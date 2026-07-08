Мои заказы

Авторская прогулка по Арзамасу: от истории до современности

Обзорная экскурсия по городу-музею под открытым небом
Воскресенский собор
Историческая часть города
Историческая часть города

Описание экскурсии

Приглашаю познакомиться с Арзамасом — городом с богатой историей, старинными традициями и знаменитыми святынями. Вы узнаете, откуда появились необычные прозвища жителей, чем прославился город в свой «Золотой век» и почему его называют городом-музеем. Экскурсия подойдёт как гостям города, так и местным жителям.

Легенды и история Арзамаса

Арзамас — город, о котором сложено немало известных поговорок и легенд. Во время экскурсии вы узнаете, почему его называли «Московским уголком», откуда появились прозвища местных жителей и какие события сделали город известным далеко за его пределами.

Мы поговорим о самых ярких страницах истории Арзамаса, его гербе, традициях и людях, которые оставили след в судьбе города. Вы узнаете, чем прославился Арзамас в период своего расцвета и какое значение он сохраняет сегодня.

Святыни и современный город-музей

Особое внимание уделим святыням, которые привлекают множество паломников, а также современному облику города. Арзамас по праву называют городом-музеем — на экскурсии мы вместе найдём ответ, почему это название так точно ему подходит.

Какие места вы увидите (маршрут простраивается индивидуально по пожеланиям гостей)

  • Соборная площадь
  • Улица Карла Маркса
  • Парк имени Гайдара
  • Улицы старинного купеческого Арзамаса

Кому подойдёт

  • Тем, кто впервые в Арзамасе и хочет познакомиться с городом через его ключевые места
  • Местным жителям, которым интересно взглянуть на знакомые улицы через историю и легенды

Место встречи

🚩Начало: По договорённости

Выберите удобную дату из расписания

Организатор прошёл проверку документов
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
До 10 человек5500 ₽
Каждый человек сверх 10 — доплата 350 ₽ за человека

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Обзорная экскурсия по городу
Что не входит в цену
  • Проезд до места встречи
  • Личные расходы
  • Питание и напитки
  • Покупка сувениров
  • Пожертвования в храмах
  • Индивидуальные расходы во время прогулки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ирина
Ирина — ваш гид в Арзамасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я Ирина Терехина — профессиональный аттестованный экскурсовод по Арзамасу. Провожу авторские экскурсии для гостей и местных жителей: в дневное и вечернее время, в групповом и индивидуальном формате. Я обещаю яркие эмоции и гостям, и землякам! Арзамас — маленький город с большой историей, и я знаю, как рассказать о нём так, что захочется вернуться.

Входит в следующие категории Арзамаса

Похожие экскурсии на «Авторская прогулка по Арзамасу: от истории до современности»

Арзамас уездный, уютный, исторический
Пешая
2 часа
181 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамас уездный, уютный, исторический
Понять, что город славится не только церквями, и полюбоваться деревянной резьбой
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
от 6750 ₽ за всё до 10 чел.
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Пешая
2 часа
249 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, узнав о забытых профессиях Арзамаса. Прогулка по историческому центру и посещение ключевых достопримечательностей
Начало: На Соборной площади
Завтра в 08:00
13 июл в 08:00
от 5700 ₽ за всё до 10 чел.
Арзамас православный
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
Арзамас православный
Осмотреть соборы и монастыри, узнать об их святынях и истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
от 6750 ₽ за человека
Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия
Узнайте тайны Арзамаса: от древних улиц до Соборной площади. Откройте для себя историю и культуру города, который вдохновил Льва Толстого
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5600 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Арзамасе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Арзамасе
от 5500 ₽ за экскурсию