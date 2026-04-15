Канин Нос - рыбалка на краю земли

Это не просто рыболовный тур. Это экспедиция в место
Описание тура

Это не просто рыболовный тур. Это экспедиция в место, где заканчивается материк.

Полуостров Канин Нос — одна из самых удалённых и труднодоступных точек Русского Севера. Здесь встречаются Белое и Баренцево моря, нет дорог, нет туристической инфраструктуры и нет привычного мира вокруг — только тундра, северный ветер и дикая вода.

Попасть сюда можно только на вертолёте.

Мы создали маршрут для тех, кто ищет не массовый туризм, а настоящий экспедиционный опыт: трофейную рыбалку, абсолютную приватность и ощущение полной изоляции от цивилизации.

На Канине расположена единственная рыболовная база на всём полуострове. Экспедиция проходит в небольших группах с полным сопровождением команды: гиды, егерь, повара, техника для передвижения по тундре и продуманная логистика на каждом этапе путешествия.

Главная особенность маршрута — возможность ловить рыбу в местах, где не бывает людей. В зависимости от сезона здесь можно поймать дикую сёмгу, арктического гольца, кумжу, хариуса и другую северную рыбу.

Для доступа к удалённым рекам и участкам тундры используются квадроциклы, позволяющие уходить далеко от базы и исследовать дикие северные маршруты.

После дней на реке гостей ждут: — баня каждый вечер — ресторанный уровень питания в условиях полной автономии — блюда из свежего улова и северных продуктов — атмосфера настоящей арктической экспедиции

Это путешествие про свободу, редкие места и ощущение края земли.

Сюда едут не только за рыбалкой. Сюда едут за Севером в его настоящем виде — суровым, тихим и почти недоступным.

Канин Нос — это опыт, который невозможно сравнить с обычным путешествие

Программа тура по дням

1 день

Вертолёт на край земли

Начало экспедиции: вылет из Архангельска на полуостров Канин Нос, размещение на удалённой базе и первое знакомство с арктической природой и северными реками.

08:00 — сбор гостей из отелей в Архангельске. Отправление на вертолёте (Robinson R66) на базу. Время в пути 2,5 часа.

13:00 — Размещение на базе

14:00 — Обед. На протяжении всего пребывания на базе наши повара будут знакомить вас с поморской кухней и смогут приготовить рыбу из вашего улова.

15:00 — Первый выход на реку. Знакомство с акваторией, подбор снастей, тактика. Работа с гидом.

19:00 — Ужин.

21:00 Баня.

Экспедиция начинается в Архангельске. После встречи группы — вылет на вертолёте Robinson R66 в один из самых труднодоступных регионов Русского Севера.

Полёт проходит над северной тайгой, тундрой и побережьем Белого моря. Уже сама дорога становится частью путешествия: здесь заканчиваются дороги и начинается настоящий Север.

После прибытия гостей ждёт размещение на полностью автономной базе, расположенной вдали от населённых пунктов и туристической инфраструктуры.

На базе участников встречает команда. После размещения — горячий обед из северных продуктов и отдых после перелёта.

Во второй половине дня проходит первый выход на реку: знакомство с акваторией, подбор снастей и работа с гидом.

Вечером — ужин, блюда из свежего улова и баня после первого дня экспедиции.

2 день

Рыбалка на реке Месна

Первый полноценный день рыбалки на одной из главных рек Каниного Носа — реке Месна, известной своими северными трофеями и минимальным рыболовным прессингом.

07:30 — Завтрак.

09:00 — Выезд на реку Месна. Рыбалка.

13:00 — Обед на реке или на базе (по погоде)

19:00 — Ужин.

21:00 Баня.

После завтрака группа отправляется на реку Месна — одну из ключевых рек региона, где возможна ловля сёмги, арктического гольца, хариуса и другой северной рыбы.

Маршрут и точки ловли подбираются гидами с учётом сезона, уровня воды и погодных условий.

Главная особенность Каниного Носа — практически полное отсутствие людей. Здесь нет массового туризма, рыболовного потока и привычной инфраструктуры. Только тундра, северные реки и ощущение полной автономии.

Во время рыбалки организуется горячий обед — либо прямо на реке, либо на базе, в зависимости от маршрута и погодных условий.

После возвращения гостей ждут ужин, отдых и вечерняя баня.

3 день

Тундровые реки Канина

Экспедиционный выезд на квадроциклах к удалённым тундровым рекам, куда невозможно добраться обычным транспортом.

07:30 — Завтрак.

09:00 — Выезд на квадроциклах к рекам. Рыбалка.

13:00 — Обед на реке.

19:00 — Ужин. Баня.

В этот день группа отправляется вглубь полуострова на квадроциклах по маршрутам, проходящим через арктическую тундру, ручьи и удалённые речные долины.

Благодаря экспедиционной технике участники получают доступ к местам, где сохраняется дикая северная природа в её первозданном виде.

Во время маршрута гиды готовят горячий обед на берегу реки.

После обеда — продолжение рыбалки и исследование новых участков тундровых рек.

Вечером — возвращение на базу, ужин и баня.

4 день

Арктическая экспедиция

Самый атмосферный день маршрута: дальние выезды по тундре, рыбалка в удалённых районах полуострова и полное погружение в ритм арктической экспедиции.

07:30 — Завтрак.

09:00 — Выезд на квадроциклах к рекам. Рыбалка.

13:00 — Обед на реке.

19:00 — Ужин. Баня.

К этому моменту гости уже полностью погружаются в атмосферу Канина: бескрайняя тундра, северный ветер, дикие реки и ощущение абсолютной удалённости от цивилизации.

Маршрут дня зависит от погодных условий и пожеланий группы. Гиды подбирают наиболее перспективные участки для ловли и самые красивые направления полуострова.

Именно в такие дни особенно ощущается настоящий экспедиционный формат путешествия — без дорог, связи и туристической инфраструктуры.

Вечером гостей ждёт прощальный ужин с блюдами северной кухни, свежим уловом и отдых после нескольких дней на краю земли.

5 день

Возвращение в Архангельск

Завершение экспедиции и обратный вылет с Каниного Носа в Архангельск.

07:30 — завтрак

Вылет с базы до 14:00, возвращение в Архангельск

После завтрака группа готовится к обратному вылету.

За несколько дней экспедиции гости проходят путь от привычного мира до одного из самых удалённых регионов европейского Севера — и возвращаются с ощущением настоящего путешествия, которое невозможно повторить в обычном туризме.

Канин Нос остаётся местом, куда приезжают не за комфортным отдыхом в привычном понимании, а за редким опытом настоящего Севера.

Варианты проживания

4-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Вертолётный трансфер Архангельск Канин Нос Архангельск
  • Проживание в уютных обогреваемых юртах со всеми удобствами
  • Услуги гидов на протяжении всего тура
  • Перемещение по рекам на квадроциклах
  • Рыбалка на протяжении всего тура
  • Питание (полный пансион)
  • Баня
Что не входит в цену
  • Алкоголь
  • Дополнительные вертолетные экскурсии
Пожелания к путешественнику

Кому подойдёт:

  • опытным рыбакам и любителям трофеев

  • тем, кто ищет уникальные и труднодоступные локации

  • путешественникам, которым важен вау-опыт, а не массовый туризм

  • тем, кто ценит приватность и уровень

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы создаём экспедиции в одни из самых труднодоступных и малоизученных регионов России — Архангельскую область и Ненецкий автономный округ. Это не массовый туризм. Это маршруты, куда невозможно добраться случайно. Наша специализация —
закрытые рыболовные и экспедиционные туры с доступом к локациям, которые остаются вне туристических потоков: река Мегра, Канин Нос и другие удалённые территории Русского Севера. Каждая экспедиция — это продуманный сценарий, где важны детали: от маршрута и работы гидов до кухни, атмосферы и уровня комфорта в удалённых условиях. Наша задача не просто показать Север, а дать вам возможность почувствовать его по-настоящему.

от 448 600 ₽ за человека