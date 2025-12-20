Найдено 3 тура в категории « Многодневные походы » в Архызе, цены от 36 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.

1 чел. По популярности 6 дней 10% Поход с комфортом по Архызу Начало июня - волшебное время в горах Архыза. Именно в этот период от 36 000 ₽ 40 000 ₽ за человека Пешая 7 дней По горам да по озёрам - путешествие в Архыз Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы Начало: Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропор... «Отправимся в поход к перевалу Архызское седло» 78 700 ₽ за человека Конные прогулки 9 дней Активный конный тур к Изумрудным озёрам в Архызе с рафтингом Тур для любителей активного отдыха: конные походы к горным озёрам, рафтинг, отдых в спа, канатная дорога «Тур включает такие активности, как поход верхом по хребтам к кристально чистым горным озерам, так и рафтинг» от 75 000 ₽ за человека Все туры Архыза

