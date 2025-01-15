5 дней
Тур на Соловки: на снегоходах по Белому морю, охота за северным сиянием и погружение в историю
Побывать в Соловецком монастыре и пообщаться со служителями, посетить родину Ломоносова
Начало: Аэропорт Архангельска, время по договорённости
«Пообщаемся с местными жителями и священниками и, если нам повезёт, полюбуемся северным сиянием»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
87 000₽ за человека
4 дня
Архангельск. Охота за северным сиянием
Начало: Архангельск, Аэропорт Архангельск
«Отправляйтесь в захватывающее путешествие на «охоту» за северным сиянием в Архангельск»
16 фев в 10:00
от 30 000₽ за человека
3 дня
За северным сиянием в Архангельск
Начало: Г. Архангельск
«Северное сияние – одно из самых захватывающих явлений на Земле»
21 фев в 10:00
от 30 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстантин15 января 2025Здравствуйте, все понравилось, спасибо!)
- ИИрина11 января 2025От тура только положительные впечатления, жаль, что было так мало времени. Спасибо огромное гиду Ирине, было очень интересно и познавательно. Отдельное спасибо организаторам за поиск северного сияния: пусть немного, но мы его поймали!
- ЛЛидия9 января 2025Спасибо за четко организованный тур, за быстрые ответы на наши вопросы, за эмоции которые мы испытали.
- ЕЕлена20 января 2024Очень насыщенный тур: увидели все основные достопримечательности. В новогодние каникулы Архангельск предстал во всей красе с украшенными елями, гирляндами и
- ТТатьяна16 января 2024Прекрасный тур. Все хорошо организовано и хорошая насыщенная программа. Единственное, что нам не повезло с северным сиянием, оно не просияло
- ДДмитрий14 января 2024Мы влюбились в Север. Благодаря Териберке и Архангельску. Тур - супер. Жаль с сиянием не повезло. Значит в следующий раз повезет. Грамотные гиды, пунктуальные менеджеры, продуманный маршрут. Надо поработать над кухней в местах, где её предлагают. В целом - зачёт
- ССолодченкова24 августа 2023Охота за северным сиянием в АрхангельскеХотелось бы в 3-й день не "свободное время", а тоже что-то с познавательной экскурсией.
- ТТатьяна12 августа 2023Охота за северным сиянием в АрхангельскеПользуюсь регулярно услугами туроператора Большая Страна. Всегда всё по высшему классу! Спасибо за чёткость, своевременность и удобство. Так держать!
- ППолякова15 июля 2023Охота за северным сиянием в АрхангельскеОрганизация тура проходила в соответствии с намеченным планом. Все, что обещали, было предоставлено четко по времени. Спасибо.
- ККонстантин14 января 2022Охота за северным сиянием (3 дня/2 ночи)"Съездили хорошо, экскурсовод ОТЛИЧНЫЙ! И водитель молодец, возил аккуратно. Программа тоже понравилась! Было интересно и весело! В целом всё прошло на отлично, Вам спасибо! Особенно хотелось отметить вашу оперативность при решении наших пожеланий. Спасибо!"
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Северное сияние»
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