1 чел. По популярности Конные прогулки 7 дней 7-дневный конный тур «По Кавказским горам в Архызе» Конный тур по самым красивым местам Архыза: верхом к водопадам, озёрам, вершинам «Все мышцы вашего тела будут задействованы: ноги, ягодицы, спина и даже руки при управлении лошадью» от 56 000 ₽ за человека Конные прогулки 4 дня Конный тур-перезагрузка «Выходные в горах Архыза» (4 дня) Посмотрите красоты Кавказа через ушки лошади: верхом к водопадам, ледникам и вершинам «Не упустите возможность провести выходные в горах Карачаево-Черкессии и восстановить свои силы в объятиях прекрасной природы и душевных лошадей» от 37 000 ₽ за человека Конные прогулки 9 дней Активный конный тур к Изумрудным озёрам в Архызе с рафтингом Тур для любителей активного отдыха: конные походы к горным озёрам, рафтинг, отдых в спа, канатная дорога «Небольшая пауза на отдых и мы выдвигаемся на легкую конную прогулку на Софийской поляне, чтобы познакомиться с лошадьми, размять мышцы» от 75 000 ₽ за человека Все туры Архыза

