1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка в Архызе
Подружиться с лошадьми и насладиться пейзажами Тебердинского заповедника
Начало: Софийская поляна Архыза
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 11:00
23 янв в 11:00
2000₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На рассвете из Архыза - в Кисловодск: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на рассвете из Архыза в Кисловодск. Впечатляющие виды, исторические места и уникальные природные объекты ждут вас на этом увлекательном маршруте
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 05:30
23 янв в 05:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
На лошадях по зимнему Архызу + трансфер
Испытайте зимнюю сказку на Кавказе, катаясь на лошадях по заснеженным маршрутам. Инструктор поможет освоить верховую езду и расскажет о местных лошадях
Завтра в 11:00
23 янв в 11:00
8000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «На выходные»
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