В этом туре сливаются воедино богатая история Русского Севера и Арктики, морская история и уникальная природа, архитектура Севера и традиции деревянного судостроения, быт поморов и Белое море.
Программа тура по дням
Знакомство с Архангельском. Музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы»
Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу. Размещение вещей в камеру хранения гостиницы.
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» — это знакомство с историей Архангельска и его основными достопримечательностями.
Знакомство с городом начинается на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок». Рассказ о месте, где был основан Архангельск, и о Гостиных дворах – памятнике архитектуры XVII века с величественной башней и мощными стенами, будто переносящими во времени и повествующими о том, что когда-то Архангельск был городом, где была сосредоточена торговля с иноземными купцами, и городом, ставшим первым морским торговым портом России.
Величественная река Северная Двина и протянувшаяся вдоль нее набережная – любимое место для прогулок как архангелогородцев, так и гостей города.
Памятник Петру I и тюленю-спасителю, Успенская церковь и беседка Грина – хороша набережная как в летние дни, так и зимой, когда цепочка фонарей пересекает скованную льдом Северную Двину.
С набережной Северной Двины открывается панорама на островную часть Архангельска – на остров Соломбала, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль.
Обед в кафе.
Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска), в котором среди живописного леса расположены более ста памятников деревянного зодчества, собранных со всей Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, амбары, жилые постройки).
Экскурсия по одному сектору музея, свободное время.
Возвращение в Архангельск.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Северодвинск. Остров Ягры. Верфь деревянного судостроения. Северный морской музей
Завтрак в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск, расположенный на берегу Белого моря.
В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск, центр атомного судостроения.
Знакомство с историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее.
Вам предстоит создать интерактивную сборную модель атомной подводной лодки. Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Выезд на южный берег Арктики – на остров Ягры. Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря и ледяных торосов. Здесь же, на границе соснового бора и морского побережья, находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».
Возвращение в г. Архангельск.
Обед в кафе.
Экскурсия на верфь деревянного судостроения «Поморский коч». Соломбала – колыбель российского флота, излюбленное место Петра I, история адмиралтейской слободы, остров, где возрождаются традиции деревянного судостроения и строится «Поморский коч» – промысловое поморское судно.
На верфи вы собственными глазами увидите, как современные мастера, используя приемы деревянного судостроения, воссоздают судно допетровской эпохи! Именно на этих деревянных судах были описаны и закреплены государственные границы России в Арктике.
Экскурсия в Северный морской музей – единственный в России государственный морской музей научно-технического профиля. Музей является хранителем материальных и духовных ценностей, связанных с морской культурой не только Русского Севера, но и всей России, а также стран Баренцева Евро-Арктического региона.
В экспозиции «Тысячелетие северного мореплавания» вам расскажут об истории северного судостроения, полярных экспедиций, ледокольного флота и другие вехи развития арктического мореплавания. Особое место занимает история северных конвоев в годы Великой Отечественной войны.
А какой же морской музей без моделей судов! Их здесь более двух десятков – от моделей трехмачтовых парусников XVII века до знаменитого «Святого Фоки», на котором отправился к Северному полюсу Георгий Седов.
В коллекции музея представлены поморские снасти, судовые устройства и приборы, морские карты, а также редкие издания, связанные с мореплаванием.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Пешеходная экскурсия «Заповедная улица». Музей художественного освоения Арктики
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения гостиницы).
Пешеходная экскурсия «Заповедная улица» по проспекту Чумбарова-Лучинского. Прогулка по центральной пешеходной улице города, которую архангелогородцы называют «Чумбаровка». Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками и эркерами, просторные купеческие усадьбы. У каждого дома своя уникальная история!
Экскурсия в музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова.
Музей – это таинственный мир Арктики с мерцающими звездами и северным сиянием, вьюгой и старинными картами, арктическими этюдами и пейзажами, погружающими в атмосферу настоящего Севера при помощи современного дизайна и видео инсталляций.
Обед в кафе.
15:00 Окончание программы.
Свободное время. Самостоятельный отъезд. Трансферы за доп. плату.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 17:00.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы при бронировании до 31.12.2025:
|Стоимость тура
|Стандартный двухместный номер в гостинице «Столица Поморья» 3*
|27 000
|Доплата за одноместное размещение в гостинице «Столица Поморья» 3*
|5 000
|Стандартный двухместный номер в гостинице «Пур-Наволок» 4*
|29 000
|Доплата за одноместное размещение в гостинице «Пур-Наволок» 4*
|5 000
|Взрослый на доп. месте — раскладушка
|уточнять при бронировании
|Стоимость без размещения
|уточнять при бронировании
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы при бронировании с 01.01.2026:
|Стоимость тура
|Стандартный двухместный номер в гостинице «Столица Поморья» 3*
|30 000
|Доплата за одноместное размещение в гостинице «Столица Поморья» 3*
|6 000
|Стандартный двухместный номер в гостинице «Пур-Наволок» 4*
|30 000
|Доплата за одноместное размещение в гостинице «Пур-Наволок» 4*
|6 000
|Взрослый на доп. месте — раскладушка
|уточнять при бронировании
|Стоимость без размещения
|уточнять при бронировании
Скидка на детей до 14 лет – 500 руб.
Возможно бронирование и других категорий номеров и других отелей в Архангельске. Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Столица Поморья»
Отель «Столица Поморья» расположен в городе Архангельск.
В отеле представлены разнообразные номера, которые оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. В каждом номере есть ванная комната со стандартным набором сантехники, полотенцами и гигиеническими принадлежностями.
На территории отеля работает ресторан, где подают блюда европейской кухни. В шаговой доступности находятся магазины и кафе, где можно не только вкусно поесть, но и приятно провести время.
Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 километров.
Отель «Пур-Наволок»
Современный отель «Пур-Наволок» обладает высоким уровнем качества обслуживания и гостеприимства. Отель расположен на территории одноименной достопримечательности города.
К услугам гостей 164 комфортабельных номера различных категорий, каждый из которых оснащен всем необходимым для уютного проживания и отдыха. Здесь есть удобная мебель, современная техника, беспроводной доступ к сети Интернет.
В ресторане отеля ежедневно готовятся вкуснейшие блюда как русской, так и европейской кухни. А в баре доступен широкий выбор напитков на любой вкус и предпочтение. Также для отдыхающих круглосуточно осуществляет работу лобби-бар.
Комплекс располагает удобным месторасположением, так как находится в шаговой доступности от развитой инфраструктуры и известных памятников архитектуры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле в стандартном двухместном номере (2 ночи)
- Питание, указанное в программе (2 завтрака в отеле размещения, 3 обеда)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Сопровождение гидом по программе тура
- Входные билеты по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Индивидуальный трансфер до трёх человек на легковом автомобиле, для групп до шести человек на минивэне (стоимость уточняйте при бронировании)
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Доплата за одноместное размещение
- Услуга "ранний заезд" и "поздний выезд" (стоимость уточняйте при бронировании)
- Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое питание в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств.
Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Что ещё нужно знать?
Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточнять при бронировании.
Тур состоится от 2 человек.
Транспорт на экскурсии предоставляется в зависимости от количества участников тура (минивэн, микроавтобус, автобус).
Есть ли скидки?
Скидка на детей до 14 лет – 500 руб.