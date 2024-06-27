Приглашаем вас в путешествие в одно из самых живописных мест Кавказа — Домбай.
Даже если вы уже бывали здесь, наша программа позволит вам открыть новые горизонты и взглянуть на эту природную жемчужину по-новому, в компании активных людей и увлечённого гида.
Даже если вы уже бывали здесь, наша программа позволит вам открыть новые горизонты и взглянуть на эту природную жемчужину по-новому, в компании активных людей и увлечённого гида.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные природные объекты
- 🌄 Живописные горные пейзажи
- 🚶♂️ Активный отдых на свежем воздухе
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🗺️ Профессиональный гид
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30
Что можно увидеть
- Озеро Каракёль
- Дорога Домбай-Теберда
- Река Уллу-Муруджу
- Посёлок Домбай
Описание экскурсии
Мы рады пригласить вас на увлекательное путешествие в одно из самых живописных мест Кавказа — Домбай. Даже если вы уже были здесь, наша программа откроет для вас новые горизонты, позволяя взглянуть на это чудо природы по-новому, в отличной компании активных людей и увлечённого гида. Что вы увидите:• Озеро Каракёль — жемчужина Тебердинского заповедника, расположенная в самом сердце Карачаево-Черкессии, в поселке Теберда. Водоём поражает своей чистотой и невероятной красотой.
- Знаменитая дорога Домбай-Теберда — живописный маршрут, окруженный великолепными горными пейзажами, который не оставит вас равнодушными.
- Река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек России и Европы. Ее кристально чистые воды и живописные берега создадут неповторимые впечатления.
- Посёлок Домбай — уютное место, окруженное величественными горами, где вы сможете насладиться природной красотой и гостеприимством местных жителей.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Каракёль
- Знаменитая дорога Домбай-Теберда
- Река Уллу-Муруджу
- Посёлок Домбай
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Канатные дороги
- Питание
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Наш гид с Вами свяжется и обсудит все детали
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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