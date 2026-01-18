Групповая
В Архыз из Пятигорска: «Романтик», аланское городище, канатная дорога
Начало: Проспект Кирова, 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
24 янв в 06:30
31 янв в 06:30
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Архыз с купанием в термальных источниках (из Пятигорска)
Начало: Пятигорск, по договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
19 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия на Нижне-Архызское городище и в астрономический центр
Индивидуальная поездка для любителей истории и астрономии. Посетите древние храмы и крупнейший астрономический центр России
Сегодня в 09:00
23 янв в 09:00
36 500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 16 чел.
Конная прогулка на смотровую площадку в Архызе
Отправиться верхом навстречу горам среди хвойных лесов
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
На квадроциклах - к Белому водопаду Архыза
Путешествие по бездорожью среди гор Кавказа
Начало: На Софийской поляне Архыза
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из Архыза до астрофизической обсерватории РАН и обратно
Отправиться к звёздам, далёким планетам и неизведанным мирам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 10 чел.
