Мои заказы

Архангельск - ворота Арктики. Стандарт. Зимне-весенний тур

Архангельск - ворота Арктики
Приглашаем в город с северным характером! Архангельск — это не только гостеприимный город, но и столица обширного лесного региона, центр поморского мореплавания и отправная точка знаменитых арктических экспедиций.

В этом туре сливаются воедино богатая история Русского Севера и Арктики, морская история и уникальная природа, архитектура Севера и традиции деревянного судостроения, быт поморов и Белое море.
Архангельск - ворота Арктики. Стандарт. Зимне-весенний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Архангельск - ворота Арктики. Стандарт. Зимне-весенний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Архангельск - ворота Арктики. Стандарт. Зимне-весенний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Архангельском. Музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы»

Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу. Размещение вещей в камеру хранения гостиницы.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.

11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» — это знакомство с историей Архангельска и его основными достопримечательностями.

Знакомство с городом начинается на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок». Рассказ о месте, где был основан Архангельск, и о Гостиных дворах – памятнике архитектуры XVII века с величественной башней и мощными стенами, будто переносящими во времени и повествующими о том, что когда-то Архангельск был городом, где была сосредоточена торговля с иноземными купцами, и городом, ставшим первым морским торговым портом России.

Величественная река Северная Двина и протянувшаяся вдоль нее набережная – любимое место для прогулок как архангелогородцев, так и гостей города.

Памятник Петру I и тюленю-спасителю, Успенская церковь и беседка Грина – хороша набережная как в летние дни, так и зимой, когда цепочка фонарей пересекает скованную льдом Северную Двину.

С набережной Северной Двины открывается панорама на островную часть Архангельска – на остров Соломбала, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль.

Обед в кафе.

Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска), в котором среди живописного леса расположены более ста памятников деревянного зодчества, собранных со всей Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, амбары, жилые постройки).

Экскурсия по одному сектору музея, свободное время.

Возвращение в Архангельск.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Знакомство с Архангельском. Музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы»Знакомство с Архангельском. Музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы»Знакомство с Архангельском. Музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы»Знакомство с Архангельском. Музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы»Знакомство с Архангельском. Музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы»Знакомство с Архангельском. Музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы»Знакомство с Архангельском. Музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Северодвинск. Остров Ягры. Верфь деревянного судостроения. Северный морской музей

Завтрак в гостинице.

Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск, расположенный на берегу Белого моря.

В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск, центр атомного судостроения.

Знакомство с историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее.

Вам предстоит создать интерактивную сборную модель атомной подводной лодки. Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Выезд на южный берег Арктики – на остров Ягры. Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря и ледяных торосов. Здесь же, на границе соснового бора и морского побережья, находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».

Возвращение в г. Архангельск.

Обед в кафе.

Экскурсия на верфь деревянного судостроения «Поморский коч». Соломбала – колыбель российского флота, излюбленное место Петра I, история адмиралтейской слободы, остров, где возрождаются традиции деревянного судостроения и строится «Поморский коч» – промысловое поморское судно.

На верфи вы собственными глазами увидите, как современные мастера, используя приемы деревянного судостроения, воссоздают судно допетровской эпохи! Именно на этих деревянных судах были описаны и закреплены государственные границы России в Арктике.

Экскурсия в Северный морской музей – единственный в России государственный морской музей научно-технического профиля. Музей является хранителем материальных и духовных ценностей, связанных с морской культурой не только Русского Севера, но и всей России, а также стран Баренцева Евро-Арктического региона.

В экспозиции «Тысячелетие северного мореплавания» вам расскажут об истории северного судостроения, полярных экспедиций, ледокольного флота и другие вехи развития арктического мореплавания. Особое место занимает история северных конвоев в годы Великой Отечественной войны.

А какой же морской музей без моделей судов! Их здесь более двух десятков – от моделей трехмачтовых парусников XVII века до знаменитого «Святого Фоки», на котором отправился к Северному полюсу Георгий Седов.

В коллекции музея представлены поморские снасти, судовые устройства и приборы, морские карты, а также редкие издания, связанные с мореплаванием.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Северодвинск. Остров Ягры. Верфь деревянного судостроения. Северный морской музейСеверодвинск. Остров Ягры. Верфь деревянного судостроения. Северный морской музейСеверодвинск. Остров Ягры. Верфь деревянного судостроения. Северный морской музейСеверодвинск. Остров Ягры. Верфь деревянного судостроения. Северный морской музей
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Пешеходная экскурсия «Заповедная улица». Музей художественного освоения Арктики

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения гостиницы).

Пешеходная экскурсия «Заповедная улица» по проспекту Чумбарова-Лучинского. Прогулка по центральной пешеходной улице города, которую архангелогородцы называют «Чумбаровка». Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками и эркерами, просторные купеческие усадьбы. У каждого дома своя уникальная история!

Экскурсия в музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова.

Музей – это таинственный мир Арктики с мерцающими звездами и северным сиянием, вьюгой и старинными картами, арктическими этюдами и пейзажами, погружающими в атмосферу настоящего Севера при помощи современного дизайна и видео инсталляций.

Обед в кафе.

15:00 Окончание программы.

Свободное время. Самостоятельный отъезд. Трансферы за доп. плату.

Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 17:00.

Пешеходная экскурсия «Заповедная улица». Музей художественного освоения АрктикиПешеходная экскурсия «Заповедная улица». Музей художественного освоения АрктикиПешеходная экскурсия «Заповедная улица». Музей художественного освоения АрктикиПешеходная экскурсия «Заповедная улица». Музей художественного освоения АрктикиПешеходная экскурсия «Заповедная улица». Музей художественного освоения Арктики
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы при бронировании до 31.12.2025:

Стоимость тура
Стандартный двухместный номер в гостинице «Столица Поморья» 3*27 000
Доплата за одноместное размещение в гостинице «Столица Поморья» 3*5 000
Стандартный двухместный номер в гостинице «Пур-Наволок» 4*29 000
Доплата за одноместное размещение в гостинице «Пур-Наволок» 4*5 000
Взрослый на доп. месте — раскладушкауточнять при бронировании
Стоимость без размещения уточнять при бронировании

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы при бронировании с 01.01.2026:

Стоимость тура
Стандартный двухместный номер в гостинице «Столица Поморья» 3*30 000
Доплата за одноместное размещение в гостинице «Столица Поморья» 3*6 000
Стандартный двухместный номер в гостинице «Пур-Наволок» 4*30 000
Доплата за одноместное размещение в гостинице «Пур-Наволок» 4*6 000
Взрослый на доп. месте — раскладушкауточнять при бронировании
Стоимость без размещения уточнять при бронировании

Скидка на детей до 14 лет – 500 руб.

Возможно бронирование и других категорий номеров и других отелей в Архангельске. Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Столица Поморья»

2 ночи

Отель «Столица Поморья» расположен в городе Архангельск.

В отеле представлены разнообразные номера, которые оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. В каждом номере есть ванная комната со стандартным набором сантехники, полотенцами и гигиеническими принадлежностями.

На территории отеля работает ресторан, где подают блюда европейской кухни. В шаговой доступности находятся магазины и кафе, где можно не только вкусно поесть, но и приятно провести время.

Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 километров.

Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Пур-Наволок»

2 ночи

Современный отель «Пур-Наволок» обладает высоким уровнем качества обслуживания и гостеприимства. Отель расположен на территории одноименной достопримечательности города.

К услугам гостей 164 комфортабельных номера различных категорий, каждый из которых оснащен всем необходимым для уютного проживания и отдыха. Здесь есть удобная мебель, современная техника, беспроводной доступ к сети Интернет.

В ресторане отеля ежедневно готовятся вкуснейшие блюда как русской, так и европейской кухни. А в баре доступен широкий выбор напитков на любой вкус и предпочтение. Также для отдыхающих круглосуточно осуществляет работу лобби-бар.

Комплекс располагает удобным месторасположением, так как находится в шаговой доступности от развитой инфраструктуры и известных памятников архитектуры.

Отель «Пур-Наволок»Отель «Пур-Наволок»Отель «Пур-Наволок»Отель «Пур-Наволок»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле в стандартном двухместном номере (2 ночи)
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака в отеле размещения, 3 обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Сопровождение гидом по программе тура
  • Входные билеты по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Индивидуальный трансфер до трёх человек на легковом автомобиле, для групп до шести человек на минивэне (стоимость уточняйте при бронировании)
  • Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Доплата за одноместное размещение
  • Услуга "ранний заезд" и "поздний выезд" (стоимость уточняйте при бронировании)
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
Г. Архангельск
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое питание в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств.

Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Что ещё нужно знать?

Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточнять при бронировании.

Тур состоится от 2 человек.

Транспорт на экскурсии предоставляется в зависимости от количества участников тура (минивэн, микроавтобус, автобус).

Есть ли скидки?

Скидка на детей до 14 лет – 500 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Архангельска

Похожие туры из Архангельска

Путешествие на родину Ломоносова в Архангельскую область. Зимне-весенний тур
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Путешествие на родину Ломоносова в Архангельскую область. Зимне-весенний тур
Начало: Россия, Архангельск
23 янв в 10:00
6 фев в 10:00
от 30 500 ₽ за человека
За северным сиянием в Архангельск. Зимне-весенний тур
На автобусе
3 дня
3 отзыва
За северным сиянием в Архангельск. Зимне-весенний тур
Начало: Г. Архангельск
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
от 33 000 ₽ за человека
Архангельск. Охота за северным сиянием. Зимне-весенний тур
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Архангельск. Охота за северным сиянием. Зимне-весенний тур
Начало: Архангельск
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
от 33 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Архангельске
Все туры из Архангельска