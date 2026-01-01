Это небольшие городки в Нижегородской области, известные своими красивыми природными пейзажами и духовной атмосферой.
Пройдете по красивым пешеходным дорожкам, посетите церковь и монастырский магазин, где можно купить святительские предметы и сувениры.
Программа тура по дням
Муром - Арзамас
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы
07:00-07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отъезд в Муром по платной дороге (~330 км, 4 часа).
Путевая информация.
Обзорная экскурсии по древнему Мурому познакомит с богатым прошлым города-ровесника Российского государства – свою историю он ведёт с 862 года.
Былинный камень и знаменитые три сосны «на Муромской дорожке» – визитные карточки города, а его самый известный уроженец – богатырь Илья Муромец, причисленный Русской Православной церковью к лику святых.
Прогуливаясь по набережной и Окскому парку (бывшему муромскому Кремлю), вы сможете полюбоваться заокскими далями и великолепной панорамой и отдать дань памяти былинному богатырю у его монумента.
Программа продолжается посещением знаменитых муромских монастырей.
Спасо-Преображенский мужской монастырь (посещение) – старейший в Муроме, он был основан в XI веке князем Глебом.
Массивные приземистые стены словно готовы по примеру Ильи Муромца защитить горожан и православную веру.
В его благодатной тишине и нашёл покой святой воин – в Спасо-Преображенском соборе XVI века вы сможете прикоснуться к мощам Ильи Муромца.
Троицкий монастырь (посещение) – женский, и не случайно: в его главном храме покоятся мощи святых Петра и Февронии – покровителей семьи.
Вы узнаете удивительную историю о том, как, будучи похороненными порознь, мощи святых непостижимым образом оказались вместе. Благовещенский монастырь (внешний осмотр), основанный на месте церкви Ивана Грозного, удивит вас красивейшим барочным иконостасом конца XVIII века, а в его главном соборе хранятся мощи крестителя Мурома – святого князя Константина.
Обед в кафе города. (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания "завтраки").
Переезд в Арзамас (~145 км, 2 часа).
Обзорная экскурсия по исторической части Арзамаса.
Главная гордость города – это, несомненно, Соборная площадь.
Не так давно ее превратили в полностью пешеходную зону.
Здесь расположена основная достопримечательность – изумительный Воскресенский собор с его 48 колоннами, поражающий своим величием.
Внутри собора можно увидеть уникальные фрески.
На Соборной площади города расположен храм иконы Богородицы «Живоносный источник», главным объектом поклонения в котором является сама икона «Живоносного источника».
Еще одной важной достопримечательностью Соборной площади является действующий женский Свято-Николаевский монастырь, основанный во времена правления Ивана Грозного около 1580 года.
На заре XX века здесь действовали живописная и золотошвейная мастерские, а также школа шитья.
Напротив обители возвышается здание Ратуши, возведенное во времена правления Петра Великого.
А если от Ратуши спуститься по обновленной улице Гостиный ряд, одной из самых занимательных исторических улочек города, можно увидеть череду магазинчиков и лавочек.
Арзамас славится не только своими церквями и соборами, но и своими известными писателями – Максим Горький, Аркадий Гайдар.
На центральной пешеходной улице Карла Маркса установлен памятник арзамасскому гусю.
Ранее Арзамас называли "гусиной метрополией" из-за разведения особой породы гусей.
Эти гуси отличались крупным размером и выносливостью.
Сегодня арзамасский гусь стал символом города, его изображение можно увидеть на местных сувенирах.
19:00 Размещение в отеле «Диана» 3*, г. Арзамас – 1 ночь.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Арзамас - Дивеево
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
10:00 Посещение Музея Русского Патриаршества – уникальный совместный проект церкви и государства.
Располагается он в историческом центре г. Арзамаса, в памятнике гражданской архитектуры стиля барокко – в здании магистрата.
Здание магистрата является объектом культурного наследия и единственным в стране неперестроенным административным зданием такого типа и времени постройки.
Экспозиция музея посвящена жизни и деятельности патриархов Никона и Сергия, уроженцев Нижегородской земли, а также патриархов XX – начала XXI века: Алексия I, Пимена, Алексия II и Кирилла.
Представлены уникальные богослужебные облачения и личные вещи святейших патриархов.
Переезд в Дивеево (~ 60км, 1 час).
Путевая информация.
Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.
Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.
В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.
Свободное время для подачи записок и треб.
Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.
Прохождение по Святой Канавке Богородицы.
Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.
Обед в кафе города. (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания "завтраки").
~16:00 Отправление домой по платной дороге.
23:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ
03:00 Ориентировочное прибытие во Владимир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Арзамасе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа питания, руб:
|Размещение
|BB (завтрак)
|HB (завтрак, обед)
|FB (завтрак, обед, ужин)
|Двухместное
|17 200
|18 900
|20 400
- доплата за одноместное размещение – 3 900 рублей;
- скидка на дополнительном месте для всех категорий – 300 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Диана»
Гостиничный комплекс "Диана" расположился в городе Арзамас Нижегородской области.
Номера выполнены в классическом стиле с нотками европейского шика. Внутри удобные кровати и современная деревянная мебель, так же все они оснащены личной ванной комнатой.
С семи до десяти утра на седьмом этаже гостиницы в собственном кафе-баре организуется завтрак по системе "шведский стол". В остальное время ресторан работает в обычном режиме, предлагая большой выбор русской кухни на любой вкус.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному типу/ тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владимира/г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Выбор места в автобусе - 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как распределяются места в автобусе?
Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор.