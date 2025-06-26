Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к слиянию рек Архыз и Псыш
Лёгкая конная прогулка по живописным местам Архыза. Подходит для начинающих всадников и семей с детьми. Погрузитесь в атмосферу гор и рек
Начало: На Софийской поляне
«Вы узнаете о характере и поведении лошадей, об основных принципах ухода и взаимодействия с ними»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
28 июн в 11:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе
Прогуляться по ущелью верхом и сделать фото с видом на гору София
Начало: На Софийской поляне Архыза (поляна Таулу)
«Вы узнаете, чем отличаются карачаевские лошади, как их содержат, почему именно они покорили Эльбрус и чем занимаются местные животноводы»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 15:00
28 июн в 11:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
К Софийским озёрам на карачаевских лошадях
Подняться на 2900 метров и увидеть природную жемчужину Архыза
Начало: На Софийской поляне
«Перед выездом вы пройдёте инструктаж на Софийской поляне Архыза (поляна Таулу), получите снаряжение и познакомитесь с лошадьми»
Расписание: ежедневно в 10:00
28 июн в 10:00
29 июн в 10:00
9000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССоня26 июня 2025Чудесная прогулка на послушных конях. Кони выглядят здорово и ухоженно. Виды потрясающие, но хотелось бы, чтобы гид рассказывал какую-то информацию о местности по пути. В целом, все супер. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Животные»
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