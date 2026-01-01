Описание тура
Маршрут на 3 дня в Архызе через перевал Айюлю.
Перевал Айюлю - мой первый в жизни перевал. Я попал на него в 14 лет в школьном походе. И с удовольствием возвращаюсь сюда вновь и вновь:)
Наш путь пролегает по красивым ущельям и горным хребтам Архыза. Мы пройдём по хвойным лесам, альпийским лугам и снежным полям. Нас ждет брод через горную реку, много тропёжки по снегу, перевал Айюлю, красивые виды на высокогорные озера, гору Псыш и уютные костры в хорошей компании.
Это будет настоящее приключение и хорошая подготовка летнему сезону.
А, самое главное, найдём новых знакомых, привезём кучу впечатлений и воспоминаний!
Программа тура по дням
Поднимаемся по долине реки Дукка
Сбор группы в Минеральных водах на Жд вокзале утром в 6:00.
Трансфер до поселка Архыз.
Заброска до Лунной поляны.
Поднимаемся по ущелью реки Дукка.
Ночевка в палатках возле озера Семицветное.
Вечер знакомств у костра.
Переход через перевал Айюлю
Рано утром переправляемся через перевал Айюлю (2874, 1А)
Спускаемся до Белореченского озера или ниже (по состоянию снега).
Ночевка в палатках в зоне альпийских лугов.
Возвращение на поляну Таулу
Спускаемся по реке Белой.
Экскурсия на водопад Белый.
Там нас забирает внедорожник и везёт до поляны Таулу по живописному ущелью Иркиз.
Дегустация хычинов и прогулка по поляне.
Трансфер в Минеральные воды. Вернемся в город до 20:00
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Питание 3-х разовое походное
- Групповое снаряжение (кухня, аптечка, техническое оборудование)
- Страховка от Нс
- Регистрация группы в Псо Мчс
Что не входит в цену
- Проезд до начала маршрута до Архыза
- Прокат личного снаряжения (если необходимо)
- Экскурсии и ужин в кафе после похода
- Трансфер из Минеральных вод, транспорт туда и обратно будет стоить примерно 4000-6000
- Заброска на внедорожнике, туда и обратно будет стоить примерно 3000-4000
О чём нужно знать до поездки
На самом деле маршрут очень простой и под силу любому человеку.
Если ты в состоянии пройти 10 километров за два часа, у тебя более, чем достаточная подготовка.
Список личного снаряжения для треккинга
- Рюкзак 70-85 литров
- Коврик (каремат)
- Спальник
- Трекинговые палки
- Сидушка (хопа)
- Очки солнцезащитные
- Фонарик налобный с запасным комплектом батареек.
- Одежда ветрозащитная
- Одежда тёплая
- Носки теплые(шерсть или полар) 2 пары
- Шапка
- Термобельё
- Запасная обувь
- Перчатки рабочие (перчатки нитяные)
- Накидка от дождя.
- Несколько плотных мусорных мешков
или гермомешок, или компрессионных мешков для вещей
- Нож
- Посуда (ложка, миска, кружка)
- Термос (1 литр)
- Емкость для воды — 1 литр
- Индивидуальный пакет (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине) + личные лекарственные препараты (индивидуальные особенности организма).
- Гигиенические средства: зубная паста, зубная щетка, влажные салфетки
- Спички или зажигалка, защищенные от влаги.
- Паспорт + деньги
Если чего то из снаряжения не хватает, поможем подобрать купить или взять в аренду.
Пожелания к путешественнику
Отсутствие серьезных хронических заболеваний и противопоказаний к физической нагрузке.