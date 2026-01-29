Встретимся в аэропорту Минеральных Вод, и оттуда же начнётся тур в одно из чудесных мест Кавказа
Описание тура
Встретимся в аэропорту Минеральных вод и оттуда же начнется тур в одно из чудесных мест Кавказа.
невероятная природа
Термальные источники
Древние места
Баня
высокие горы
шикарный горнолыжный курорт
удобная машина
уютная гостиница
приятный гид
Программа тура по дням
1 день
Встреча
Мы встречаемся в аэропорту, после чего едем в сторону курорта Архыз по самой живописнейшей дороге, по пути нас ждут остановки в сказочно красивых местах, для фотосессий. Вечером заселимся в уютную гостиницу, после чего прогуляемся по окрестностям, покатаемся на ватрушках и поужинаем
2 день
Покатушки
сразу после завтрака получаем инвентарь, и сразу идем кататься весь день,до упаду. Вечером всех ждет вкусный ужин а после веселые игры в компании новых друзей))
3 день
Покатушки
Третий день нас так же ждут покатушки, а вечером банька и усталости как не бывало))
4 день
Сказочный лес
Отсыпаемся и едем, в городище древних Аланов, прогуляемся по заповедной территории, после чего, отправимся к термальным источникам, чтобы раслабиться и восстановиться. И после всех этих увлекательных дней мы вернемся в Минеральные Воды, но не прощаемся, ведь зима еще только началась))
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер на джипе люкс класса
Проживание
Завтраки
Пикник в живописном месте
Гид
Инструктаж по катанию на сноуборде
Эко-сборы
Что не входит в цену
Авиаперелеты
Обеды и ужины
Инвентарь для катания 1,5-2 т в день
Ски пасс 3 т в день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Arsen — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать в мир захватывающих приключений вместе с опытной командой, которая приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие по живописному Дагестану и всему Кавказу!
Это команда профессиональных гидов-водителей, знающих местность и читать дальшеуменьшить
местные обычаи. Безопасное передвижение на комфортабельных авто по маршруту. Разнообразие экскурсионных маршрутов для всех уровней подготовки и возраста. Ну и как же без местной вкусной кухни.
Наши ценности - качество организации тура, забота о гостях, сохранение природы и культуры Дагестана и Кавказа.
Наша собственная гостиница расположена прямо на берегу горной реки "Аварское койсу", окруженная великолепными видами на горы. После насыщенного дня в горах отдыхайте в номерах отеля с роскошными условиями проживания и возможностью насладиться природой. Горный воздух, звуки реки и прекрасные панорамы способствуют релаксации и восстановлению энергии после насыщенных поездок. Утро начинается с бодрящего вида на горы и звука журчащей воды, вечером же гости могут наслаждаться закатом над горами, сидя на уютной террасе гостиницы.
Совместные посиделки у костра, беседы, игры сделают отдых ещё приятнее и веселее.