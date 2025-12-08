Отправиться верхом навстречу горам среди хвойных лесов
Это приключение (но безусловно, безопасное) для любителей прекрасных гор и не менее прекрасных лошадей. Вы проведёте 2 часа верхом в окружении завораживающей природы близ посёлка Архыз. По пути будут остановки для фото. Карачаевские лошади спокойные и надёжные, поэтому маршрут подойдёт даже детям и новичкам.
Описание экскурсии
Знакомство с лошадьми
На конюшне вам подберут спокойную приветливую лошадь. Расскажут о карачаевской статной породе и правилах безопасной езды. Животные будут рады морковке и яблокам:)
Верхом вдоль речек Архыза
Вы поедете через хвойный лес и по горным лугам, любуясь видами Кавказских гор. И так доберётесь до смотровой площадки, а там уже и остановка для фото. Кстати, в этом посёлке и его окрестностях сохранился уклад жизни местного народа.
Безопасность и комфорт
На прогулке вас будет сопровождать хозяин конюшни — опытный инструктор. Маршрут рассчитан на взрослых и детей даже без опыта верховой езды.
Организационные детали
За дополнительную плату организуем трансфер из вашего отеля в Архызе (или другой локации) до конюшни и назад. Стоимость ~1000 ₽ за машину (максимум 4 человека). Возможен заказ двух и более машин на вашу компанию. Детали можно уточнить в переписке.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 58 туристов
Я гид, инструктор-проводник по пешему туризму и треккингу, а также организатор поездок и программ с активным отдыхом. Состою в реестре Федерации туризма РФ, руковожу спортивными походами, умею оказывать первую помощь читать дальше
— аптечка всегда со мной.
За плечами восхождения на Эльбрус с севера и горы Южного Урала, походы по Кавказу, Алтаю, Самарской Луке, Жигулёвским горам, Крыму и национальному парку «Таганай», Архангельской области. Руководила экспедициями на перевал Дятлова и гору Маньпупунёр, в том числе впервые в истории Северного Урала провела успешный маршрут от реки Янысос. Пересекла Байкал на озёрных коньках.
Показываю действительно красивые и малоизвестные места, куда не водят обычные гиды. Всегда учитываю интересы группы и стараюсь, чтобы прогулка была насыщенной, живой и нескучной!