  1. Россия
  2. Экскурсии

Арзамас классический

5
8 отзывов
Алексей Р.
Алексей Р. – Гид из Арзамаса
На экскурсии 🧭 я покажу вам свой самый любимый город 🏙️ планеты — Арзамас.

Приезжайте, всё сами увидите и услышите!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Арзамас классический
Арзамас классический

Что вы увидите

  • Соборная площадь
  • памятник патриарху Сергию
  • Воскресенский собор
  • дом детства Гайдара
  • дом ссылки М. Горького
  • многое другое
Многие сегодня, к сожалению, путают соседей — Арзамас и Саров. А зря! Всех любителей классического я приглашаю в настоящий Арзамас: мы будем говорить о классиках русской литературы, любоваться кирпичными и даже деревянными особняками в стиле классицизм, а желающие смогут прокатиться на самом классическом автобусе 🚌 СССР — легендарном ЛиАЗ-677!

Уютный город 🏙️ храмов и монастырейИмя моего родного города — Арзамас, было одним из самых известных в России:

  • оно звучало в литературных салонах Петербурга: «О други смелых муз, о дивный Арзамас!»;
  • оно не сходило с уст торговых людей России: «Один глаз на нас, а другой — на Арзамас!»;
  • оно прочно вошло в сознание православного человека: «Много видал я в Москве церквей. В Арзамасе же, кроме церквей, ничего не видал!»
  • Воистину «Арзамас городок — от Москвы уголок!»
Особняки дворян и деревянные постройкиНа уютных улочках Арзамаса мы встретим особняки дворян и купцов в классическом стиле. Однозначно прекрасен деревянный Арзамас! Но самое главное богатство города — это люди, украсившие своими биографиями славную историю 📖 города: Иван Грозный, Александр Пушкин, отец Федор, патриарх Сергий, Аркадий Гайдар и многие, многие другие!
Приезжайте в Арзамас! Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Транспортные услуги
  • Билеты в музеи.
Начало
🚩 Соборная площадь, Арзамас
Место завершения
🏁 Соборная площадь, 1, Арзамас
Арзамас классический
Арзамас классический
Арзамас классический
Арзамас классический

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей Р.
Алексей Р.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

8 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Арзамасе

Божий городок
От 2 860
2 часа
Божий городок
6 отзывов
«Много видал я в Москве церквей, а в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видал!»
Арзамас-городок — от Москвы уголок
От 3 900
3 часа
Арзамас-городок — от Москвы уголок
2 отзыва
Храмы столичного масштаба, архитектурные памятники и славная история — на обзорной прогулке
Арзамас — город с литературным именем
От 2 860
2 часа
Арзамас — город с литературным именем
1 отзыв
Узнать, кто из гениев русской литературы гостил в Арзамасе, и пройти по следам детского писателя
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
От 4 550
8 часов
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Открыть православное наследие Нижегородской земли