1 день

Муром - Арзамас

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы

07:00-07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Муром по платной дороге (~330 км, 4 часа).

Путевая информация.

Обзорная экскурсии по древнему Мурому познакомит с богатым прошлым города-ровесника Российского государства – свою историю он ведёт с 862 года.

Былинный камень и знаменитые три сосны «на Муромской дорожке» – визитные карточки города, а его самый известный уроженец – богатырь Илья Муромец, причисленный Русской Православной церковью к лику святых.

Прогуливаясь по набережной и Окскому парку (бывшему муромскому Кремлю), вы сможете полюбоваться заокскими далями и великолепной панорамой и отдать дань памяти былинному богатырю у его монумента.

Программа продолжается посещением знаменитых муромских монастырей.

Спасо-Преображенский мужской монастырь (посещение) – старейший в Муроме, он был основан в XI веке князем Глебом.

Массивные приземистые стены словно готовы по примеру Ильи Муромца защитить горожан и православную веру.

В его благодатной тишине и нашёл покой святой воин – в Спасо-Преображенском соборе XVI века вы сможете прикоснуться к мощам Ильи Муромца.

Троицкий монастырь (посещение) – женский, и не случайно: в его главном храме покоятся мощи святых Петра и Февронии – покровителей семьи.

Вы узнаете удивительную историю о том, как, будучи похороненными порознь, мощи святых непостижимым образом оказались вместе. Благовещенский монастырь (внешний осмотр), основанный на месте церкви Ивана Грозного, удивит вас красивейшим барочным иконостасом конца XVIII века, а в его главном соборе хранятся мощи крестителя Мурома – святого князя Константина.

Обед в кафе города. (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания "завтраки").

Переезд в Арзамас (~145 км, 2 часа).

Обзорная экскурсия по исторической части Арзамаса.

Главная гордость города – это, несомненно, Соборная площадь.

Не так давно ее превратили в полностью пешеходную зону.

Здесь расположена основная достопримечательность – изумительный Воскресенский собор с его 48 колоннами, поражающий своим величием.

Внутри собора можно увидеть уникальные фрески.

На Соборной площади города расположен храм иконы Богородицы «Живоносный источник», главным объектом поклонения в котором является сама икона «Живоносного источника».

Еще одной важной достопримечательностью Соборной площади является действующий женский Свято-Николаевский монастырь, основанный во времена правления Ивана Грозного около 1580 года.

На заре XX века здесь действовали живописная и золотошвейная мастерские, а также школа шитья.

Напротив обители возвышается здание Ратуши, возведенное во времена правления Петра Великого.

А если от Ратуши спуститься по обновленной улице Гостиный ряд, одной из самых занимательных исторических улочек города, можно увидеть череду магазинчиков и лавочек.

Арзамас славится не только своими церквями и соборами, но и своими известными писателями – Максим Горький, Аркадий Гайдар.

На центральной пешеходной улице Карла Маркса установлен памятник арзамасскому гусю.

Ранее Арзамас называли "гусиной метрополией" из-за разведения особой породы гусей.

Эти гуси отличались крупным размером и выносливостью.

Сегодня арзамасский гусь стал символом города, его изображение можно увидеть на местных сувенирах.

19:00 Размещение в отеле «Диана» 3*, г. Арзамас – 1 ночь.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

