Архыз на квадроциклах

Ощутить свободу, скорость и горный воздух - приключение в сердце Кавказа
Почувствуйте драйв и вдохновение, мчась по горным тропам Архыза на квадроцикле.

Вас ждут быстрые реки, альпийские луга и древние леса, виды на снежные вершины и чувство полной свободы.

Поездка подойдёт и новичкам, и опытным райдерам — инструктаж, сопровождение и безопасный маршрут гарантированы.
Описание экскурсии

Старт с Софийской поляны

Знакомство с техникой и инструктаж по управлению квадроциклом. Пробный заезд на площадке — убедитесь, что чувствуете себя уверенно.

Путь по горным дорогам Архыза

Вы отправитесь по живописным тропам среди хвойных лесов, горных рек и лугов. Маршрут подбирается под ваш уровень — от спокойной прогулки до адреналинового маршрута по бездорожью.

Фотоостановки в лучших локациях

Виды на Софийские водопады, альпийские луга и панорамы горных вершин — отличные точки для передышки и ярких кадров.

Отдых и возвращение

После насыщенного маршрута — короткий отдых, обмен впечатлениями и возвращение на базу.

Почему стоит попробовать

  • Приключение и экстрим в окружении гор
  • Идеальный формат активного отдыха на день
  • Подходит для семей, пар, друзей и корпоративных групп
  • Безопасность и сопровождение опытного гида
  • Индивидуальный выбор маршрута — под настроение и опыт

Организационные детали

  • Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв
  • Подходит участникам любого уровня подготовки, с 8 лет
  • В плохую погоду маршрут может быть изменён
  • С вами будет один из инструкторов нашей команды

Экипировка

Удобная спортивная одежда, закрытая обувь (кроссовки или ботинки), очки и головной убор. Зимой — тёплая одежда и сменный комплект.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Софийской поляны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 400 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.

