе.
Свободное время для посещения музеев, сувенирных магазинов, прогулки по набережной Северной Двины.
Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал за дополнительную плату.
(вкл. питание: завтрак, обед).
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Гостиница
|Стоимость на 1 чел.
|Доплата за 1-но местное размещение
|Отель "Столица Поморья", стандарт
|12 500
|4 000
|Отель "Пур-Наволок Отель", стандарт
|13 800
|4 000
Возможно бронирование других отелей в Архангельске и других категорий номеров.
Стоимость дополнительной ночи, руб.:
|Размещение
|Пур-Наволок отель 4*
|Столица Поморья 3*
|Одноместное размещение, номер Стандарт
|4 500
|3 400
|Двухместное размещение, номер Стандарт
|6 000
|4 000
За дополнительную плату возможно посещение:
Цены узнавайте при бронировании.
Традиционные сувениры Архангельской области:
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
Стоимость индивидуального трансфера:
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.