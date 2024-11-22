Не гусями едиными: по следам арзамасских муз

Погрузитесь в атмосферу старинного Арзамаса, где музы вдохновляли горожан и гостей. Узнайте, как их присутствие изменило судьбы людей и города
В Арзамасе, старинном русском городке, музы вдохновляли горожан и проезжающих.

На экскурсии вы узнаете, кто из местных жителей стал знаменит благодаря музам, почему в городе было написано более 150 портретов, и
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как в 1830 году искали следы "атаки муз".

Также вы услышите о "благородных гусях", которые не могли стать академиками, и о том, кто однажды упал с неба на город, наделав переполох.

В завершение, если вы на своей машине, можно посетить городской Сквер муз, где отметились гости из разных стран

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать интересные факты о музах и их влиянии
  • 🎨 Увидеть места, где были написаны знаменитые портреты
  • 🔍 Исследовать следы «атаки муз»
  • 🦢 Узнать о «благородных гусях»
  • 🌍 Посетить Сквер муз с международными гостями
    • Не гусями едиными: по следам арзамасских муз
    Не гусями едиными: по следам арзамасских муз
    Не гусями едиными: по следам арзамасских муз
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

    Что можно увидеть

  • Сквер муз

    • Описание экскурсии

    Вы узнаете:

    • кто те счастливцы, которых посетили музы, и чем они знамениты
    • с кого из горожан было написано более 150 профессиональных портретов и почему
    • как искали следы «атаки муз» в 1830 году и удалось ли что-то обнаружить 69 лет спустя
    • как звали «благородных гусей» и почему они не могли стать академиками
    • только ли музы летают над городом (с неба на него однажды кое-кто упал, наделав большой переполох)
    • что надо сделать, чтобы за одну ночь стать знаменитым философом

    Если вы на своей машине, в конце экскурсии заглянем в городской Сквер муз, в котором отметились гостьи из Москвы, Англии, Франции и даже с острова Пасхи.

    Организационные детали

    Максимальный размер группы — 12 человек (без доплат).

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный1 334 ₽
    Дети до 7 лет800 ₽
    Пенсионеры1 200 ₽
    Школьники1 200 ₽
    Студенты1 200 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Советской улице
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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