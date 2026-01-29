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местные обычаи. Безопасное передвижение на комфортабельных авто по маршруту. Разнообразие экскурсионных маршрутов для всех уровней подготовки и возраста. Ну и как же без местной вкусной кухни. Наши ценности - качество организации тура, забота о гостях, сохранение природы и культуры Дагестана и Кавказа. Наша собственная гостиница расположена прямо на берегу горной реки "Аварское койсу", окруженная великолепными видами на горы. После насыщенного дня в горах отдыхайте в номерах отеля с роскошными условиями проживания и возможностью насладиться природой. Горный воздух, звуки реки и прекрасные панорамы способствуют релаксации и восстановлению энергии после насыщенных поездок. Утро начинается с бодрящего вида на горы и звука журчащей воды, вечером же гости могут наслаждаться закатом над горами, сидя на уютной террасе гостиницы. Совместные посиделки у костра, беседы, игры сделают отдых ещё приятнее и веселее.