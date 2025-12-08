Это приключение (но безусловно, безопасное) для любителей прекрасных гор и не менее прекрасных лошадей. Вы проведёте 2 часа верхом в окружении завораживающей природы близ посёлка Архыз. По пути будут остановки для фото. Карачаевские лошади спокойные и надёжные, поэтому маршрут подойдёт даже детям и новичкам.

Описание экскурсии

Знакомство с лошадьми

На конюшне вам подберут спокойную приветливую лошадь. Расскажут о карачаевской статной породе и правилах безопасной езды. Животные будут рады морковке и яблокам:)

Верхом вдоль речек Архыза

Вы поедете через хвойный лес и по горным лугам, любуясь видами Кавказских гор. И так доберётесь до смотровой площадки, а там уже и остановка для фото. Кстати, в этом посёлке и его окрестностях сохранился уклад жизни местного народа.

Безопасность и комфорт

На прогулке вас будет сопровождать хозяин конюшни — опытный инструктор. Маршрут рассчитан на взрослых и детей даже без опыта верховой езды.

Организационные детали

За дополнительную плату организуем трансфер из вашего отеля в Архызе (или другой локации) до конюшни и назад. Стоимость ~1000 ₽ за машину (максимум 4 человека). Возможен заказ двух и более машин на вашу компанию. Детали можно уточнить в переписке.