Охота за северным сиянием из Архангельска

Найдено 3 тура в категории «Северное сияние» в Архангельске, цены от 30 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Тур на Соловки: на снегоходах по Белому морю, охота за северным сиянием и погружение в историю
На машине
На снегоходах
5 дней
Тур на Соловки: на снегоходах по Белому морю, охота за северным сиянием и погружение в историю
Побывать в Соловецком монастыре и пообщаться со служителями, посетить родину Ломоносова
Начало: Аэропорт Архангельска, время по договорённости
«Пообщаемся с местными жителями и священниками и, если нам повезёт, полюбуемся северным сиянием»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
87 000 за человека
Архангельск. Охота за северным сиянием
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Архангельск. Охота за северным сиянием
Начало: Архангельск, Аэропорт Архангельск
«Отправляйтесь в захватывающее путешествие на «охоту» за северным сиянием в Архангельск»
16 фев в 10:00
от 30 000 за человека
За северным сиянием в Архангельск
На автобусе
3 отзыва
3 дня
За северным сиянием в Архангельск
Начало: Г. Архангельск
«Северное сияние – одно из самых захватывающих явлений на Земле»
21 фев в 10:00
от 30 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Константин
    15 января 2025
    Архангельск. Охота за северным сиянием
    Здравствуйте, все понравилось, спасибо!)
  • И
    Ирина
    11 января 2025
    Архангельск. Охота за северным сиянием
    От тура только положительные впечатления, жаль, что было так мало времени. Спасибо огромное гиду Ирине, было очень интересно и познавательно. Отдельное спасибо организаторам за поиск северного сияния: пусть немного, но мы его поймали!
    От тура только положительные впечатления, жаль, что было так мало времени. Спасибо огромное гиду Ирине, было
  • Л
    Лидия
    9 января 2025
    За северным сиянием в Архангельск
    Спасибо за четко организованный тур, за быстрые ответы на наши вопросы, за эмоции которые мы испытали.
  • Е
    Елена
    20 января 2024
    Архангельск. Охота за северным сиянием
    Очень насыщенный тур: увидели все основные достопримечательности. В новогодние каникулы Архангельск предстал во всей красе с украшенными елями, гирляндами и
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    световыми фигурами. Скованная морозом природа просто великолепна! Тур составлен так, что интересно будет и взрослым и детям. Моей дочери больше всего понравилась экскурсия в карстовую пещеру в Голубино - так что хоть эта экскурсия и является дополнительной, всем рекомендую. Только в Малых Корелах времени бы побольше и зимой приезжать бы туда пораньше, пока ещё не стемнело: не всё удалось увидеть. Ну и с северным сиянием нам не повезло. Но тут уж от организаторов ничего не зависит: на солнечную активность они никак повлиять не могли)) P. S. Спасибо за приятный бонус в виде новогоднего подарочка для ребёнка и приветственной дегустации ягодной наливки местного производства для взрослых)

  • Т
    Татьяна
    16 января 2024
    За северным сиянием в Архангельск
    Прекрасный тур. Все хорошо организовано и хорошая насыщенная программа. Единственное, что нам не повезло с северным сиянием, оно не просияло
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    нам, но в целом нам все понравилось. Организация хорошая, питание отличное, размещение тоже. Экскурсоводы были прекрасные. Архангельск сам прекрасный город с богатой историей.

  • Д
    Дмитрий
    14 января 2024
    За северным сиянием в Архангельск
    Мы влюбились в Север. Благодаря Териберке и Архангельску. Тур - супер. Жаль с сиянием не повезло. Значит в следующий раз повезет. Грамотные гиды, пунктуальные менеджеры, продуманный маршрут. Надо поработать над кухней в местах, где её предлагают. В целом - зачёт
    Мы влюбились в Север. Благодаря Териберке и АрхангельскуМы влюбились в Север. Благодаря Териберке и АрхангельскуМы влюбились в Север. Благодаря Териберке и АрхангельскуМы влюбились в Север. Благодаря Териберке и АрхангельскуМы влюбились в Север. Благодаря Териберке и Архангельску
  • С
    Солодченкова
    24 августа 2023
    Охота за северным сиянием в Архангельске
    Хотелось бы в 3-й день не "свободное время", а тоже что-то с познавательной экскурсией.
  • Т
    Татьяна
    12 августа 2023
    Охота за северным сиянием в Архангельске
    Пользуюсь регулярно услугами туроператора Большая Страна. Всегда всё по высшему классу! Спасибо за чёткость, своевременность и удобство. Так держать!
  • П
    Полякова
    15 июля 2023
    Охота за северным сиянием в Архангельске
    Организация тура проходила в соответствии с намеченным планом. Все, что обещали, было предоставлено четко по времени. Спасибо.
  • К
    Константин
    14 января 2022
    Охота за северным сиянием (3 дня/2 ночи)
    "Съездили хорошо, экскурсовод ОТЛИЧНЫЙ! И водитель молодец, возил аккуратно. Программа тоже понравилась! Было интересно и весело! В целом всё прошло на отлично, Вам спасибо! Особенно хотелось отметить вашу оперативность при решении наших пожеланий. Спасибо!"

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Северное сияние»

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  3. За северным сиянием в Архангельск
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  2. Парк «Голубино»
  3. Северная Двина
Сколько стоит тур в Архангельске в феврале 2025
Сейчас в Архангельске в категории "Северное сияние" можно забронировать 3 тура от 30 000 до 87 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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