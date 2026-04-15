от 448 600 ₽ за человека

Это не просто рыболовный тур. Это экспедиция в место, где заканчивается материк.

Полуостров Канин Нос — одна из самых удалённых и труднодоступных точек Русского Севера. Здесь встречаются Белое и Баренцево моря, нет дорог, нет туристической инфраструктуры и нет привычного мира вокруг — только тундра, северный ветер и дикая вода.

Попасть сюда можно только на вертолёте.

Мы создали маршрут для тех, кто ищет не массовый туризм, а настоящий экспедиционный опыт: трофейную рыбалку, абсолютную приватность и ощущение полной изоляции от цивилизации.

На Канине расположена единственная рыболовная база на всём полуострове. Экспедиция проходит в небольших группах с полным сопровождением команды: гиды, егерь, повара, техника для передвижения по тундре и продуманная логистика на каждом этапе путешествия.

Главная особенность маршрута — возможность ловить рыбу в местах, где не бывает людей. В зависимости от сезона здесь можно поймать дикую сёмгу, арктического гольца, кумжу, хариуса и другую северную рыбу.

Для доступа к удалённым рекам и участкам тундры используются квадроциклы, позволяющие уходить далеко от базы и исследовать дикие северные маршруты.

После дней на реке гостей ждут: — баня каждый вечер — ресторанный уровень питания в условиях полной автономии — блюда из свежего улова и северных продуктов — атмосфера настоящей арктической экспедиции

Это путешествие про свободу, редкие места и ощущение края земли.

Сюда едут не только за рыбалкой. Сюда едут за Севером в его настоящем виде — суровым, тихим и почти недоступным.

Канин Нос — это опыт, который невозможно сравнить с обычным путешествие