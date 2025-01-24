7 дней
Январские каникулы в Архызе: кухня, банька и национальный колорит
Поучаствовать в кулинарном мастер-классе, покататься на квадроцикле и искупаться в тёплом бассейне
Начало: Аэропорт Минеральных Вод или ж/д вокзал Кисловодск...
«А ещё попаримся в жаркой баньке и искупаемся в подогреваемом бассейне на морозном воздухе — настоящий релакс»
24 янв в 10:00
88 600₽ за человека
3 дня
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Начало: Краснодарский край, Армавир
«Нас ждет отдых в 5-звездочном отеле с собственным в SPA-комплексом, подъем по канатной дороге на высоту 2240 м»
44 000₽ за человека
7 дней
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минераловодский город...
«Мы продумали тур так, чтобы он включал не только лыжные «покатушки» на одних из лучших курортов Кавказа, но и культурную программу с посещением термальных источников, горных монастырей и дегустацией минеральных вод»
36 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «SPA»
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