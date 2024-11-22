В Арзамасе, старинном русском городке, музы вдохновляли горожан и проезжающих.
На экскурсии вы узнаете, кто из местных жителей стал знаменит благодаря музам, почему в городе было написано более 150 портретов, и
На экскурсии вы узнаете, кто из местных жителей стал знаменит благодаря музам, почему в городе было написано более 150 портретов, и
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Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- кто те счастливцы, которых посетили музы, и чем они знамениты
- с кого из горожан было написано более 150 профессиональных портретов и почему
- как искали следы «атаки муз» в 1830 году и удалось ли что-то обнаружить 69 лет спустя
- как звали «благородных гусей» и почему они не могли стать академиками
- только ли музы летают над городом (с неба на него однажды кое-кто упал, наделав большой переполох)
- что надо сделать, чтобы за одну ночь стать знаменитым философом
Если вы на своей машине, в конце экскурсии заглянем в городской Сквер муз, в котором отметились гостьи из Москвы, Англии, Франции и даже с острова Пасхи.
Организационные детали
Максимальный размер группы — 12 человек (без доплат).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 334 ₽
|Дети до 7 лет
|800 ₽
|Пенсионеры
|1 200 ₽
|Школьники
|1 200 ₽
|Студенты
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Арзамасе
Провёл экскурсии для 3401 туриста
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местнымиЗадать вопрос
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