Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к слиянию рек Архыз и Псыш
Лёгкая конная прогулка по живописным местам Архыза. Подходит для начинающих всадников и семей с детьми. Погрузитесь в атмосферу гор и рек
Начало: На Софийской поляне
«Вы пообщаетесь с дружелюбными лошадьми, пройдёте по тенистой тропе, сделаете фото на фоне гор и окажетесь в уединённом месте, где сливаются реки Архыз и Псыш»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
28 июн в 11:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе
Прогуляться по ущелью верхом и сделать фото с видом на гору София
Начало: На Софийской поляне Архыза (поляна Таулу)
«река София и долина у подножья горы»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 15:00
28 июн в 11:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
На снегоступах - к пику Смирнова
Уникальная возможность пройти по заснеженному гребню и увидеть величественные горы София и Пшиш. Безопасный маршрут для настоящих ценителей природы
Начало: В посёлке Романтик
«Горы София и Пшиш, долина реки Архыз»
29 июн в 10:00
30 июн в 10:00
9000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССоня26 июня 2025Чудесная прогулка на послушных конях. Кони выглядят здорово и ухоженно. Виды потрясающие, но хотелось бы, чтобы гид рассказывал какую-то информацию о местности по пути. В целом, все супер. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Горы»
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