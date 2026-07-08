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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приглашаю познакомиться с Арзамасом — городом с богатой историей, старинными традициями и знаменитыми святынями. Вы узнаете, откуда появились необычные прозвища жителей, чем прославился город в свой «Золотой век» и почему его называют городом-музеем. Экскурсия подойдёт как гостям города, так и местным жителям.

Легенды и история Арзамаса

Арзамас — город, о котором сложено немало известных поговорок и легенд. Во время экскурсии вы узнаете, почему его называли «Московским уголком», откуда появились прозвища местных жителей и какие события сделали город известным далеко за его пределами.

Мы поговорим о самых ярких страницах истории Арзамаса, его гербе, традициях и людях, которые оставили след в судьбе города. Вы узнаете, чем прославился Арзамас в период своего расцвета и какое значение он сохраняет сегодня.

Святыни и современный город-музей

Особое внимание уделим святыням, которые привлекают множество паломников, а также современному облику города. Арзамас по праву называют городом-музеем — на экскурсии мы вместе найдём ответ, почему это название так точно ему подходит.

Какие места вы увидите (маршрут простраивается индивидуально по пожеланиям гостей)

Соборная площадь

Улица Карла Маркса

Парк имени Гайдара

Улицы старинного купеческого Арзамаса

Кому подойдёт