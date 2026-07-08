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Арзамас — «церковно-купеческий» град: забвение и возрождение

Заглянуть в «Золотой век» города через истории арзамасских купцов, святыни, панорамы и городские легенды
Арзамас — «церковно-купеческий» град: забвение и возрождение
Арзамас — «церковно-купеческий» град: забвение и возрождение
Арзамас — «церковно-купеческий» град: забвение и возрождение

Что вы увидите

Святое озероПроездом
Озеро в Арзамасе, с которым связаны местные легенды.
Площадь Сергия СтарогородскогоПосещаем
Площадь, связанная с уроженцем Арзамаса Сергием Старогородским.
Благовещенская церковьОсмотр с остановкой
Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с колокольней и смотровой площадкой.
Смотровая площадка колокольниПосещаем
Смотровая площадка с видом на историческую часть Арзамаса.
Спасо-Преображенский монастырьПосещаем
Мужской монастырь, о котором рассказывают его историю и значение.
Главный храм монастыряПосещаем
Главный храм монастыря, связанный с иконой «Спас на убрусе».
Рождественская церковьПроездом
Церковь, которую называют «венцом “Золотого века”» Арзамаса.

Описание экскурсии

Приглашаю вас открыть для себя «Золотой век» Арзамаса — время, когда именно купцы во многом сформировали его архитектурный облик и благоустройство. К началу 20 века в городе было 25 приходских церквей и 4 монастыря, и большинство существовало на средства купцов. Благодаря купечеству Арзамас стал тем самым неповторимым «церковно-купеческим» градом: Бебешины, Будылины, Вязововы, Подсосовы, Цыбышевы, Жевакины и другие стали мощным культурным, благотворительным и экономическим драйвером города.

На экскурсии мы увидим Арзамас через его храмы, монастыри, городские легенды и панорамы — и почувствуем, как в его истории переплелись забвение и возрождение.

  • Подойдем к Святому озеру и услышим его легенды.
  • Побываем на площади Сергия Старогородского — уроженца Арзамаса.
  • Подивимся великолепию церкви Благовещения Пресвятой Богородицы и поднимемся на смотровую площадку ее колокольни, откуда открывается прекрасный вид на историческую часть Арзамаса.
  • Узнаем историю и значение мужского Спасо-Преображенского монастыря.
  • При посещении главного храма монастыря услышим историю обнаружения спасенной иконы «Спас на убрусе» и сможем полюбоваться этой невероятной реликвией.
  • Завершим экскурсию осмотром Рождественской церкви, которая является «венцом «Золотого века»» Арзамаса.

Это прогулка для тех, кто хочет не просто увидеть знаковые места, а понять, как купечество создало облик Арзамаса и почему его расцвет стал особой страницей в истории города.

Кому подойдёт

  • Тем, кто впервые в Арзамасе и хочет понять его через главные святыни и легенды
  • Интересующимся купеческой историей и тем, как она повлияла на архитектурный облик города
  • Тем, кому близка тема храмов, монастырей и почитаемых реликвий

Полезно знать

  • В программе есть подъём на колокольню к смотровой площадке (по желанию).
  • Маршрут проходит по улице.
  • Во время экскурсии предусмотрено посещение главного храма Спасо-Преображенского монастыря.

Место встречи

🚩Начало: По договорённости (сообщим после бронирования)

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
До 10 человек5500 ₽
Каждый человек сверх 10 — доплата 350 ₽ за человека

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Пешеходная экскурсия по историческому Арзамасу
Что не входит в цену
  • Транспорт до места встречи
  • Личные расходы
  • Пожертвования в храмах и монастыре — по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ирина
Ирина — ваш гид в Арзамасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я Ирина Терехина — профессиональный аттестованный экскурсовод по Арзамасу. Провожу авторские экскурсии для гостей и местных жителей: в дневное и вечернее время, в групповом и индивидуальном формате. Я обещаю яркие эмоции и гостям, и землякам! Арзамас — маленький город с большой историей, и я знаю, как рассказать о нём так, что захочется вернуться.

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