Экскурсии Арзамаса об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Арзамасе, цены от 4 667 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Божий городок
Пешая
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Божий городок: индивидуальная экскурсия по Арзамасу
Исследуйте духовное наследие Арзамаса, посетите его величественные храмы и монастыри, узнайте о жителях, оставивших след в истории города
Начало: У памятника Ступину
13 окт в 11:30
16 окт в 13:30
от 4 667 за всё до 4 чел.
Арзамас - город с литературным именем
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Арзамас - город с литературным именем
Погрузитесь в историю Арзамаса и его литературное наследие. Узнайте о визитах Пушкина, Толстого и Горького, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Гайдара
Начало: У памятника Ступину
13 окт в 11:30
16 окт в 13:30
от 4 667 за всё до 4 чел.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
На машине
7 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Погрузитесь в атмосферу православной старины, посетив Дивеево и Арзамас. Откройте для себя уникальные храмы и монастыри, сохранившие дух времени
19 окт в 07:00
20 окт в 07:00
20 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нино
    17 сентября 2024
    Божий городок
    Замечательная увлекательная экскурсия с Алексеем Реутовым! Неожиданно интересно и просто восторженно встретил нас провинциальный Арзамаз! Столько красоты, интересной истории было в этой прекрасной экскурсии! Огромное спасибо Twister и Алексею!
    Замечательная увлекательная экскурсия с Алексеем Реутовым! Неожиданно интересно и просто восторженно встретил нас провинциальный Арзамаз! СтолькоЗамечательная увлекательная экскурсия с Алексеем Реутовым! Неожиданно интересно и просто восторженно встретил нас провинциальный Арзамаз! СтолькоЗамечательная увлекательная экскурсия с Алексеем Реутовым! Неожиданно интересно и просто восторженно встретил нас провинциальный Арзамаз! СтолькоЗамечательная увлекательная экскурсия с Алексеем Реутовым! Неожиданно интересно и просто восторженно встретил нас провинциальный Арзамаз! СтолькоЗамечательная увлекательная экскурсия с Алексеем Реутовым! Неожиданно интересно и просто восторженно встретил нас провинциальный Арзамаз! СтолькоЗамечательная увлекательная экскурсия с Алексеем Реутовым! Неожиданно интересно и просто восторженно встретил нас провинциальный Арзамаз! СтолькоЗамечательная увлекательная экскурсия с Алексеем Реутовым! Неожиданно интересно и просто восторженно встретил нас провинциальный Арзамаз! СтолькоЗамечательная увлекательная экскурсия с Алексеем Реутовым! Неожиданно интересно и просто восторженно встретил нас провинциальный Арзамаз! СтолькоЗамечательная увлекательная экскурсия с Алексеем Реутовым! Неожиданно интересно и просто восторженно встретил нас провинциальный Арзамаз! Столько
  • О
    Оксана
    25 августа 2024
    Божий городок
    Интересная, содержательная, познавательная экскурсия пролетела на одном дыхании. Огромное спасибо экскурсоводу Алексею!!!
  • Н
    Наталья
    25 июля 2024
    Божий городок
    Об Алексее,как экскурсоводе, мы слышали в 2023г, во время экскурсионной поездки в Н. Новгород. Очень хотелось, чтобы именно он провел
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    нам экскурсию по Арзамасу. Ожидания оправдались на 5+. Так любить и знать свой город, его историю. Шикарный материал подать экскурсантам, как приятную беседу, без пафоса и громких слов. Но все им сказанное откладывается в памяти, как в диктофоне. Информации очень много, очень интересной и познавательной. Наша группа из 5человек (все с большой историей по путешествиям, если можно так выразиться), то есть нас удивить не так просто. Но здесь удивление очень приятное, восхищение и преклонение перед этим увлеченным в свою работу человеком. Мы бы рекомендовали его буквальнл всем, кто желает познакомиться с Арзамасом. Всем и везде вот таких, влюбленнях в свое дело, экскурсочодов. Огромное спасибо Вам, Алексей.

  • М
    Марина
    22 июля 2024
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Наверно каждый русский человек хочет увидеть Дивеево своими глазами. Захотели это и мы. А по пути из Нижнего Новгорода заехать
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    в Арзамас - это же здОрово. Почитав отзывы, решили отправиться на экскурсию с Алексеем и "попали в точку". Всю дорогу Алексей погружал нас в историю края (но НЕ "грузил")))) Всестороннее знание истории, интересное повествование превратили длинный путь в увлекательное путешествие. Маленький провинциальный Арзамас поразил количеством величественных храмов и их историей. А Дивеево - это место силы для всех православных. Поездка заняла весь день, но усталости не было. Огромное спасибо за это Алексею и нашему водителю Ивану. Весь обратный путь делились воспоминаниями о наших ранних путешествиях. Запомнили рекомендации Алексей на будущие поездки. Если получится вернуться в Нижний Новгород, однозначно попросим Алексея провести нам очередную экскурсию. Не упускайте и вы возможность познакомиться с ним. Яркие воспоминания будут обеспечены.

  • Ж
    Жанна
    21 мая 2024
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Прекрасное путешествие, занимательные истории, грамотные рекомендации, правильная логистика, приятное и непринужденное общение! Большое спасибо за позитивные эмоции и отлично проведенное время и заботу!
    Прекрасное путешествие, занимательные истории, грамотные рекомендации, правильная логистика, приятное и непринужденное общение! Большое спасибо за позитивныеПрекрасное путешествие, занимательные истории, грамотные рекомендации, правильная логистика, приятное и непринужденное общение! Большое спасибо за позитивные
  • Е
    Елизавета
    5 апреля 2024
    Арзамас - город с литературным именем
    Очень понравилась экскурсия. Необычное начало, интересная история города, литературные места, очень интересная и необычная архитектура Алексей- отличный рассказчик!
  • А
    Анастасия
    10 января 2024
    Арзамас - город с литературным именем
    На новогодних праздниках посетили Арзамас. Алексей прекрасный рассказчик, влюбленный в свой город и его историю. Все понравилось!
  • Т
    Татьяна
    30 октября 2023
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Невероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешь нудную информацию, причем в
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    это же время не перегружен какими-то ненужными фактами, датами, деталями. Важным было возможность гибкого изменения программы в зависимости от условий - погоды, очередей, доступности объектов посещения. Отдельное спасибо за включение Храма, который не входил в экскурсию и очень качественный подбор транспорта и водителя: чистота, безопасность и пунктуальность на высшем уровне! Если вы хотите посетить Дивеево и выбираете с кем поехать, данная экскурсия откроет для вас возможности посетить все важные объекты этого путешествия, а также подстроить программу под себя

    Невероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешьНевероятная экскурсия по Святым местам. Умение Алексея сочетать детальный рассказ с лаконичностью просто невероятно. Ты получаешь
  • Р
    Рамеев
    23 августа 2023
    Арзамас - город с литературным именем
    Алексей просто подарил нам город Арзамас! Сколько открытий, имен, связанных с Арзамасом он нам преподнес. Алексей очень интеллигентен, интересен, впечатление
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    от его личности не оставит вас безучастными. Очень много воспоминаний из разных разделов русской литературы вдруг соединилось в единое понятие Арзамас, удивительно! Поспешили воспользоваться его советом и после экскурсии посетили музей Аркадия Гайдара, что стало само по себе отдельным событием! Будете ли проездом в Дивеево, Болдино, Муром или Нижний, обязательно сделайте остановку в Арзамасе для этой экскурсии. Думаю, эта экскурсия способна затмить впечатления от других экскурсий!

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «История и архитектура»

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  2. Здание ратуши
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Арзамасу в октябре 2024
Сейчас в Арзамасе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 4 667 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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