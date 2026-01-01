Дивеево, Арзамас и Муром

Путешествие в Арзамас и Дивеево будет интересным и запоминающимся опытом для всех любителей истории, культуры и природы.

Это небольшие городки в Нижегородской области, известные своими красивыми природными пейзажами и духовной атмосферой.

Пройдете по красивым пешеходным дорожкам, посетите церковь и монастырский магазин, где можно купить святительские предметы и сувениры.
Дивеево, Арзамас и Муром
Программа тура по дням

1 день

Муром - Арзамас

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы

07:00-07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Муром по платной дороге (~330 км, 4 часа).

Путевая информация.

Обзорная экскурсии по древнему Мурому познакомит с богатым прошлым города-ровесника Российского государства – свою историю он ведёт с 862 года.

Былинный камень и знаменитые три сосны «на Муромской дорожке» – визитные карточки города, а его самый известный уроженец – богатырь Илья Муромец, причисленный Русской Православной церковью к лику святых.

Прогуливаясь по набережной и Окскому парку (бывшему муромскому Кремлю), вы сможете полюбоваться заокскими далями и великолепной панорамой и отдать дань памяти былинному богатырю у его монумента.

Программа продолжается посещением знаменитых муромских монастырей.

Спасо-Преображенский мужской монастырь (посещение) – старейший в Муроме, он был основан в XI веке князем Глебом.

Массивные приземистые стены словно готовы по примеру Ильи Муромца защитить горожан и православную веру.

В его благодатной тишине и нашёл покой святой воин – в Спасо-Преображенском соборе XVI века вы сможете прикоснуться к мощам Ильи Муромца.

Троицкий монастырь (посещение) – женский, и не случайно: в его главном храме покоятся мощи святых Петра и Февронии – покровителей семьи.

Вы узнаете удивительную историю о том, как, будучи похороненными порознь, мощи святых непостижимым образом оказались вместе. Благовещенский монастырь (внешний осмотр), основанный на месте церкви Ивана Грозного, удивит вас красивейшим барочным иконостасом конца XVIII века, а в его главном соборе хранятся мощи крестителя Мурома – святого князя Константина.

Обед в кафе города. (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания "завтраки").

Переезд в Арзамас (~145 км, 2 часа).

Обзорная экскурсия по исторической части Арзамаса.

Главная гордость города – это, несомненно, Соборная площадь.

Не так давно ее превратили в полностью пешеходную зону.

Здесь расположена основная достопримечательность – изумительный Воскресенский собор с его 48 колоннами, поражающий своим величием.

Внутри собора можно увидеть уникальные фрески.

На Соборной площади города расположен храм иконы Богородицы «Живоносный источник», главным объектом поклонения в котором является сама икона «Живоносного источника».

Еще одной важной достопримечательностью Соборной площади является действующий женский Свято-Николаевский монастырь, основанный во времена правления Ивана Грозного около 1580 года.

На заре XX века здесь действовали живописная и золотошвейная мастерские, а также школа шитья.

Напротив обители возвышается здание Ратуши, возведенное во времена правления Петра Великого.

А если от Ратуши спуститься по обновленной улице Гостиный ряд, одной из самых занимательных исторических улочек города, можно увидеть череду магазинчиков и лавочек.

Арзамас славится не только своими церквями и соборами, но и своими известными писателями – Максим Горький, Аркадий Гайдар.

На центральной пешеходной улице Карла Маркса установлен памятник арзамасскому гусю.

Ранее Арзамас называли "гусиной метрополией" из-за разведения особой породы гусей.

Эти гуси отличались крупным размером и выносливостью.

Сегодня арзамасский гусь стал символом города, его изображение можно увидеть на местных сувенирах.

19:00 Размещение в отеле «Диана» 3*, г. Арзамас – 1 ночь.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

2 день

Арзамас - Дивеево

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

10:00 Посещение Музея Русского Патриаршества – уникальный совместный проект церкви и государства.

Располагается он в историческом центре г. Арзамаса, в памятнике гражданской архитектуры стиля барокко – в здании магистрата.

Здание магистрата является объектом культурного наследия и единственным в стране неперестроенным административным зданием такого типа и времени постройки.

Экспозиция музея посвящена жизни и деятельности патриархов Никона и Сергия, уроженцев Нижегородской земли, а также патриархов XX – начала XXI века: Алексия I, Пимена, Алексия II и Кирилла.

Представлены уникальные богослужебные облачения и личные вещи святейших патриархов.

Переезд в Дивеево (~ 60км, 1 час).

Путевая информация.

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.

Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.

В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.

Свободное время для подачи записок и треб.

Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы.

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.

Обед в кафе города. (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания "завтраки").

~16:00 Отправление домой по платной дороге.

23:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ

03:00 Ориентировочное прибытие во Владимир.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Арзамасе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа питания, руб:

РазмещениеBB (завтрак)HB (завтрак, обед)FB (завтрак, обед, ужин)
Двухместное17 20018 90020 400
  • доплата за одноместное размещение – 3 900 рублей;
  • скидка на дополнительном месте для всех категорий – 300 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Диана»

1 ночь

Гостиничный комплекс "Диана" расположился в городе Арзамас Нижегородской области.

Номера выполнены в классическом стиле с нотками европейского шика. Внутри удобные кровати и современная деревянная мебель, так же все они оснащены личной ванной комнатой.

С семи до десяти утра на седьмом этаже гостиницы в собственном кафе-баре организуется завтрак по системе "шведский стол". В остальное время ресторан работает в обычном режиме, предлагая большой выбор русской кухни на любой вкус.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (выбранному типу/ тарифу тура)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владимира/г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Выбор места в автобусе - 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Владимир / Москва
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как распределяются места в автобусе?

Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

