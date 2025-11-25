В рамках тура вас ждут увлекательные экскурсии по Архангельску и Северодвинску, посещение музеев,
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Архангельску. Музей под открытым небом «Малые Корелы»
Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска и трансфер в гостиницу (за доп. плату).
Вещи оставляем в багажной комнате гостиницы.
11:00 Обзорная автомобильно-пешеходная «Добро пожаловать в Архангельск».
Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.
Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска. В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.
Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала — колыбели российского флота и многом другом.
Два часа экскурсии — и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.
13:00 Традиционный северный обед в кафе города.
13:30 Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом — музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска).
Природа Севера неповторима, здесь мы наблюдаем ее во всем разнообразии. Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль.
И на этом фоне деревянная архитектура Севера, простота натуральных материалов и строгость форм.
После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет.
18:30 Возвращение в Архангельск.
Ужин самостоятельно. Свободное время.
Северодвинск. Берег Белого моря. Охота за северным сиянием
Завтрак в гостинице.
10:00 Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Северодвинску.
Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.
Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны.
Сегодня главная задача Северодвинска — строительство и ремонт подводных лодок.
С историей подводного флота России вы познакомитесь в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в городском краеведческом музее во время интерактивного занятия «Музейная субмарина» с экспонатом «Сборная модель атомной подводной лодки «Лодка в чемодане».
11:00 Экскурсия по уникальной интерактивной выставке «Музейная субмарина» в Северодвинском краеведческом музее.
Вы сможете увидеть как выглядит подводная лодка, где ее строят, какие звуки слышат подводники.
Вас ждет знакомство с особенностями строения, управления и технологией постройки атомных подводных лодок
12:30 Поморский обед в кафе города.
Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры). Прогулка по набережной.
16:00 Возвращение в Архангельск.
Ужин самостоятельно.
Свободное время.
20:00 Выезд из отеля на автомобиле с фотографом и оборудованием в места для наблюдения за северным сиянием (5-6 часов).
В наш сервис входит обязательное сопровождение, а также горячий чай и вкусная поморская выпечка в дорогу.
И не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении.
Чтобы увидеть северное сияние во всей красе и сделать незабываемые фотоснимки, мы отправимся за город.
Надо отъехать на некоторое расстояние от города, чтобы не было видно городского света.
Свободный день или экскурсия за доп. плату
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Музеи Архангельска для самостоятельного посещения:
- Историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные Дворы» (набережная Северной Двины, 85/86). Режим работы: с 10:00 до 19:00 (кассы работают до 18:00), выходной день — понедельник.
- Музей изобразительных искусств (площадь Ленина, 2). Режим работы: с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:00), выходной день — вторник.
- Усадебный дом Е. К. Плотниковой (ул. Поморская,1). Режим работы: с 10:00 до 17:00, (касса работает до 16:15), выходной день — вторник.
- Музей С. Г. Писахова (ул. Поморская, 10). Режим работы: с 10:00 до 17:00, (касса работает до 16:15), выходной день — вторник.
По желанию бронирование тура «Красоты Пинежья» (за доп. плату 5000 руб. /чел.)
Обратите внимание! До Пинежья идет грунтовая дорога, а также групповой трансфер осуществляется без сопровождения гида. Вам предоставляется аудиогид.
07:30 Выезд из Архангельска.
Путешествие по живописной автодороге Архангельск-Пинега-Мезень, идущей вдоль рек, северных деревень и карстовых гор (188 км, в пути ~3,5–4 часа).
Прибытие в парк «Голубино».
Чаепитие с местной выпечкой.
Экскурсия по экологической тропе через охранную зону Пинежского заповедника до незамерзающего водопада «Святой источник» (1-1,5 часа).
Обед в ресторане.
Экскурсия в карстовую пещеру (1,5-2 часа).
17:00-17:30 Отъезд в Архангельск.
22:00 Прибытие в Архангельск.
Музей художественного освоения Арктики. Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
12:00 Посещение музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова.
Приглашаем посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды.
Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций.
13:30 Окончание программы.
Трансфер в Архангельск на ж/д вокзал или аэропорт (за доп. плату).
Проживание
В туре можно выбрать тариф с проживанием и без проживания.
Стоимость тура на 1 человека без проживания — 30 000 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Стандартный двухместный номер
|Доплата за одноместное размещение
|«Артелеком»
|38 950
|5 100
|«Двина» 4*
|40 000
|7 500
|«Столица Поморья»
|41 000
|8 250
|«Roomi Hotel» 4*
|45 000
|9 750
Стандартное время заселения в гостиницу – 14:00, выезда – до 12:00.
Подселение в туре не предусмотрено.
Варианты проживания
Двина 3
Этот отель расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и 5 минутах ходьбы от главной улицы города — Воскресенской. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.
В номерах гостиницы «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник.
Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Bazar подают блюда европейской кухни и сервируют завтрак «шведский стол».
Желающие могут посетить местные рестораны, в 10 минутах ходьбы от отеля «Двина».
Прогулка до памятника «Обелиск Севера» занимает не более 5 минут, а в 2 км находится самое древнее строение Архангельска, Гостиный двор.
Расстояние до центрального железнодорожного вокзала Архангельска составляет 6 км. До аэропорта Талаги — 22 км.
Столица Поморья 3
Отель «Столица Поморья» находится в Архангельске. К услугам: организация трансфера, доступ к беспроводной сети интернет, бесплатная общественная парковка.
Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей. В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.
На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.
Для деловых встреч имеется конференц-зал, который оснащен самым современным оборудованием.
Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.
Гостиница «Roomi Hotel» 4
Отель Roomi находится в центре Архангельска.
В отеле есть номера на одного и на двоих. В них есть всё необходимое: мебель, дополнительное место, если нужно. В ванной комнате есть всё для гигиены и полотенца. За отдельную плату можно воспользоваться услугами прачечной.
В отеле есть система нагрева воды, поэтому в номерах всегда будет горячая вода, даже если в городе отключат.
В отеле есть ресторан, где можно позавтракать, пообедать и поужинать.
В 200 метрах от отеля есть автобусная остановка и магазин. До железнодорожного вокзала — 2,7 км, до аэропорта — 13 км.
Артелеком 3
Гостиница «Артелеком» расположена в центральной части Архангельска. В числе удобств высокоскоростной интернет, парковка для транспорта. За дополнительную плату клиенты могут заказать трансфер. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам стойки регистрации.
Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется удобная мебель и современная техника.
В гостинице можно выбрать проживание без питания, с завтраком, полупансионом и полным пансионом. В ближайших кафе и ресторанах гости могут отведать вкуснейшие блюда и напитки интернациональной кухни.
В пределах трех километров расположена набережная Северной Двины, Краеведческий музей, Гостиный двор, театр драмы имени Ломоносова, Петровский парк, Северный морской музей, торговые центры «Фудзи» и «Титан Арена». Расстояние до аэропорта составит около 13 километров, а до железнодорожного вокзала чуть более 2 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выбора тарифа с проживанием
- Питание (3 завтрака для тарифа с проживанием, 2 обеда)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
- Входные билеты в музеи
- Сопровождение по программе тура представителем
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Услуги с указанием «за доп. плату»
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Завтраки для тарифа без проживания
- Программа «Красоты Пинежья» (по желанию) - 5000 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе
- Трансферы от/до ж/д вокзала или аэропорта
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа предполагает продолжительное пребывание на открытом воздухе.
Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу.
Для посещения пещер рекомендуется теплая, удобная, непромокаемая одежда и обувь.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность проведения экскурсий и посещения объектов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.