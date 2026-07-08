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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приглашаю вас открыть для себя «Золотой век» Арзамаса — время, когда именно купцы во многом сформировали его архитектурный облик и благоустройство. К началу 20 века в городе было 25 приходских церквей и 4 монастыря, и большинство существовало на средства купцов. Благодаря купечеству Арзамас стал тем самым неповторимым «церковно-купеческим» градом: Бебешины, Будылины, Вязововы, Подсосовы, Цыбышевы, Жевакины и другие стали мощным культурным, благотворительным и экономическим драйвером города.

На экскурсии мы увидим Арзамас через его храмы, монастыри, городские легенды и панорамы — и почувствуем, как в его истории переплелись забвение и возрождение.

Подойдем к Святому озеру и услышим его легенды .

и . Побываем на площади Сергия Старогородского — уроженца Арзамаса.

— уроженца Арзамаса. Подивимся великолепию церкви Благовещения Пресвятой Богородицы и поднимемся на смотровую площадку ее колокольни , откуда открывается прекрасный вид на историческую часть Арзамаса.

и , откуда открывается прекрасный вид на историческую часть Арзамаса. Узнаем историю и значение мужского Спасо-Преображенского монастыря .

. При посещении главного храма монастыря услышим историю обнаружения спасенной иконы «Спас на убрусе» и сможем полюбоваться этой невероятной реликвией .

и . Завершим экскурсию осмотром Рождественской церкви, которая является «венцом «Золотого века»» Арзамаса.

Это прогулка для тех, кто хочет не просто увидеть знаковые места, а понять, как купечество создало облик Арзамаса и почему его расцвет стал особой страницей в истории города.

Кому подойдёт

Тем, кто впервые в Арзамасе и хочет понять его через главные святыни и легенды

Интересующимся купеческой историей и тем, как она повлияла на архитектурный облик города

Тем, кому близка тема храмов, монастырей и почитаемых реликвий

Полезно знать