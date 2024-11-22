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как в 1830 году искали следы "атаки муз".



Также вы услышите о "благородных гусях", которые не могли стать академиками, и о том, кто однажды упал с неба на город, наделав переполох.



В завершение, если вы на своей машине, можно посетить городской Сквер муз, где отметились гости из разных стран