Поход на перевал Айлю

Маршрут на 3 дня в Архызе через перевал Айлю
Поход на перевал Айлю
Описание тура

Маршрут на 3 дня в Архызе через перевал Айюлю.
Перевал Айюлю - мой первый в жизни перевал. Я попал на него в 14 лет в школьном походе. И с удовольствием возвращаюсь сюда вновь и вновь:)
Наш путь пролегает по красивым ущельям и горным хребтам Архыза. Мы пройдём по хвойным лесам, альпийским лугам и снежным полям. Нас ждет брод через горную реку, много тропёжки по снегу, перевал Айюлю, красивые виды на высокогорные озера, гору Псыш и уютные костры в хорошей компании.
Это будет настоящее приключение и хорошая подготовка летнему сезону.
А, самое главное, найдём новых знакомых, привезём кучу впечатлений и воспоминаний!

Программа тура по дням

1 день

Поднимаемся по долине реки Дукка

Сбор группы в Минеральных водах на Жд вокзале утром в 6:00.
Трансфер до поселка Архыз.
Заброска до Лунной поляны.
Поднимаемся по ущелью реки Дукка.
Ночевка в палатках возле озера Семицветное.
Вечер знакомств у костра.

2 день

Переход через перевал Айюлю

Рано утром переправляемся через перевал Айюлю (2874, 1А)
Спускаемся до Белореченского озера или ниже (по состоянию снега).
Ночевка в палатках в зоне альпийских лугов.

3 день

Возвращение на поляну Таулу

Спускаемся по реке Белой.
Экскурсия на водопад Белый.
Там нас забирает внедорожник и везёт до поляны Таулу по живописному ущелью Иркиз.
Дегустация хычинов и прогулка по поляне.
Трансфер в Минеральные воды. Вернемся в город до 20:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-инструктора
  • Питание 3-х разовое походное
  • Групповое снаряжение (кухня, аптечка, техническое оборудование)
  • Страховка от Нс
  • Регистрация группы в Псо Мчс
Что не входит в цену
  • Проезд до начала маршрута до Архыза
  • Прокат личного снаряжения (если необходимо)
  • Экскурсии и ужин в кафе после похода
  • Трансфер из Минеральных вод, транспорт туда и обратно будет стоить примерно 4000-6000
  • Заброска на внедорожнике, туда и обратно будет стоить примерно 3000-4000
О чём нужно знать до поездки

На самом деле маршрут очень простой и под силу любому человеку.
Если ты в состоянии пройти 10 километров за два часа, у тебя более, чем достаточная подготовка.

Список личного снаряжения для треккинга

  1. Рюкзак 70-85 литров
  2. Коврик (каремат)
  3. Спальник
  4. Трекинговые палки
  5. Сидушка (хопа)
  6. Очки солнцезащитные
  7. Фонарик налобный с запасным комплектом батареек.
  8. Одежда ветрозащитная
  9. Одежда тёплая
  10. Носки теплые(шерсть или полар) 2 пары
  11. Шапка
  12. Термобельё
  13. Запасная обувь
  14. Перчатки рабочие (перчатки нитяные)
  15. Накидка от дождя.
  16. Несколько плотных мусорных мешков
    или гермомешок, или компрессионных мешков для вещей
  17. Нож
  18. Посуда (ложка, миска, кружка)
  19. Термос (1 литр)
  20. Емкость для воды — 1 литр
  21. Индивидуальный пакет (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине) + личные лекарственные препараты (индивидуальные особенности организма).
  22. Гигиенические средства: зубная паста, зубная щетка, влажные салфетки
  23. Спички или зажигалка, защищенные от влаги.
  24. Паспорт + деньги

Если чего то из снаряжения не хватает, поможем подобрать купить или взять в аренду.

Пожелания к путешественнику

Отсутствие серьезных хронических заболеваний и противопоказаний к физической нагрузке.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Денис
Денис — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Гид-инструктор по горному туризму и альпинизму. Кандидат в мастера спорта по горному туризму. 3-е место в чемпионате мира по горному туризму в 2017 году. С 2008 года прошел более 30 сложных спортивных походов
и восхождений. С 2012 года организовал и провел 16 спортивных походов и восхождений. Многократно поднимался на вершины Эльбрус, Казбек, Фишт, Надежда, Панагюриште, Шаухох, Тютюргу, пик Кавказа. В 2020 году собрал команду гидов и организовал турклуб. За последние 5 лет мы организовали более 160 походов и восхождений по Кавказу.

