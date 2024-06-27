Знаменитая дорога Домбай-Теберда — живописный маршрут, окруженный великолепными горными пейзажами, который не оставит вас равнодушными.

Река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек России и Европы. Ее кристально чистые воды и живописные берега создадут неповторимые впечатления.

Посёлок Домбай — уютное место, окруженное величественными горами, где вы сможете насладиться природной красотой и гостеприимством местных жителей.

Мы рады пригласить вас на увлекательное путешествие в одно из самых живописных мест Кавказа — Домбай. Даже если вы уже были здесь, наша программа откроет для вас новые горизонты, позволяя взглянуть на это чудо природы по-новому, в отличной компании активных людей и увлечённого гида. Что вы увидите:• Озеро Каракёль — жемчужина Тебердинского заповедника, расположенная в самом сердце Карачаево-Черкессии, в поселке Теберда. Водоём поражает своей чистотой и невероятной красотой.