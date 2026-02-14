Описание тура
Приглашаем вас в незабываемое путешествие в сердце Кавказа в конце октября верхом на коне! Откройте для себя живописные пейзажи Архыза, когда осенние краски насыщают природу яркими оттенками. Этот тур — уникальная возможность застать позднюю золотую осень, подышать свежим воздухом и восхититься горными видами.
Что вас ждет:
Прогулки на надежных карачаевских скакунах
Увлекательные маршруты через живописные ущелья
Погружение в атмосферу кавказской культуры, знакомство с традиционной кухней
Вот пять убедительных причин поехать в конный тур в Архызе в октябре:
Красивая осенняя природа: В октябре Архыз превращается в настоящую палитру ярких красок. Леса пестрят желтыми, оранжевыми и бордовыми оттенками. Вы увидите величественные горные вершины, засыпанные снегом, стремительные реки.
Целебный кавказский воздух: Горные районы обладают чистым и свежим воздухом, что способствует оздоровлению и расслаблению. Конные прогулки в таких условиях помогают не только укрепить физическую форму, но и улучшить душевное состояние.
Уникальные маршруты: Конный тур предоставляет доступ к местам, куда невозможно добраться пешком или на машине.
Новые друзья: даже если вы путешествуете в одиночку, в нашем конном туре вы обязательно познакомитесь с единомышленниками.
Комфортная погода: Осенняя погода в октябре обычно приятная и умеренная. Это позволяет наслаждаться долгими прогулками на свежем воздухе без знойной жары летних месяцев или сильных холодов зимы. Конечно, могут быть и дожди, и заморозки, погода в горах непредсказуемая.
маршруты могут меняться в соответствии с погодой или иными обстоятельствами, по согласованию с группой
Не упустите шанс провести время на свежем воздухе и насладиться красотами Кавказа! Записывайтесь уже сегодня!
Программа тура по дням
Заезд, знакомство
Трансфер из аэропорта г. Минеральные Воды (прибытие до 12.00) в гостиницу в Архызе, заселение, ужин, знакомство, инструктаж по технике безопасности. Сегодня вы привыкаете к горам, отдыхаете с дороги.
Конная прогулка по лесу Заповедника
После завтрака выезжаем на маршрут по лесу архызской части Тебердинского заповедника. Лесные тропы пролегают сквозь смешанный лес с мягкой подстилкой из мха и опавших листьев. Вы услышите лишь хруст веток под копытами вашего коня. Сегодня вам предстоит размять мышцы, освоить управление конем, наладить с ним контакт. По возвращении с маршрута вас ждет обеденный перекус, отдых.
Ближе к вечеру отправимся на авто на перевал Пхия смотреть на закат (при ясной погоде) и панораму гор. Вечером ужин.
Конный маршрут Софийские водопады
Сегодня вас ждет поход к Софийским водопадам. Лошади, двигаясь по каменистой горной дороге, с лёгкостью преодолеют препятствия и привезут вас на нашу секретную смотровую точку, где вы сможете насладиться великолепным видом, сделать фото и просто отдохнуть. Устроим привал, попьем горный чай, поедим хычины. В это время года к водопадам уже не пройти, они постепенно замерзают. Но мы будем смотреть на них со смотровой точки и поражаться величием Кавказских гор. Вы также увидите Софийский ледник и заснеженные вершины гор ущелья. После отдыха путь обратно, ужин.
Поездка на квадроциклах к Белому водопаду
Отправляемся к Белому водопаду. Путь туда и обратно займет примерно 3 часа. Один квадроцикл-вездеход вмещает 3 чел. Каждый, кто хочет порулить, сможет это сделать. Водопад находится в густом сосновом лесу. Каскады воды спускаются со скалы вниз, образуя реку Белую. Окружающие его скалы покрыты мхом и лишайниками, что создает таинственную атмосферу волшебного леса. Вековые сосны и ели вокруг, поляны цветущих осенних крокусов, ручьи с чистейшей водой. Сам подъем к водопаду не утомит вас. Там же сделаем привал и перекусим. Вы сможете сделать фотографии и просто насладиться моментом. Вечером ужин на базе.
Конный маршрут на Гору Смирнова
Конный маршрут на гору Смирнова (если еще не выпадет снег и погода позволит). Тропа пролегает через смешанный лес, поднимаясь все выше и выше. Там нет ни машин, ни людей. Только вы, лошади и природа. Местами тропа будет крутой, подъем верхом с остановками. Мы достигнем живописной поляны, окруженной тенистыми соснами и великолепными видами с верхушки хребта. Осенью там зацветают белые цветы и ковром устилают склон.
Там наши лошади и мы отдохнем. Перекусим, сделаем фото и видео и отправимся обратно. На определенном участке обратного пути спускаемся с горы пешком, коня ведем в поводу (пригодится треккинговая обувь, которая не скользит по грунту).
Конный маршрут Дикий лес
Пройдем по густому нетронутому цивилизацией лесу, где высокие сосны впечатляют своими размерами. Пройдем через желтый лес, который выглядит, как сказочный. Привал будет у реки Кызгыч с красивыми видами. Там наши лошади и мы немного отдохнем, перекусим, попьем чай. По возвращении - отдых.
Легкая конная прогулка и отъезд
Завтрак, по желанию легкая конная прогулка перед выездом. Выезд в обед (в диапазоне 11-13.00) и трансфер до Минеральных вод.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер
- Питание
- Воспитанные и опытные красивые кони
- Сопровождение инструктором
- Баня по запросу
- Перемещение на внедорожнике и болотоходах
- Мобильная фото - и видео съемка
Что не входит в цену
- Перелет, авиабилеты
- Страховка
О чём нужно знать до поездки
трансфер от аэропорта Минеральные воды. Он не заезжает в город и не собирает участников из разных точек. Вам необходимо будет прибыть в аэропорт к назначенному времени.
Все фото сняты в наших турах.
Пожелания к путешественнику
Просим уважать культуру горцев, не сквернословить, не распивать спиртное, уважительно относиться друг к другу, не одеваться вызывающе или открыто. Не мусорить на природе.
Возьмите с собой в тур:
удобную одежду с длинным рукавом и обувь (трекинговую желательно, Не на гладкой подошве).
Куртка или ветровка-дождевик, флиска или толстовка, тк в горах уже прохладнее.
Крем от загара не помешает.
Шапка
Краги не обязательны, но лишними не будут
Прилеты в аэропорт лучше планировать до обеда (до 12.00), вылеты обычно туристы берут на вечер, после 18.00. Иногда получается так, что из вашего города нет других вариантов, как прилеты после 12.00, или ранние вылеты, в таком случае смотрим по факту, если есть еще кто-то в вашей ситуации из участников тура, тогда мы вас объединяем и едете на отдельной машине. Если вы один, то как вариант, доплата за индивидуальный трансфер.
Если вы хотите индивидуальный трансфер - доплата 6000 руб в одну сторону.
Если вы хотите одноместное размещение - доплата 1700 за ночь (сообщите заранее, не всегда есть возможность такого размещения)