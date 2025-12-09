Индивидуальный детский инструктор по горным лыжам в Архызе
Помочь ребёнку освоить увлекательный спорт и развить уверенность на склонах
Это мягкое погружение в мир горных лыж, где первые спуски превращаются в интересную игру. Ваш ребёнок покорит горку за горкой, попробует первые повороты и поймает настоящий драйв на склонах. Если у него уже есть опыт катания, инструктор поможет отточить технику и освоить новые трюки.
Описание экскурсии
Встреча и знакомство. Инструктор наладит контакт с ребёнком, узнает уровень его подготовки и объяснит, как пройдёт занятие. Обязательно проведёт инструктаж по технике безопасности.
Подбор оборудования. Поможет подобрать удобные лыжи, ботинки и шлем, проверит посадку и научит правильно всё застёгивать и регулировать.
Разминка, растяжка, игры на баланс и координацию, чтобы подготовить мышцы к физической активности.
Обучение основам катания. На простом склоне или учебной трассе инструктор объяснит базовые навыки: правильную стойку и основные движения (повороты, торможение). Всё — в игровой форме.
Переход к более сложным элементам. Ребёнок перейдёт к выполнению простых поворотов и торможений на более длинных склонах. Получит советы по улучшению техники.
Игровые задания. Чтобы было веселее, инструктор организует игры, которые помогут развить скорость и уверенность на склоне.
Освоение новых трасс. Более опытные ребята попробуют средние трассы. Инструктор поможет преодолеть страхи и даст рекомендации по технике.
Фристайл и дополнительные элементы. Если ребёнок достаточно подготовлен — познакомимся с лёгкими прыжками, поворотами и простыми трюками на безопасных участках.
Завершение занятия. В конце — обсуждение успехов и достижений, а также рекомендации для дальнейшего обучения.
Кому подойдёт занятие
начинающим. Ребёнок, который никогда не стоял на лыжах, легко и играючи освоит базовые навыки и почувствует себя уверенно на простом склоне
тем, кто уже катается. Дети с опытом улучшат технику, научатся контролировать скорость и смогут пройти более сложные трассы
юным спортсменам. Продвинутые ребята попробуют себя на сложных маршрутах, освоят элементы фристайла и почувствуют настоящий драйв горнолыжного спорта
Организационные детали
В стоимость занятия входят только услуги инструктора
Оборудование и экипировку вы можете взять в прокате
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Двухчасовое занятие с ребенком
15 000 ₽
Двухчасовое занятие с двумя детьми
19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённостм
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 90 туристов
Мы специализируемся на организации увлекательных экскурсий по местным достопримечательностям, а также в живописной Республике Абхазия. Понимаем, насколько важна каждая деталь в организации: от подбора интересных маршрутов до комфорта и безопасности. Каждое наше путешествие разработано так, чтобы не только познакомить вас с уникальными историческими и культурными памятниками, но и погрузить в атмосферу местной природы и традиций.