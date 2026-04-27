Арзамас - это город, где классика встречается с историей.
Прогулка по его улочкам позволит увидеть величественные храмы и особняки, а также узнать о знаменитых личностях, связанных с этим местом. Путешествие на легендарном автобусе ЛиАЗ-677 добавит ностальгии.
Не упустите шанс насладиться атмосферой этого уникального города, где каждый уголок дышит историей и культурой
Прогулка по его улочкам позволит увидеть величественные храмы и особняки, а также узнать о знаменитых личностях, связанных с этим местом. Путешествие на легендарном автобусе ЛиАЗ-677 добавит ностальгии.
Не упустите шанс насладиться атмосферой этого уникального города, где каждый уголок дышит историей и культурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Величественные храмы и монастыри
- 🚍 Легендарный автобус ЛиАЗ-677
- 📚 Истории о великих личностях
- 🏡 Уникальная архитектура особняков
- 🌟 Неповторимая атмосфера Арзамаса
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Арзамаса - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. В апреле и октябре также приятно, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но холодная погода может ограничить время пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храмы
- Монастыри
- Особняки
Описание экскурсии
Многие сегодня, к сожалению, путают соседей — Арзамас и Саров. А зря! Всех любителей классического я приглашаю в настоящий Арзамас:
мы будем говорить о классиках русской литературы, любоваться кирпичными и даже деревянными особняками в стиле классицизм, а желающие смогут прокатиться на самом классическом автобусе СССР — легендарном Ли
АЗ-677!
Уютный город храмов и монастырей
Имя моего родного города — Арзамас, было одним из самых известных в России:
- оно звучало в литературных салонах Петербурга: «О други смелых муз, о дивный Арзамас!»;
- оно не сходило с уст торговых людей России: «Один глаз на нас, а другой — на Арзамас!»;
- оно прочно вошло в сознание православного человека: «Много видал я в Москве церквей. В Арзамасе же, кроме церквей, ничего не видал!» • Воистину «Арзамас городок — от Москвы уголок!» Особняки дворян и деревянные постройки.
- На уютных улочках Арзамаса мы встретим особняки дворян и купцов в классическом стиле. Однозначно прекрасен деревянный Арзамас! Но самое главное богатство города — это люди, украсившие своими биографиями славную историю города: Иван Грозный, Александр Пушкин, отец Федор, патриарх Сергий, Аркадий Гайдар и многие, многие другие! Приезжайте в Арзамас! Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная площадь
- Памятник патриарху Сергию
- Воскресенский собор
- Дом детства Гайдара
- Дом ссылки М. Горького
- Многое другое
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Транспортные услуги
- Билеты в музеи.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь, Арзамас
Завершение: Соборная площадь, 1, Арзамас
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия очень понравилась! Было интересно, гид очень профессиональный. Всем рекомендуем!
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Т
Огромное спасибо Алексею за удивительно увлекательную экскурсию по Арзамасу! Город для нас раскрылся совсем с другой стороны! Форма экскурсии -не монолог! Это тоже очень важно. Задавали друг другу вопросы, каждый из нас из памяти доставал детского Гайдара, подросткового Горького. Потрясающая красота храмов и монастырей! Все отлично прошло 3 часа на одном дыхании. . Очень рекомендую!
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Н
Очень понравилось. Алексей - человек, любящий свой Арзамас. Экскурсия вдумчивая, обстоятельная.
Очень понравилось. Надо приехать летом или весной)
Очень понравилось. Надо приехать летом или весной)
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Г
Алексей, прекрасный гид и комфортный человек. Очень понравилась экскурсия!
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Д
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Т
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