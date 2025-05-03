Смотровые площадки Архыза

Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к домику пастуха
Отправляйтесь в конное путешествие по живописным местам Архыза. Вас ждут виды на гору София и встреча с карачаевскими лошадьми
Начало: На Софийской поляне Архыза (поляна Таулу)
«Лёгкий подъём приведёт вас к смотровой площадке с панорамой ущелья и Софийского ледника»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
28 сен в 11:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 2 чел.
Архыз на квадроциклах: ферма альпак, Баритовая пещера и смотровая площадка
Начало: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н,...
«Наш путь пройдет через ферму Альпак, смотровую площадку с панорамным видом на Архыз и окрестности, Баритовую пещеру, буковую рощу и реку Большой Зеленчук»
Расписание: Каждый день с 09:00 до 17:00
Завтра в 09:00
28 сен в 09:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
На снегоступах - к пику Смирнова
Уникальная возможность пройти по заснеженному гребню и увидеть величественные горы София и Пшиш. Безопасный маршрут для настоящих ценителей природы
Начало: В посёлке Романтик
«Через 2 километра окажетесь на обзорной площадке (2490 метров)»
Завтра в 12:00
28 сен в 10:00
9000 ₽ за человека
Были на экскурсии «белые водопады». Мы в восторге! Дорога была захватывающая, красивые места, гоняли по грязи и рекам!!
