2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Божий городок: индивидуальная экскурсия по Арзамасу
Исследуйте духовное наследие Арзамаса, посетите его величественные храмы и монастыри, узнайте о жителях, оставивших след в истории города
Начало: У памятника Ступину
13 окт в 11:30
16 окт в 13:30
от 4 667₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Арзамас - город с литературным именем
Погрузитесь в историю Арзамаса и его литературное наследие. Узнайте о визитах Пушкина, Толстого и Горького, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Гайдара
Начало: У памятника Ступину
13 окт в 11:30
16 окт в 13:30
от 4 667₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Погрузитесь в атмосферу православной старины, посетив Дивеево и Арзамас. Откройте для себя уникальные храмы и монастыри, сохранившие дух времени
19 окт в 07:00
20 окт в 07:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННино17 сентября 2024Замечательная увлекательная экскурсия с Алексеем Реутовым! Неожиданно интересно и просто восторженно встретил нас провинциальный Арзамаз! Столько красоты, интересной истории было в этой прекрасной экскурсии! Огромное спасибо Twister и Алексею!
- ООксана25 августа 2024Интересная, содержательная, познавательная экскурсия пролетела на одном дыхании. Огромное спасибо экскурсоводу Алексею!!!
- ННаталья25 июля 2024Об Алексее,как экскурсоводе, мы слышали в 2023г, во время экскурсионной поездки в Н. Новгород. Очень хотелось, чтобы именно он провел
- ММарина22 июля 2024Наверно каждый русский человек хочет увидеть Дивеево своими глазами. Захотели это и мы. А по пути из Нижнего Новгорода заехать
- ЖЖанна21 мая 2024Прекрасное путешествие, занимательные истории, грамотные рекомендации, правильная логистика, приятное и непринужденное общение! Большое спасибо за позитивные эмоции и отлично проведенное время и заботу!
- ЕЕлизавета5 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Необычное начало, интересная история города, литературные места, очень интересная и необычная архитектура Алексей- отличный рассказчик!
- ААнастасия10 января 2024На новогодних праздниках посетили Арзамас. Алексей прекрасный рассказчик, влюбленный в свой город и его историю. Все понравилось!
- ТТатьяна30 октября 2023Невероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешь нудную информацию, причем в
- РРамеев23 августа 2023Алексей просто подарил нам город Арзамас! Сколько открытий, имен, связанных с Арзамасом он нам преподнес. Алексей очень интеллигентен, интересен, впечатление
Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «История и архитектура»
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