1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Познакомиться с городом через необычную тему на авторской экскурсии и захотеть сюда вернуться
Начало: На Соборной площади
13 июня в 08:00
16 июня в 06:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Божий городок
Много видал я в Москве церквей, а в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видал!
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Арзамас - город с литературным именем
Узнать, кто из гениев русской литературы гостил в Арзамасе, и пройти по следам детского писателя
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 670₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана6 июня 2024Спасибо огромное Кириллу за интересный раз о городе, его жителях, легендах, достопримечательностей. В Арзамас еще вернемся и уже наметили план передвижения и ждем от Кирилла новые интересные истории. Семья осталась довольная, привезем еще друзей. Рекомендуем!
- ССергей3 июня 2024Очень увлекательно, познавательно интересно. Кирилл Молодец!!!
- ЕЕлена1 июня 20241 июня мы вместе с Кириллом открыли для себя Арзамас. Кирилл отличный рассказчик, с его подачи мы буквально влюбились в
- ТТатьяна28 апреля 2024Мы с семьёй впервые были в Арзамасе. Благодаря экскурсовод у Алексею для нас Арзамас стал открытием! Такие красивые храмы и площади, мы были в восторге. Всем советуем приехать в этот город и заказать индивидуальную экскурсию.
- ЕЕлизавета5 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Необычное начало, интересная история города, литературные места, очень интересная и необычная архитектура Алексей- отличный рассказчик!
- ААнастасия10 января 2024На новогодних праздниках посетили Арзамас. Алексей прекрасный рассказчик, влюбленный в свой город и его историю. Все понравилось!
- ООльга11 декабря 2023Рассказ Алексея оказался глубоким и содержательным, касался, в том числе, малоизвестных фактов, выявление которых требует вдумчивого и неравнодушного отношения к
- ННадежда7 ноября 2023Алексей - потрясающий гид, потрясающий рассказчик! Получили невероятное удовольствие от его программы! Готовы были ходить еще и ходить, гулять и гулять, слушать и слушать!!!! Спасибо огромное!
- РРамеев23 августа 2023Алексей просто подарил нам город Арзамас! Сколько открытий, имен, связанных с Арзамасом он нам преподнес. Алексей очень интеллигентен, интересен, впечатление
Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Необычные»
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