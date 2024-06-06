Необычные экскурсии по Арзамасу

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Арзамасе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Интересный Арзамас и его старинные профессии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Познакомиться с городом через необычную тему на авторской экскурсии и захотеть сюда вернуться
Начало: На Соборной площади
13 июня в 08:00
16 июня в 06:00
4 000 за всё до 10 чел.
Божий городок
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Божий городок
Много видал я в Москве церквей, а в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видал!
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 670 за всё до 10 чел.
Арзамас - город с литературным именем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Арзамас - город с литературным именем
Узнать, кто из гениев русской литературы гостил в Арзамасе, и пройти по следам детского писателя
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 670 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Интересный Арзамас и его старинные профессии
    Спасибо огромное Кириллу за интересный раз о городе, его жителях, легендах, достопримечательностей. В Арзамас еще вернемся и уже наметили план передвижения и ждем от Кирилла новые интересные истории. Семья осталась довольная, привезем еще друзей. Рекомендуем!
  • С
    Сергей
    3 июня 2024
    Интересный Арзамас и его старинные профессии
    Очень увлекательно, познавательно интересно. Кирилл Молодец!!!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Интересный Арзамас и его старинные профессии
    1 июня мы вместе с Кириллом открыли для себя Арзамас. Кирилл отличный рассказчик, с его подачи мы буквально влюбились в
    читать дальше

    этот город. Старинный центр небольшого русского города,отличный умный собеседник -чьо может быть лучше для хорошего летнего дня. Однозначно рекомендую. Очень интересно

    1 июня мы вместе с Кириллом открыли для себя Арзамас. Кирилл отличный рассказчик, с его подачи1 июня мы вместе с Кириллом открыли для себя Арзамас. Кирилл отличный рассказчик, с его подачи1 июня мы вместе с Кириллом открыли для себя Арзамас. Кирилл отличный рассказчик, с его подачи1 июня мы вместе с Кириллом открыли для себя Арзамас. Кирилл отличный рассказчик, с его подачи
  • Т
    Татьяна
    28 апреля 2024
    Божий городок
    Мы с семьёй впервые были в Арзамасе. Благодаря экскурсовод у Алексею для нас Арзамас стал открытием! Такие красивые храмы и площади, мы были в восторге. Всем советуем приехать в этот город и заказать индивидуальную экскурсию.
  • Е
    Елизавета
    5 апреля 2024
    Арзамас - город с литературным именем
    Очень понравилась экскурсия. Необычное начало, интересная история города, литературные места, очень интересная и необычная архитектура Алексей- отличный рассказчик!
  • А
    Анастасия
    10 января 2024
    Арзамас - город с литературным именем
    На новогодних праздниках посетили Арзамас. Алексей прекрасный рассказчик, влюбленный в свой город и его историю. Все понравилось!
  • О
    Ольга
    11 декабря 2023
    Божий городок
    Рассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивого и неравнодушного отношения к
    читать дальше

    предмету. А сам Алексей не только благожелательный, но и терпеливый человек, способный выдержать 2 с половиной часа экскурсии на суровом морозе.

    Рассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивогоРассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивогоРассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивогоРассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивого
  • Н
    Надежда
    7 ноября 2023
    Божий городок
    Алексей - потрясающий гид, потрясающий рассказчик! Получили невероятное удовольствие от его программы! Готовы были ходить еще и ходить, гулять и гулять, слушать и слушать!!!! Спасибо огромное!
  • Р
    Рамеев
    23 августа 2023
    Арзамас - город с литературным именем
    Алексей просто подарил нам город Арзамас! Сколько открытий, имен, связанных с Арзамасом он нам преподнес. Алексей очень интеллигентен, интересен, впечатление
    читать дальше

    от его личности не оставит вас безучастными. Очень много воспоминаний из разных разделов русской литературы вдруг соединилось в единое понятие Арзамас, удивительно! Поспешили воспользоваться его советом и после экскурсии посетили музей Аркадия Гайдара, что стало само по себе отдельным событием! Будете ли проездом в Дивеево, Болдино, Муром или Нижний, обязательно сделайте остановку в Арзамасе для этой экскурсии. Думаю, эта экскурсия способна затмить впечатления от других экскурсий!

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Арзамасе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Интересный Арзамас и его старинные профессии
  2. Божий городок
  3. Арзамас - город с литературным именем
Какие места ещё посмотреть в Арзамасе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Воскресенский собор
  2. Здание ратуши
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Арзамасу в июне 2024
Сейчас в Арзамасе в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 670. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Арзамасе на 2024 год по теме «Необычные», 118 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам