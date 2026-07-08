Авторская прогулка по Арзамасу: от истории до современности
Обзорная экскурсия по городу-музею под открытым небом
Описание экскурсии
Приглашаю познакомиться с Арзамасом — городом с богатой историей, старинными традициями и знаменитыми святынями. Вы узнаете, откуда появились необычные прозвища жителей, чем прославился город в свой «Золотой век» и почему его называют городом-музеем. Экскурсия подойдёт как гостям города, так и местным жителям.
Легенды и история Арзамаса
Арзамас — город, о котором сложено немало известных поговорок и легенд. Во время экскурсии вы узнаете, почему его называли «Московским уголком», откуда появились прозвища местных жителей и какие события сделали город известным далеко за его пределами.
Мы поговорим о самых ярких страницах истории Арзамаса, его гербе, традициях и людях, которые оставили след в судьбе города. Вы узнаете, чем прославился Арзамас в период своего расцвета и какое значение он сохраняет сегодня.
Святыни и современный город-музей
Особое внимание уделим святыням, которые привлекают множество паломников, а также современному облику города. Арзамас по праву называют городом-музеем — на экскурсии мы вместе найдём ответ, почему это название так точно ему подходит.
Какие места вы увидите (маршрут простраивается индивидуально по пожеланиям гостей)
Соборная площадь
Улица Карла Маркса
Парк имени Гайдара
Улицы старинного купеческого Арзамаса
Кому подойдёт
Тем, кто впервые в Арзамасе и хочет познакомиться с городом через его ключевые места
Местным жителям, которым интересно взглянуть на знакомые улицы через историю и легенды
Место встречи
🚩Начало: По договорённости
Выберите удобную дату из расписания
Организатор прошёл проверку документов
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
До 10 человек
5500 ₽
Каждый человек сверх 10 — доплата 350 ₽ за человека
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Обзорная экскурсия по городу
Что не входит в цену
Проезд до места встречи
Личные расходы
Питание и напитки
Покупка сувениров
Пожертвования в храмах
Индивидуальные расходы во время прогулки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ирина — ваш гид в Арзамасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я Ирина Терехина — профессиональный аттестованный экскурсовод по Арзамасу. Провожу авторские экскурсии для гостей и местных жителей: в дневное и вечернее время, в групповом и индивидуальном формате. Я обещаю яркие эмоции и гостям, и землякам!
Арзамас — маленький город с большой историей, и я знаю, как рассказать о нём так, что захочется вернуться.
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