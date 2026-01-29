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Тур в Архыз

Встретимся в аэропорту Минеральных Вод, и оттуда же начнётся тур в одно из чудесных мест Кавказа
Тур в АрхызФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур в АрхызФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур в АрхызФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Встретимся в аэропорту Минеральных вод и оттуда же начнется тур в одно из чудесных мест Кавказа.

  • невероятная природа
  • Термальные источники
  • Древние места
  • Баня
  • высокие горы
  • шикарный горнолыжный курорт
  • удобная машина
  • уютная гостиница
  • приятный гид

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Мы встречаемся в аэропорту, после чего едем в сторону курорта Архыз по самой живописнейшей дороге, по пути нас ждут остановки в сказочно красивых местах, для фотосессий. Вечером заселимся в уютную гостиницу, после чего прогуляемся по окрестностям, покатаемся на ватрушках и поужинаем

2 день

Покатушки

сразу после завтрака получаем инвентарь, и сразу идем кататься весь день,до упаду.
Вечером всех ждет вкусный ужин а после веселые игры в компании новых друзей))

3 день

Покатушки

Третий день нас так же ждут покатушки, а вечером банька и усталости как не бывало))

4 день

Сказочный лес

Отсыпаемся и едем, в городище древних Аланов, прогуляемся по заповедной территории, после чего, отправимся к термальным источникам, чтобы раслабиться и восстановиться.
И после всех этих увлекательных дней мы вернемся в Минеральные Воды, но не прощаемся, ведь зима еще только началась))

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на джипе люкс класса
  • Проживание
  • Завтраки
  • Пикник в живописном месте
  • Гид
  • Инструктаж по катанию на сноуборде
  • Эко-сборы
Что не входит в цену
  • Авиаперелеты
  • Обеды и ужины
  • Инвентарь для катания 1,5-2 т в день
  • Ски пасс 3 т в день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Arsen
Arsen — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать в мир захватывающих приключений вместе с опытной командой, которая приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие по живописному Дагестану и всему Кавказу! Это команда профессиональных гидов-водителей, знающих местность и
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местные обычаи. Безопасное передвижение на комфортабельных авто по маршруту. Разнообразие экскурсионных маршрутов для всех уровней подготовки и возраста. Ну и как же без местной вкусной кухни. Наши ценности - качество организации тура, забота о гостях, сохранение природы и культуры Дагестана и Кавказа. Наша собственная гостиница расположена прямо на берегу горной реки "Аварское койсу", окруженная великолепными видами на горы. После насыщенного дня в горах отдыхайте в номерах отеля с роскошными условиями проживания и возможностью насладиться природой. Горный воздух, звуки реки и прекрасные панорамы способствуют релаксации и восстановлению энергии после насыщенных поездок. Утро начинается с бодрящего вида на горы и звука журчащей воды, вечером же гости могут наслаждаться закатом над горами, сидя на уютной террасе гостиницы. Совместные посиделки у костра, беседы, игры сделают отдых ещё приятнее и веселее.

Тур входит в следующие категории Архыза

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