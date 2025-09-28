Домбай покоряет туристов с первого взгляда своими ледниками, снежными вершинами, прогулками по пихтовым лесам и катанием на канатной дороге.
Архыз, в свою очередь, тут же пленяет сердца путешественников невероятными горными озерами и водопадами высотой 70 метров.
Также Архыз добавляет капельку приятного адреналина в наш тур с помощью рафтинга и катания на лошадях.
Описание тураДаты поездок на 2025 г. (10 дней). ЛЕТО 17-26 июля 03-12 августа ОСЕНЬ 04-13 сентября 02 октября - 11 октября Домбай и Архыз – два волшебных края, покоряющих своей красотой с первых минут знакомства. Предлагаемый тур заключает в себе симбиоз природных прелестей обоих регионов – древние ледники и седые вершины Домбая гармонично дополняются шумными водопадами и кристально чистыми зеркалами архызских озер. Мегатур проводится с начала лета до середины осени. Со сменой времен года здешние горизонты также меняются до неузнаваемости – происходит постепенный переход от нефритово-бирюзовых зарослей диковинных растений и расслабляющего полуденного зноя к янтарно-багряному покрывалу листвы и напоенному осенней свежестью воздуху. А поляны, усыпанные ягодами, и альпийские луга, покрытые шелковыми травами, не смогут оставить равнодушным ни одного путешественника! Походы по здешним местам включают в себя разнообразные виды отдыха. Тур предполагает катание на канатных дорогах, походы к голосистым водопадам, ледниковым моренам и дивным озерам. Проживать гости края будут в комфортабельных отелях, а путешествовать – налегке, не обременяя себя в походе лишним грузом. Нас часто спрашивают: Архыз и Домбай – сравнение уместно? И если да, то в чью пользу? На эти вопросы невозможно ответить однозначно, ведь каждый регион прекрасен по-своему, поэтому их нужно увидеть собственными глазами! Программа День 1. Шоанинский храм, ущелье Гоначхир и озеро Туманлы-кель 11:30-12:00 (московское время) - сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа). Переезд на микроавтобусе в пос. Домбай (время в пути 4-4,5 часа). По пути – экскурсия в Шоанинский храм и на озеро Туманлы-кель. Шоанинский храм. Путешествие к христианской святыне непременно запомнится любителям старины. Шоанинский храм, возвышающийся над аулом имени легендарного осетинского поэта Косты Хетагурова и украшающий собой гору Шоана, появился здесь примерно в 10-м веке. Сооружение посвящено Уастырджи – Георгию Победоносцу. Кроме великолепных росписей внутри храма, с вершины холма можно полюбоваться на окрестные урочища, горы и долины. Форма одежда для экскурсии: кепка, футболка, брюки, сандалии. С собой в рюкзаке: дождевик, купальник, полотенце, фотоаппарат, питьевая вода. Будет возможность искупаться в озере, температура воды +15… +18С. Озеро Кара-Кель. Следующая точка экскурсии тура – гулкое Тебердинское ущелье, где от праздных взоров надежно спрятан бриллиант здешних мест – озеро Кара-Кель. У водоема необычное имя и красивая легенда. Свое название Кара-Кель («черное озеро») получило за особенный, темный цвет воды. Местная вершина Кель-Баши с удовольствием отражается в его в идеальной, водной глади. Озеро относительно теплое, смельчаки даже могут в нем искупаться! Активная часть прохождения по маршруту: 3,5 км, экскурсионные объекты находятся на высоте 1030 м. (Шоанинский храм) и 1340 м. (Кара-Кель). Тур продолжается: насытившись впечатлениями, треккингами и экскурсиями, отправляемся в поселок Домбай, скрытый за спинами высоких гор. Селение отличается компактностью и неповторимым природным обрамлением. Особенно запоминается гора Белалакая, о походах к которой пел знаменитый бард – Юрий Визбор. Завершается первый день поселением в отель со вкусным названием «Айс-Черри». Вечером совершим обзорную прогулку по поселку. День 2. Ущелье Домбай-Ульген, Чучхурские водопады. Второй день тура продемонстрирует нам горный Домбай. Отдых летом с детьми в сказочных местах откроет совершенно другой мир, ведь поход в ущелье Домбай-Ульген – это высокие альпийские луга, в июле благоухающие цветами, многоголосые березовые рощи, кусты сладкой черники и величественная вершина Домбай-Ульген – высочайшая гора Западного Кавказа. Дальнейшая цель треккинга – Чучхурские водопады. Походы по Домбаю и Архызу лишний раз доказывают – здесь природа не пожалела вдохновения и красок! Особенный восторг вызывают древние ледники, разместившиеся на фоне заснеженных гор и малахитовых лугов – необычный симбиоз лета и зимы напоминает сказку о двенадцати месяцах. Кажется, из-за горы вот-вот покажется братец Июль и седовласый Январь. Треккинг в Домбай и Архыз позволит познакомиться с уникальной флорой дикого края, в частности, ущелье Домбай-Ульген летом полно цветущими розовыми горцами и голубыми незабудками. Между тем, тур по Домбаю увлекает нас дальше, в глубь горной державы, ближе к радужным Чучхурским водопадам. Просыпаются потоки весной, в период активного таяния ледников. Летом полноводные водопады роскошно переливаются на солнце, окруженные разноцветным ореолом мельчайших брызг. К концу осени водопады постепенно замирают, зато окружающие их лиственные деревья поражают путешественников своим непревзойденным, золотистым нарядом. Активная часть прохождения по маршруту: 17,7 км, перепад высот 1730-2200 м, продолжительность маршрута 6-7 часов. День 3. Ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озеро. Итак, наша главная цель в этом туре – направление Домбай-Архыз. Поход этого дня вновь включает в себя треккинг в горы. Первые 5 километров пути пройдут по потрясающему хвойному лесу: увидите вековые пихты и ели, которые чуть выше сменятся стройными березками и осинами. Уже в середине пути за макушками деревьев будут выглядывать главные горы ущелья Алибек: пик Кап, красавица Белалакая, спящая девушка Сулахат. Вскоре подойдем к любимому месту альпинистов - альплагерю Алибек. Далее тропа приведет нас на огромную поляну, на которой в июле всегда цветут всеми красками альпийские луга. Отсюда впервые увидим огромный, белоснежный ледник Алибек. Уникальность этого ледника Домбая в том, что он спускается очень низко в долину, поэтому его можно очень хорошо рассмотреть! Далее по лесной тропе направляемся к водопаду Алибек. Этот треккинг запомнится вам надолго, ведь прозрачные потоки водопада, схожие с косами Златовласки, ниспадают с высоты девятиэтажного дома! Высота водопада 25 метров! Возле водопада отдохнем и устроим большой привал, чтобы сделать десятки потрясающих фотографий! Турье озеро, похожее на бирюзовый осколок льдины, потерянной Каем в чертогах Снежной Королевы, получило название не зря. Сюда нередко захаживают туры – обитатели здешних мест. Если повезет, мы их даже увидим! В июле Турье озеро окружают цветущие рододендроны, а по его изменчивой глади всё еще плавают небольшие льдины. Вот вам и контраст Кавказа: лед и пламень в одном кадре. Турье озеро глубокое и холодное, даже в июле, августе его температура не поднимается выше +5..+7С, поэтому купаются в нем только самые смелые туристы!! Турье озеро посещаем, только если данный маршрут официально открыт Тебердинским нацпарком, на него пропускают егерь и пограничники. Активная часть тура: 8,9 км, перепад высот 1850-2190 м, продолжительность треккинга 6-7 часов. День 4. Канатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара. Однодневные маршруты в Домбае не обходятся без катания на канатке. Склоны Мусса-Ачитары буквально усыпаны мачтами бугельных и кресельных подъемников, что, впрочем, совершенно не портит внешний вид грозной горы: учитывая ее громадные размеры, технические достижения цивилизации абсолютно не бросаются в глаза. Зато на канатке можно подняться в любую искомую точку – поход этого дня посвящен катанию, созерцанию и гастрономическим удовольствиям. Экскурсия на кругозор Мусса-Ачитара подарит туристам небывалые впечатления – с высоты 3 200 метров великолепно виден весь Домбай, его ущелья и урочища, Главный Кавказский хребет, а в солнечный денек даже двуглавый Эльбрус. Сегодня в рамках тура запланирован поход категории лайт – на вершине можно сделать фото с дикими животными, сытно и вкусно поесть (здесь расположено множество кафе нескольких национальных кухонь), а также приобрести сувениры. На склонах Мусса-Ачитары стоит уникальное здание, когда-то подаренное СССР президентом Финляндии – гостиница «Тарелка». Гарантируем: такой отель вы не встречали нигде на планете! Активная часть тура: 4 км, подъем по канатной дороге с 1600 м. до 3200 м, продолжительность: 5-6 часов. День 5. Бадукские озера Разве может быть что-то прекраснее в этом мире, чем горные водоемы? Ответить на вопрос вы сможете на пятый день тура, когда посетите Бадукские озера. Всего их три и каждое по-своему прелестно. Летний тур с июня по август принесет путешественникам массу положительных моментов: панорамы невероятных горных видов, бодрящий аромат пихтового бора, густой папоротниковый ковер (а вдруг он все же зацветет?) и возможность попробовать вкуснейшие ягоды – чернику и бруснику. Походы к Бадукским озерам осенью – отдельное удовольствие: здесь произрастает множество лиственных деревьев, которые с приходом октября принаряжаются в позолоту и янтарь, под ногами мягко пружинит мох, а в воздухе витает предвкушение будущей зимы. Все три озера – довольно холодные и необычайно прозрачные. Они меняют оттенок в зависимости от погоды, цвета неба, лесного обрамления, отражающегося в чистейших водах, и множества других факторов. Эти места овеяны легендами, о которых вы обязательно узнаете в походе, попивая горный чай и прислушиваясь к птичьим трелям. Активная часть: 8,7 км. пешком, перепад высот 1400-1980 м, продолжительность 5-6 часов. День 6. Выселение из гостиницы, переезд в пос. Архыз (время в пути 3 часа). По пути экскурсия в Аланское городище, Лик Христа. Сегодня отправимся от Домбая до Архыза на машине. Но это вовсе не значит, что шестой день тура будет посвящен исключительно переезду – по пути совершим удивительную экскурсию: посетим древнее аланское поселение – Нижне-Архызское городище. Поход к старинным солнечным часам Аланского городища подарит незабываемые впечатления и зарядит положительной энергией, ведь астрономический круг причисляют к местам силы близ Архыза. Дорога из Домбая в Архыз длится около трех часов, но скучать по пути точно не придется! Также в рамках экскурсии в горное пристанище древних аланов мы увидим самый высоко расположенный лик Иисуса Христа на каменной стене. Этот полустертый архетип древнейший в России. Продолжительность экскурсии: 1,5-2 часа. Пешком 3 км. Расстояние между Архызом и Домбаем составляет около 155 км, поэтому, учитывая запланированный поход, группа относительно быстро доберется до живописного поселка. Там мы поселимся в уютной гостинице и совершим обзорную экскурсию по курортному местечку. Заглянем на местный рыночек, где можно приобрести сувениры из Архыза: относительно дешево обойдется уникальное варенье из шишек, целебный мед или тёплые угги. День 7. Каскад озёр на реке Малая Дукка. Седьмой день тура раскроет перед нами невероятно красивые места – Дуккинские озера. Путь к озерному ожерелью, расположенному на реке Малая Дукка, проходит по альпийским лугам, где летом благоухают медовые девясилы, нежно-лавандовые незабудки, пестрые водосборы и легкомысленные ветреницы. По дороге к озерам можно полакомиться сладчайшей черникой и вкусной ягодой брусникой. В походе поиграем в ассоциации – водоёмы Малой Дукки каждому напомнят силуэт какого-либо животного – медведя, рыбы или варана, стоит только внимательнее присмотреться и подключить креатив! Активная часть: 11,8 км. пешком, перепад высот 1920-2600 м, продолжительность 7-8 часов. День 8. Софийские озёра Тур мега формата продолжается и сегодня будет треккинг к еще одной достопримечательности окрестностей Архыза – Софийским озерам. Эти чудесные водоемы отличаются поразительной палитрой красок, варьирующейся от молочно-голубого до темно-сапфирового. Места здесь первобытные, таинственные и дикие: вокруг царят надменные горные пики да караваны кипенно-белых облаков. Озерный край надежно спрятан за перевалом Иркиз. Преодолев его, путешественник увидит поразительную панораму: до самого горизонта, куда способен дотянуться наиболее зоркий взгляд, виднеется непроницаемая стена горных стражей, покрытая густой зеленью, огромными валунами и отливающими льдом шапками. Вы не поверите своим глазам – одно из Софийских озер отличается цветом иссиня-черного мрамора, того самого, из которого великий шах Джахан намеревался построить второй Тадж-Махал. После посещения Софийских озер, спустимся к озеру Айматлы, окруженному цветущими альпийскими лугами. Активная часть: 12,3 км. пешком, перепад высот 2000-2890-1890 м, продолжительность 8-9 часов. День 9. Софийские водопады Софийские водопады – следующая цель нашего тура. Удобный и надежный горный УАЗ доставит группу от Архыза к Ледниковой ферме – естественной площадке, окруженной жемчужными потоками, застывшими моренами и скалами Софийского хребта. Далее идем к горе София и колоритному леднику, на фоне которого шумят великолепные водопады Архыза. По пути к изумительным потокам взорам туристов представляется контраст уснувших вековых скал и животрепещущей зелени заливных лугов: вокруг виднеются силуэты фантасмагорических существ, застывших в камне, а всю эту красоту сопровождает звонкий аккомпанемент горной реки, через которую следует перейти в самом начале похода. Архыз и Домбай, фото которых размещены в статье, славятся неповторимыми природными уголками. Софийские водопады, срывающиеся с высоты 70 метров, – один из них. Летом в ущелье полно бруснично-черничных бусинок, а осенью урочище и долина украшены золотыми серьгами берез и бронзовым ковром осенних трав. Помните, как у классика: «Октябрь уж наступил, уж роща отряхает…». Активная часть: 5,5 км. пешком, перепад высот 2000-2300 м, продолжительность 5-6 часов. День 10. Возвращение в Минеральные Воды Утром завтракаем и отправляемся в обратный путь Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды. 12:30-13:30 – прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменён.
- Для прохода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
- Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время движения по маршруту при себе достаточно иметь оригинал паспорта.
10 — 19 июля, 7 — 16 августа, 28 августа — 6 сентября, 6 — 15 октября
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озёра Архыза
- Водопады высотой 70 метров
- Альпийские луга
Что включено
- Проживание в пос. Домбай в гостинице «Домбай Айс Черри»: двух-, трехместные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi.
- Проживание в пос. Архыз в гостинице "Фаворит", "Незабудка" или гостинице аналогичного класса. Двух-, трехместные номера Стандарт. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают.
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-10) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-3, 5, 7-9) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
- Автотранспортные переезды по маршруту.
- Проезды по маршруту на горном транспорте (УАЗик).
- Экологические сборы в Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике
- Экскурсия в Аланское городище
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка.
- Услуги инструктора-проводника
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
- Обед (день 1, 4, 6), ужины. Стоимость ужина в кафе: от 500 руб.
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы.
- Cтраховка (не обязательна)
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: 10 — 19 июля, 7 — 16 августа, 28 августа — 6 сентября, 6 — 15 октября
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
