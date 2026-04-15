Описание тура
Это не просто рыболовный тур. Это экспедиция в место, где заканчивается материк.
Полуостров Канин Нос — одна из самых удалённых и труднодоступных точек Русского Севера. Здесь встречаются Белое и Баренцево моря, нет дорог, нет туристической инфраструктуры и нет привычного мира вокруг — только тундра, северный ветер и дикая вода.
Попасть сюда можно только на вертолёте.
Мы создали маршрут для тех, кто ищет не массовый туризм, а настоящий экспедиционный опыт: трофейную рыбалку, абсолютную приватность и ощущение полной изоляции от цивилизации.
На Канине расположена единственная рыболовная база на всём полуострове. Экспедиция проходит в небольших группах с полным сопровождением команды: гиды, егерь, повара, техника для передвижения по тундре и продуманная логистика на каждом этапе путешествия.
Главная особенность маршрута — возможность ловить рыбу в местах, где не бывает людей. В зависимости от сезона здесь можно поймать дикую сёмгу, арктического гольца, кумжу, хариуса и другую северную рыбу.
Для доступа к удалённым рекам и участкам тундры используются квадроциклы, позволяющие уходить далеко от базы и исследовать дикие северные маршруты.
После дней на реке гостей ждут: — баня каждый вечер — ресторанный уровень питания в условиях полной автономии — блюда из свежего улова и северных продуктов — атмосфера настоящей арктической экспедиции
Это путешествие про свободу, редкие места и ощущение края земли.
Сюда едут не только за рыбалкой. Сюда едут за Севером в его настоящем виде — суровым, тихим и почти недоступным.
Канин Нос — это опыт, который невозможно сравнить с обычным путешествие
Программа тура по дням
Вертолёт на край земли
Начало экспедиции: вылет из Архангельска на полуостров Канин Нос, размещение на удалённой базе и первое знакомство с арктической природой и северными реками.
08:00 — сбор гостей из отелей в Архангельске. Отправление на вертолёте (Robinson R66) на базу. Время в пути 2,5 часа.
13:00 — Размещение на базе
14:00 — Обед. На протяжении всего пребывания на базе наши повара будут знакомить вас с поморской кухней и смогут приготовить рыбу из вашего улова.
15:00 — Первый выход на реку. Знакомство с акваторией, подбор снастей, тактика. Работа с гидом.
19:00 — Ужин.
21:00 Баня.
Экспедиция начинается в Архангельске. После встречи группы — вылет на вертолёте Robinson R66 в один из самых труднодоступных регионов Русского Севера.
Полёт проходит над северной тайгой, тундрой и побережьем Белого моря. Уже сама дорога становится частью путешествия: здесь заканчиваются дороги и начинается настоящий Север.
После прибытия гостей ждёт размещение на полностью автономной базе, расположенной вдали от населённых пунктов и туристической инфраструктуры.
На базе участников встречает команда. После размещения — горячий обед из северных продуктов и отдых после перелёта.
Во второй половине дня проходит первый выход на реку: знакомство с акваторией, подбор снастей и работа с гидом.
Вечером — ужин, блюда из свежего улова и баня после первого дня экспедиции.
Рыбалка на реке Месна
Первый полноценный день рыбалки на одной из главных рек Каниного Носа — реке Месна, известной своими северными трофеями и минимальным рыболовным прессингом.
07:30 — Завтрак.
09:00 — Выезд на реку Месна. Рыбалка.
13:00 — Обед на реке или на базе (по погоде)
19:00 — Ужин.
21:00 Баня.
После завтрака группа отправляется на реку Месна — одну из ключевых рек региона, где возможна ловля сёмги, арктического гольца, хариуса и другой северной рыбы.
Маршрут и точки ловли подбираются гидами с учётом сезона, уровня воды и погодных условий.
Главная особенность Каниного Носа — практически полное отсутствие людей. Здесь нет массового туризма, рыболовного потока и привычной инфраструктуры. Только тундра, северные реки и ощущение полной автономии.
Во время рыбалки организуется горячий обед — либо прямо на реке, либо на базе, в зависимости от маршрута и погодных условий.
После возвращения гостей ждут ужин, отдых и вечерняя баня.
Тундровые реки Канина
Экспедиционный выезд на квадроциклах к удалённым тундровым рекам, куда невозможно добраться обычным транспортом.
07:30 — Завтрак.
09:00 — Выезд на квадроциклах к рекам. Рыбалка.
13:00 — Обед на реке.
19:00 — Ужин. Баня.
В этот день группа отправляется вглубь полуострова на квадроциклах по маршрутам, проходящим через арктическую тундру, ручьи и удалённые речные долины.
Благодаря экспедиционной технике участники получают доступ к местам, где сохраняется дикая северная природа в её первозданном виде.
Во время маршрута гиды готовят горячий обед на берегу реки.
После обеда — продолжение рыбалки и исследование новых участков тундровых рек.
Вечером — возвращение на базу, ужин и баня.
Арктическая экспедиция
Самый атмосферный день маршрута: дальние выезды по тундре, рыбалка в удалённых районах полуострова и полное погружение в ритм арктической экспедиции.
07:30 — Завтрак.
09:00 — Выезд на квадроциклах к рекам. Рыбалка.
13:00 — Обед на реке.
19:00 — Ужин. Баня.
К этому моменту гости уже полностью погружаются в атмосферу Канина: бескрайняя тундра, северный ветер, дикие реки и ощущение абсолютной удалённости от цивилизации.
Маршрут дня зависит от погодных условий и пожеланий группы. Гиды подбирают наиболее перспективные участки для ловли и самые красивые направления полуострова.
Именно в такие дни особенно ощущается настоящий экспедиционный формат путешествия — без дорог, связи и туристической инфраструктуры.
Вечером гостей ждёт прощальный ужин с блюдами северной кухни, свежим уловом и отдых после нескольких дней на краю земли.
Возвращение в Архангельск
Завершение экспедиции и обратный вылет с Каниного Носа в Архангельск.
07:30 — завтрак
Вылет с базы до 14:00, возвращение в Архангельск
После завтрака группа готовится к обратному вылету.
За несколько дней экспедиции гости проходят путь от привычного мира до одного из самых удалённых регионов европейского Севера — и возвращаются с ощущением настоящего путешествия, которое невозможно повторить в обычном туризме.
Канин Нос остаётся местом, куда приезжают не за комфортным отдыхом в привычном понимании, а за редким опытом настоящего Севера.
Варианты проживания
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Вертолётный трансфер Архангельск Канин Нос Архангельск
- Проживание в уютных обогреваемых юртах со всеми удобствами
- Услуги гидов на протяжении всего тура
- Перемещение по рекам на квадроциклах
- Рыбалка на протяжении всего тура
- Питание (полный пансион)
- Баня
Что не входит в цену
- Алкоголь
- Дополнительные вертолетные экскурсии
Пожелания к путешественнику
Кому подойдёт:
опытным рыбакам и любителям трофеев
тем, кто ищет уникальные и труднодоступные локации
путешественникам, которым важен вау-опыт, а не массовый туризм
тем, кто ценит приватность и уровень