Почувствуйте драйв и вдохновение, мчась по горным тропам Архыза на квадроцикле. Вас ждут быстрые реки, альпийские луга и древние леса, виды на снежные вершины и чувство полной свободы. Поездка подойдёт и новичкам, и опытным райдерам — инструктаж, сопровождение и безопасный маршрут гарантированы.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Старт с Софийской поляны

Знакомство с техникой и инструктаж по управлению квадроциклом. Пробный заезд на площадке — убедитесь, что чувствуете себя уверенно.

Путь по горным дорогам Архыза

Вы отправитесь по живописным тропам среди хвойных лесов, горных рек и лугов. Маршрут подбирается под ваш уровень — от спокойной прогулки до адреналинового маршрута по бездорожью.

Фотоостановки в лучших локациях

Виды на Софийские водопады, альпийские луга и панорамы горных вершин — отличные точки для передышки и ярких кадров.

Отдых и возвращение

После насыщенного маршрута — короткий отдых, обмен впечатлениями и возвращение на базу.

Почему стоит попробовать

Приключение и экстрим в окружении гор

Идеальный формат активного отдыха на день

Подходит для семей, пар, друзей и корпоративных групп

Безопасность и сопровождение опытного гида

Индивидуальный выбор маршрута — под настроение и опыт

Организационные детали

Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв

Подходит участникам любого уровня подготовки, с 8 лет

В плохую погоду маршрут может быть изменён

С вами будет один из инструкторов нашей команды

Экипировка

Удобная спортивная одежда, закрытая обувь (кроссовки или ботинки), очки и головной убор. Зимой — тёплая одежда и сменный комплект.