Поход с комфортом по Архызу
Начало июня - волшебное время в горах Архыза. Именно в этот период
16 июн в 10:00
от 36 000 ₽
40 000 ₽ за человека
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы
Начало: Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропор...
«Отправимся в поход к перевалу Архызское седло»
14 июн в 12:00
21 июн в 12:00
78 700 ₽ за человека
Активный конный тур к Изумрудным озёрам в Архызе с рафтингом
Тур для любителей активного отдыха: конные походы к горным озёрам, рафтинг, отдых в спа, канатная дорога
«Тур включает такие активности, как поход верхом по хребтам к кристально чистым горным озерам, так и рафтинг»
1 авг в 10:00
от 75 000 ₽ за человека
